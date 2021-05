Comité de Paro anuncia nuevas movilizaciones 3:10

(CNN Español) — Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz de Colombia, anunció que dejará su cargo a partir del 26 de mayo, dijo el propio funcionario este sábado en Twitter.

Ceballos indicó que presentó su renuncia el pasado 3 de mayo y que se mantendrá «en ejercicio hasta el 25 de este mismo mes, de acuerdo con lo convenido con el presidente Ivan Duque, a quien le agradezco su confianza y apoyo durante mi labor».

En otro mensaje en Twitter, el funcionario publicó una copia de la carta de renuncia, en la cual explica que su salida se da por «razones de carácter personal».

«Siguiendo los llamados de mi conciencia y en cumplimiento de las responsabilidades que mi alma ha elegido», añadió.

El pasado 3 de mayo presenté mi carta de renuncia al cargo de @ComisionadoPaz. Me mantendré en ejercicio hasta el 25 de este mismo mes, de acuerdo con lo convenido con el Presidente @IvanDuque, a quien le agradezco su confianza y apoyo durante mi labor. pic.twitter.com/nHUkG4hGl4
— Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) May 22, 2021

¿Mal momento para la salida de Ceballos?

Ceballos primero confirmó su salida en una entrevista publicada este sábado en el periódico El Tiempo.

El aún funcionario, quien ha participado en los intentos para establecer una mesa de negociación con el Comité Nacional del Paro para tratar de llegar a acuerdos que pongan fin a las protestas registradas en el país desde el 28 de abril, rechazó en la entrevista con el diario que se vaya porque «no pudo» con esa responsabilidad.

«La gente sabrá valorar el esfuerzo que ha hecho el Comisionado de Paz. Primero, por instalar una mesa que no tenía esperanza alguna de ser instalada. Segundo, por escuchar y entender a la contraparte y valorar sus posiciones. Y tercero, habiéndolas valorado, no haber sacrificado los aspectos esenciales de la institucionalidad. Aquí no se ha dejado nada a medias», dijo a El Tiempo.

Insistió en que la suya es «labor cumplida» porque a él no le corresponde negociar, sino la etapa de «crear una agenda de conversaciones» y acordar con el Comité Nacional del Paro sobre las garantías para la protesta social pacífica.

En Twitter, Ceballos se pronunció este sábado en el mismo sentido.

«Acepté el encargo del señor presidente de liderar los encuentros con los promotores del paro, en aras de aportar a la búsqueda de soluciones a través de la generación de confianza y consensos».

Hasta este sábado, el gobierno y los representantes del Comité habían sostenido cuatro reuniones sin que se pudiera establecer una mesa de negociación.