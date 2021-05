Las 5 cosas que debes saber este 25 de mayo: Nuevas revelaciones atizan debate sobre origen del covid-19

Acusan a Belarús de «secuestro de Estado» mientras crece la furia por el desvío de un vuelo de Ryanair. Biden y Harris condenan los ataques recientes a la comunidad judía en EE.UU. y en el exterior. Guillermo Lasso asumió como presidente en Ecuador y dijo que se termina la «era de los caudillos». Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Nueva información sobre investigadores de Wuhan atiza el debate sobre los orígenes de la pandemia

Un informe de inteligencia de Estados Unidos encontró que varios investigadores del Instituto de Virología de Wuhan en China se enfermaron en noviembre de 2019 y tuvieron que ser hospitalizados, un nuevo detalle sobre la gravedad de sus síntomas que podría atizar el debate sobre los orígenes de la pandemia de coronavirus, según dos personas con conocimiento del reporte de inteligencia.

Acusan a Belarús de «secuestro de Estado» y crece la furia por el desvío de un vuelo de Ryanair

Crece la condena internacional después de que el líder autoritario de Belarús desviara un vuelo de Ryanair a Minsk para detener a un periodista disidente, en lo que el jefe de la aerolínea describió como un «secuestro de Estado». Algunos líderes europeos pidieron que las compañías aéreas evitaran el espacio aéreo de Belarús, que sus ciudadanos abandonaran el país y que se liberara al activista opositor Roman Protasevich.

Biden y Harris condenan ataques a la comunidad judía en EE.UU. y en el exterior

El presidente de EE.UU., Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris condenaron los ataques recientes contra la comunidad judía en ciudades de Estados Unidos y en el extranjero, a medida que crecen las tensiones por el conflicto israelí-palestino. “Condeno este comportamiento de odio en el país y en el extranjero, depende de todos nosotros no dar cabida al odio”, dijo el mandatario.

Blinken viaja a Medio Oriente tras cese del fuego 3:51

A un año de la muerte de George Floyd: ¿cómo lidiar con el trauma?

Ha pasado un año desde que murió George Floyd y se han dado a conocer muchos detalles adicionales de los momentos agonizantes que rodearon su homicidio. ¿Qué se puede hacer para manejar el trauma frente a lo sucedido? Conversamos con cuatro expertos y aquí te presentamos sus consejos.

Black Lives Matter es un proceso histórico, especialista 1:38

Algas tóxicas en Florida amenazan de nuevo

No solo los turistas invaden Florida en verano: la marea roja y las cianobacterias, unos microorganismos muy molestos y en ocasiones mortales, también aprovechan el cambio de temperatura para proliferar. Y generan grandes problemas. Esto es lo que sabemos hasta ahora de la temporada que se avecina.

Los peligros de las algas tóxicas (2019) 1:13

A la hora del café

La última temporada de «La casa de papel» en Netflix ya tiene fecha

«La casa de papel» anunció las fechas de su quinta y última temporada, la cual tendrá una nueva modalidad: será dividida en dos volúmenes, cada uno con cinco episodios. Su creador explicó que el final de la popular serie se escribió durante la pandemia y dio avances de lo que podemos esperar.

¿Cómo crear hábitos duraderos para una vida mejor?

Muchos de nosotros sabemos qué tipo de hábitos podrían hacernos más saludables, exitosos y probablemente más felices. Sin embargo, eso no es suficiente para adoptarlos y mantenerlos en el tiempo. Katy Milkman, profesora de la Universidad de Pensilvania y autora de «How to Change: The Science of Getting from Where You Are to Where You Want to Be», nos da algunos consejos.

En encierro pandémico, un detonante de la depresión 28:47

United Airlines ofrece a los clientes vacunados la oportunidad de ganar un año de vuelos gratis

En un esfuerzo por alentar a los estadounidenses a vacunarse contra el covid-19, United Airlines ofrece a los miembros de su programa de lealtad MileagePlus que están vacunados la oportunidad de ganar un año de viajes y vuelos gratis.

Vacúnate contra el covid-19 y vuela gratis por un año 0:47

Cómo las series policiacas de TV pueden ayudarte a mantenerte a salvo

La historia de una niña de 11 años que dijo que usó algo que aprendió al ver el programa «Law & Order: SVU» para luchar e identificar a un presunto secuestrador es un ejemplo de cómo los dramas policiales televisivos influyen en la vida real y pueden ayudarte si prestas atención. Análisis de Lisa Respers France.

Video capta lucha de una niña para que no la secuestren 0:44

La cifra del día

US$ 200 millones

El Gobierno de Biden anunció que va a destinar US$ 200 millones del Plan de Rescate Estadounidense para los servicios que apoyan a víctimas de violencia doméstica, tras un aumento de casos durante los confinamientos.

El drama de convivir con los abusadores en pandemia 3:13

La cita del día

“Termina la era de los caudillos”

El nuevo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo en su discurso de toma de posesión que en su gobierno “termina la era de los caudillos”. Y agregó: “Hoy reivindicamos este día glorioso e iniciamos la lucha para recuperar el alma democrática de nuestro país”.

Selección del día

Y para terminar…

El volcán Monte Nyiragongo: las imágenes más impactantes de la erupción

La erupción del Monte Nyiragongo en el este de la República Democrática del Congo el sábado ha dejado un saldo de destrucción y muerte en Goma. Al menos 8.000 personas huyeron de la ciudad en busca de refugio y han cruzado la frontera con Rwanda.