(CNN Español) — Una joven de 22 años falleció el viernes en el viejo Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe, en el noreste de Argentina, luego de haberse contagiado de coronavirus. El hecho conmociona al país, no solamente por la pérdida de otra vida en medio de la pandemia de covid-19, sino también por las dificultades que tuvo la joven para acceder a atención médica. Su familia la acostó en el piso del hospital antes de ser atendida ante la falta de camas disponibles por el colapso del sistema sanitario en la provincia de Santa Fe.

Lara Arreguiz estudiaba en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en la localidad de Esperanza, a 30 kilómetros de la capital de la provincia de Santa Fe. Cuando tenía diez años, le diagnosticaron diabetes. La semana pasada, comenzó a experimentar síntomas de coronavirus. Sus padres decidieron trasladarla hasta un centro de hisopado ubicado en un hospital de la zona, donde constataron que su cuadro se debía al contagio del virus que azota al mundo. En el mismo lugar, le realizaron estudios que arrojaron que Lara padecía una neumonía bilateral.

Ante el agravamiento de la situación, la familia trasladó a Lara al nuevo Hospital Iturraspe de la misma ciudad, donde consultaron por la disponibilidad de camas: “Tuve que decirle tres veces a la persona de admisión que por favor la haga pasar. Ella estaba muy descompensada, me decía que se desmayaba” contó Claudia Sánchez, su madre, al portal Infobae.

Ante la imposibilidad de utilizar por protocolo una camilla que vio en el pasillo del hospital para recostar a su hija, tuvo que apoyarla en el piso para que pudiera descansar. La fotografía de este hecho se hizo viral.

Al respecto, el director del hospital, Francisco Villano, declaró al canal de noticias TN este martes que la joven esperó 30 minutos para ser atendida desde que se le admitió en el hospital hasta que la vio un médico de guardia y consideró que debía internarla.

Cuando a Villano se le preguntó sobre la fotografía de la joven esperando en el piso, el médico dijo que la imagen fue tomada en el pasillo donde la joven esperaba atención de la guardia “pero no es que esperó horas, estuvo no más de 20 minutos, 30 minutos, hay asientos, hay lugares, hay espacios”, dijo, agregando que escuchó que la madre de Lara dijo que su hija se “sentía adolorida, cansada y agotada, y por eso quería estar acostada en el piso”.

Finalmente, un médico convocó a la joven a su consultorio, examinó a Lara y aceptó que la internaran en una sala.

En el nuevo Hospital Iturraspe, inaugurado en 2019, Lara Arreguiz estuvo internada cinco horas. La asistieron con oxígeno y le tomaron nuevas radiografías. “En ningún momento esa sala estuvo vacía, era increíble la cantidad de gente que había ahí”, expresó Claudia Sánchez, entendiendo que su hija tenía coronavirus.

Esta situación motivó que la derivaran el 17 de mayo al viejo Hospital Iturraspe. A esta altura, el virus ya había tomado todos sus pulmones, por lo que requirió ingreso a terapia intensiva, donde murió días después.

Lucía Nechay, amiga y compañera de Lara en la ONG SOS Caballos Santa Fe, asociación sin fines de lucro donde se dedican a rescatar, rehabilitar y recuperar caballos maltratados, de la que Lara participaba como voluntaria, contó a CNN que todavía “no logra procesar” su muerte.

“Me enteré porque me avisó Micaela —voluntaria y mejor amiga de Arreguiz— y fue una noticia muy sorpresiva, no la esperaba; no pensaba que la situación estaba tan mal”, destacó y añadió: “La verdad es que siguen pasando los días y no lo puedo creer”.

Por su parte, consultados por CNN, los responsables del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe informaron que no emitirán ninguna opinión ni declaración sobre este caso.

Según información del mismo ministerio, las principales ciudades de la provincia de Santa Fe tenían en las últimas horas un nivel de ocupación de camas críticas de entre un 97 y un 98%.