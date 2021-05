La reacción de Derek Chauvin ante el veredicto 1:17

(CNN) – Ha pasado un año desde que murió George Floyd, y se han dado a conocer muchos detalles adicionales de los momentos agonizantes que rodearon su muerte por homicidio.

Algunas de las escenas más gráficas provienen de imágenes de la cámara corporal de tres de los exagentes de la Policía de Minneapolis que aún no han sido juzgados: Thomas Lane, J. Alexander Kueng y Tou Thao.

Eran tres de los cuatro agentes que respondieron a una llamada en la que se acusaba a Floyd de usar un billete falso de US$ 20 en una tienda de abarrotes.

La grabación muestra dos perspectivas de los eventos antes y después de los nueve minutos y 29 segundos que el agente Derek Chauvin se arrodilló sobre el cuello de Floyd. Durante parte de ese tiempo, Kueng sujetó su torso y Lane sujetó sus piernas.

Chauvin fue declarado culpable el mes pasado por homicidio accidental, homicidio no intencional con desprecio por la vida y homicidio no intencional en la comisión de delito grave, después de un juicio de tres semanas. Lane, Kueng y Thao están acusados de ayudar e incitar a homicidio intencional sin premeditación y ayudar e instigar a homicidio accidental y se enfrentarán a juicio en agosto. Ellos se han declarado inocentes.

Las cámaras corporales de Lane y Kueng son cercanas y personales. Capturan el miedo de Floyd y cómo aumenta su pánico mientras lucha con los agentes que intentan meterlo en un coche de policía: «No me hagan esto», suplicó repetidamente. «¡Soy claustrofóbico!».

Agonizando, son claras las luchas de Floyd por respirar y llora por su madre mientras Chauvin continúa arrodillado sobre su cuello.

La cámara corporal de Thao muestra las reacciones de pánico de una multitud cada vez mayor en la esquina de la calle 38 y la Avenida Chicago mientras suplican a los agentes que se detengan.

«¿Tiene pulso?», gritó Genevieve Hansen, una bombero que estaba fuera de servicio y médico de emergencia certificada cuando los agentes se niegan a dejarla examinar a Floyd. «¡Díganme cuál es su pulso ahora mismo!».

Y luego un coro de voces angustiadas: «¡Qué hacen, se está muriendo!». «¡No se está moviendo!» «¡Quítate de su cuello, hermano!» «¡Está muerto!».

CNN se acercó a cuatro expertos en trauma para conocer sus opiniones: la profesora de Psicología Janet Helms, directora del Instituto para el Estudio y Promoción de la Raza y la Cultura en Boston College; la Dra. Cheryl Singleton Al-Mateen, profesora de Psiquiatría y Pediatría en la Virginia Commonwealth University y directora médica del Virginia Treatment Center for Children; y las psicólogas clínicas Michele Cosby y Leslie Kimball, ambas profesoras asistentes de Psiquiatría en el Centro de Tratamiento para Niños de Virginia.

Aquí están sus pensamientos, editados ligeramente para una mayor claridad.

Leslie Kimball: Para los adultos que han tenido experiencias traumáticas similares, creo que es aconsejable no ver los videos sin tener la oportunidad de obtener apoyo o hablar con alguien más al respecto; el aislamiento es peligroso.

Pero todos pueden estar profundamente perturbados por estos videos, esa es nuestra humanidad, nuestra empatía, y eso es algo maravilloso. También es terrible que podamos ponernos en su lugar y sentir su terror e impotencia. Estaba claro que sabían lo que estaba pasando y lo que estaba a punto de suceder. Es un trauma secundario: estamos presenciando el trauma de otra persona y, por lo tanto, experimentamos una forma de trauma.

Ten en cuenta si experimentas recuerdos intrusivos o incluso recuerdos vivenciales. Y si notas que comienza a interferir con tus actividades diarias, tu sueño, tu apetito y, ciertamente, si comienzas a tener pensamientos inseguros sobre la muerte, morir o lastimarte a ti mismo, el primer paso es hablar con alguien en quien confíes, por ejemplo, un profesional de la salud mental.

Cuando se trata de niños, los padres deben tener cuidado. No podemos proteger a los niños por completo de estas realidades, pero queremos que su exposición sea apropiada para su desarrollo. No, no queremos que los niños pequeños vean estos videos, pero es posible que deseemos tener una conversación con ellos sobre lo que pueden estar escuchando. En el caso de los niños mayores, tal vez vean una noticia al respecto, pero si se está reproduciendo un video completo, puedes decir «Oye, no veamos esta parte».

La retraumatización se avivará

Janet Helms: Creo que las personas blancas tienen el deber de ver los videos, porque si no lo miran como personas blancas, nunca sabrán que estas cosas están sucediendo en tu nombre. Así que creo que tienen el deber de vigilar, de dar testimonio, de decir: «Esto no es lo que soy; no es lo que eres».

Es una experiencia diferente para las personas negras y nativas, porque están viendo experiencias similares con respecto a la violencia en sus propias vidas todas las semanas, por lo que esto solo está construyendo trauma, sobre trauma, sobre trauma para las personas negras.

En la retraumatización, cualquiera que sea el síntoma que experimentaste la primera vez, se agravará una segunda vez, y quizás más enérgicamente que la primera vez. Es un trastorno de estrés postraumático racial, y mi equipo tiene recursos y un conjunto de herramientas que la gente puede usar en #racialtraumaisreal.

También creo que incluso las personas de color no esperaban ver lo que le sucedió al señor Floyd.

Aunque las personas de color, particularmente las personas negras e indígenas, crecen sabiendo que es probable que sean víctimas de la violencia policial, normalmente no vemos que [la policía] pase tanto tiempo matando a una persona.

Verlos drenar la vida de una persona es particularmente traumático y no poder ayudar o prevenir eso agrega un trauma adicional a la situación.

Ahora hay un trauma múltiple, un trauma recurrente y también el conocimiento de que en estas situaciones, sin importar cuántas personas haya, las personas negras están esencialmente indefensas para prevenir la violencia contra uno de los suyos.

Lo que a menudo recomiendo a las personas negras es que reconozcan que han sido traumatizados y que deben cuidarse a sí mismos al no ver esos videos una y otra vez, si pueden evitarlo.

Pueden optar por no ser testigos de este incidente en particular, para tratar de mantenerlo fuera de sus mentes porque es más traumatizante para ellos.

Les digo: «Está bien buscar ayuda. No tienes que ser fuerte en esta situación. Esta es una situación inhumana, así que busca terapia que te ayude a superar tus síntomas». Es realmente importante que, si hablan, estén con personas que puedan comprender el trauma, sus sentimientos de ira y culpa, y no con alguien que lo descarte.

O con alguien, si se me permite decirlo, que sea una persona blanca que se sienta mal y quiera que la persona negra ayude a la persona blanca a sentirse mejor. No es el trabajo de una persona negra hacer eso, es el trabajo de la persona blanca hacer eso por sí mismos.

¿Cómo comprender los problemas de racismo en EE.UU.?

Dra. Cheryl Singleton Al-Mateen: Comprender algunos de los problemas relacionados con el racismo estructural en Estados Unidos es un proceso. La gente tiene que apreciar que está ahí y luego comprender cada vez más cómo afecta a los demás y a ellos mismos.

Si alguien realmente estás diciendo «Bueno, ¿cuál es el problema? No sé por qué debería importarme», entonces tal vez deberían ver los videos. Y si alguien siente que es parte de su viaje en ese proceso ver esto, entonces está bien. Pero si alguien se siente como «No, no quiero verlo porque va a ser doloroso para mí», entonces también diría que está bien.

Y si alguien siente curiosidad porque quiere saberlo, entonces hay que advertirle a la persona que podría ser traumático para él o ella. Pero puede ser algo necesario que algunas personas vean para comprender lo que está sucediendo.

No debería ser necesario que alguien vea algo que es traumatizante, porque no sabes cuál es su historial personal de trauma. Lo que es una necesidad es escuchar, comprender y creer.

Haz un «inventario emocional»

Michele Cosby: Yo animaría a cualquier persona de color a hacer un inventario emocional de lo que puede manejar. Para mí, como terapeuta de trauma, sé que no me atrevo a ver algo que me está desencadenando en medio de mi jornada laboral cuando no tengo los recursos emocionales para manejarlo.

Animo a las personas negras a buscar su propio apoyo. Eso podría ser una terapia estructurada o profesional. También puede ser buscar a su líder espiritual o hablar con seres queridos que están viendo y experimentando cosas muy similares.

Es un trauma indirecto. Al escuchar historias o presenciar y sentir el dolor, el miedo y el terror, es como si usted mismo estuviera pasando por el trauma, porque está dando testimonio de cómo fue eso para otra persona. Y especialmente para las personas de color que los ven, también desencadena sus propias experiencias de vida, lidiando con generaciones de trauma racial.

Como mujer negra, creo que lo que suele desencadenar es que te hace pensar en tu hijo, tu tío, tu abuelo, todas esas personas en tu vida que podrían encontrarse con esa situación.

No hay forma de evitarlo por completo, pero creo que parte de esto es hacer un inventario de las emociones, reconocer cuáles son tus emociones. Entonces, si no tengo ninguna emoción, si estoy en shock, si las experiencias de mi vida que asocio con esto me dejan sin esperanza, eso es algo con lo que probablemente deba lidiar. Si me despierta la ira, la culpa o la desesperación, entonces necesito descubrir cómo canalizar eso para mi propia curación.

Como colectivo, esto no es nuevo para nosotros, por lo que tener esa experiencia compartida puede ser útil si se canaliza de una manera que no provoque la autodestrucción. Puede desencadenar fácilmente tristeza, depresión. La ansiedad y el miedo se basan en no tener el control, y lo que muestran esos videos es sentirse fuera de control.