(CNN) — La representante republicana Marjorie Taylor Greene comparó la decisión de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de continuar exigiendo a los miembros de la Cámara el uso de mascarillas en el piso de la sala con los pasos que tomaron los nazis para dominar a la población judía durante el Holocausto. Esto ocurrió esta semana durante una entrevista en un podcast conservador.

En una conversación con David Brody en el programa «The Water Cooler» de Real America’s Voice, Greene atacó a Pelosí y la acusó de ser una hipócrita por pedirle a los miembros del partido republicano que demostraran que todos habían sido vacunados antes de permitir que los miembros estén en la sala de la Cámara de Representantes sin mascarilla.

«Sabes, podemos mirar hacia atrás en un momento de la historia en el que se le dijo a la gente que usara una estrella dorada, y definitivamente fueron tratados como ciudadanos de segunda clase, tanto que los metieron en trenes y los llevaron a cámaras de gas en la Alemania nazi», dijo Greene. «Y este es exactamente el tipo de abuso del que habla Nancy Pelosi».

Los grupos judíos se apresuraron a condenar los comentarios de Greene.

“No se pueden comparar las restricciones relacionadas con la salud con las estrellas amarillas, las cámaras de gas y otras atrocidades nazis. Tales comparaciones degradan el Holocauto y contaminan el discurso político estadounidense”, dijo el Congreso Judío Estadounidense en un tuit en respuesta a los comentarios de Greene. «La representante Marjorie Taylor Greene debe retractarse inmediatamente y disculparse».

You can never compare health-related restrictions with yellow stars, gas chambers & other Nazi atrocities.

publicidad

Such comparisons demean the Holocaust & contaminate American political speech.

Rep. Marjorie Taylor Greene must immediately retract and apologize.https://t.co/pdU8H8h2tO

— American Jewish Congress (@AJCongress) May 21, 2021