(CNN Español) – Mientras más países aplican las vacunas contra el covid-19 en su población, surgen estudios que confirman la efectividad de las mismas. En Estados Unidos, una investigación de los CDC indica que las vacunas de ARN mensajero, es decir la de Pfizer y Moderna, son altamente efectivas para prevenir la infección sintomática, incluso luego de la primera dosis.

En este episodio, el Dr. Huerta desmenuza el estudio.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Ahora que las vacunas contra el covid-19 se están usando en el mundo real, los estudios que demuestran su efectividad están empezando a publicarse, especialmente en Israel, Reino Unido y Estados Unidos.

Recordemos en primer lugar que debemos diferenciar entre eficacia y efectividad de las vacunas.

Diferencia entre eficacia y efectividad

La eficacia de una vacuna -esos números que hemos escuchado de 95% de Pfizer/BioNTech o 94,5% de Moderna- se calcula en un ensayo clínico controlado de fase 3 en el que se escoge que tipo de voluntarios participan, y se compara la vacuna contra un placebo. La eficacia significa que -comparado con un placebo- las personas que recibieron una vacuna tuvieron por ejemplo, 95% menos probabilidad de desarrollar la enfermedad.

Por su lado, la efectividad se calcula vacunando a todo tipo de personas en la vida real. Es consecuencia de medir cómo funciona una vacuna en un programa de vacunación comunitario -es decir ya no en un ensayo clínico controlado- y se comparan los vacunados contra los no vacunados. Aquí, una efectividad de 95% significa que -comparados con los no vacunados- las personas vacunadas tuvieron un 95% menos probabilidad de enfermarse.

Sin duda que los estudios de efectividad son muy importantes pues nos dicen si la vacuna funciona o no en el lugar que verdaderamente importa: en las comunidades.

La efectividad de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer y Moderna

Un reciente estudio, publicado el 14 de mayo en el Boletín Semanal de Morbilidad y Mortalidad de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos, da los resultados provisionales de un estudio de efectividad de las vacunas de Pfizer y Moderna hecho en Estados Unidos entre trabajadores de la salud.

El estudio analizó los datos de un grupo de trabajadores de la salud de 33 centros hospitalarios de 25 estados de Estados Unidos de enero a marzo de 2021.

La mayoría (75%) de los trabajadores de la salud estudiados trabajaba en unidades de cuidados intensivos (incluidos departamentos de emergencia).

El 25% trabajaba en clínicas de atención ambulatoria o especializadas y menos del 1 % trabajaba en centros de atención a largo plazo y clínicas de atención de urgencia.

En total, hasta el 18 de marzo de 2021, se incluyeron en el estudio a 623 trabajadores de la salud que habían sido vacunados, pero desarrollaron al menos un síntoma de covid-19 y tuvieron una prueba PCR molecular positiva después de la primera o la segunda dosis de la vacuna.

Estos fueron los llamados pacientes con casos por haber desarrollado covid-19.

Los resultados del estudio

Por otro lado, los llamados participantes de control fueron 1.220 trabajadores de la salud que también fueron vacunados, pero que, independientemente de sus síntomas, tuvieron una prueba molecular negativa como parte de su seguimiento. Este grupo no desarrolló covid-19.

Como se nota, este es un estudio en el que ambos grupos de trabajadores de la salud estaban vacunados, pero que se diferenciaban por el resultado de su prueba molecular, lo que indicaba quién se había enfermado y quién no.

Los resultados indicaron que las vacunas de ARN mensajero de Pfizer-BioNTech y de Moderna son altamente efectivas contra el covid-19 sintomático entre trabajadores de la salud.

Se estimó que la eficacia en prevenir la infección sintomática después de una sola dosis de esas vacunas es de 82%, y del 94% después de dos dosis, resultados que -dicen los investigadores- coinciden con resultados de ensayos clínicos previos.

Sin duda que este estudio fortalece la decisión de vacunarse y protegerse de la enfermedad sintomática, pues ninguna muerte ocurrió en las personas vacunadas que desarrollaron la enfermedad.

