(CNN) — La historia de una niña de 11 años que dijo que usó algo que aprendió al ver el programa «Law & Order: SVU» para ayudarla a luchar e identificar a un presunto secuestrador es un ejemplo de cómo los dramas policiales televisivos influyen en la vida real.

No es que tales programas reflejen a menudo la vigilancia policial como sucede en el día.

Por ejemplo, casi nunca arrestan a la persona equivocada, y las pruebas de ADN siempre se recopilan y procesan rápidamente, lo que no es el caso en el mundo real.

La policía suele ser retratada como heroica hasta el punto de casi la santidad, y los casos siempre están cerrados.

Este tipo de programas también han sido acusados ​​de promover la violencia y reforzar el racismo.

Pero estos programas también pueden enseñarnos cómo estar más seguros si prestamos atención.

Así es cómo:

Haciéndonos más conscientes de nuestro entorno

Si hay algo que hemos aprendido al ver los programas criminales como las franquicias «Law & Order» y «CSI», es que los malos pueden ser realmente malos.

También son muy buenos para ayudar a las víctimas desprevenidas.

Tantas escenas de estos programas muestran a alguien caminando por un callejón o alguna otra área desierta donde son presas fáciles para alguien que no hace nada bueno.

Aprende de esto y trata de permanecer en áreas pobladas y bien iluminadas.

Trucos del oficio

La evidencia es lo que ayuda a que un presunto delincuente sea arrestado y condenado.

Sabemos esto al ver estos dramas.

Alyssa, la niña de 11 años cuyo supuesto intento de secuestro fue captado por la cámara mientras esperaba su autobús escolar en Pensacola, Florida, dijo a «Today» que había estado mezclando pintura azul con limo casero en ese momento y sabía por «Law & Orden: SVU «que debería intentar conseguir algo sobre su presunto secuestrador.

«Sabía que esa podría ser una mejor prueba si la policía lo encontraba», dijo la niña.

Las autoridades dijeron que el limo les ayudó a identificar a Jared Paul Stanga, quien fue arrestado y acusado de intento de secuestro de un niño menor de 13 años, asalto agravado con un arma y agresión simple, según la Oficina del Sheriff del condado de Escambia.

Lucha con todas tus fuerzas

Si alguna vez has visto estos programas, sabrás que aquellos que son sorprendidos o simplemente retroceden murmurando «no, no, no» cuando se enfrentan a un criminal, por lo general no les va demasiado bien.

En el video quedó registrado como Alyssa estaba luchando lo que según las autoridades ayudó a que su historia tuviera un final feliz.

Los policías en estos programas son bastante duros y siempre se defienden, incluso cuando están desarmados. Ahí hay una lección.

Recordándonos que hay gente mala ahí fuera

Si bien estos dramas policiales pueden no siempre ser súper realistas, al menos sirven como una advertencia de que hay algunos que son capaces de cometer actos ilícitos.

Como dicen, estar prevenido es estar preparado, ¡así que mantente a salvo!