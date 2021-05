HBO Max llega a Latinoamérica y te damos los detalles 3:47

(CNN Español) — La plataforma de streaming HBO Max anunció que estará disponible en toda Latinoamérica y el Caribe a partir del 29 junio.

El servicio contará con el legendario catálogo de WarnerMedia y una lista de series y películas originales, los “Max Originals”, además de deportes en vivo más adelante en el año, según se presentó en la conferencia de prensa virtual.

«No hay nada más poderoso que una buena historia, ese es nuestro norte en HBO Max, una plataforma que ofrece un espacio único para contar historias a través de un profundo catálogo de contenido que vive en un solo lugar», asegura Tomás Yankelevich, el director de Contenido de Entretenimiento General para la región de WarnerMedia.

Producciones originales

Habrá estrenos exclusivos producidos especialmente para la plataforma bajo la marca “Max Originals”, como la serie protagonizada por Kaley Cuoco, titulada «The Flight Attendant», el drama juvenil «Genera+ion» o la historia de ciencia ficción producida por Ridley Scott, «Raised by Wolves». Estos convivirán junto a los reality shows como “Bake Off”, bajo la conducción de Angélica Vale.

«Estamos desarrollando cerca de 100 producciones originales en América Latina de aquí hasta el 2022», afirma Yankelevich.

Entre estos proyectos se encuentran «Los ausentes», un drama sobre una agencia de investigación, «Amarres», una comedia con mucho melodrama, y «Bilardo», una docuserie basada en la vida del futbolista y director técnico Carlos Salvador Bilardo.

Los estrenos más esperados

Uno de los estrenos más esperados sin duda es la precuela de la serie «Game of Thrones», aunque será recién en 2022 cuando «House of the Dragon» se estrene en esta plataforma.

«En HBO Max hay historias para todos los gustos. Como ‘Gossip Girl’, que tendrá un reboot. Tendremos todas las temporadas de ‘Sex and the City’ y los nuevos capítulos bajo el nombre ‘And Just Like That'», dice Yankelevich.

Otras series nuevas que vivirán en esta plataforma son «Kung Fu», una serie de acción y aventuras sobre la corrupción, «DC Doom Patrol», donde se presenta a un grupo de inadaptados que adquirieron poderes después de sufrir diversos accidentes, y «Peacemaker», serie derivada de la película “The Suicide Squad”.

HBO Max, la casa de la cinematografía mundial

«HBO Max será la casa de las franquicias más impresionantes del mundo del séptimo arte. Para los fans de DC Comics, aquí podrán disfrutar su increíble mundo cinematográfico. También vivirán aquí grandes clásicos de ese mundo», cuenta Yankelevich.

Algo que resalta es que todas las películas de Warner Bros. podrán verse en la plataforma 35 días después de sus estrenos en los cines. Títulos como “In the Heights”, «Space Jam: A New Legacy» y «The Suicide Squad», entre otras, estarán bajo esta modalidad.

Sin duda, HBO Max, que al igual que CNN en Español es parte de WarnerMedia, será una opción para la audiencia en toda la región para reír, llorar y vivir el drama y suspenso de series y películas que los mantendrán al borde del sillón.

A partir del 29 de junio, la audiencia comenzará a vivir esta aventura en toda la región. En palabras de Tomás Yankelevich: «Vamos por mucho más, con total entrega y con toda la emoción».

Para saber todo lo que esta plataforma te ofrecerá, te invitamos a que visites su página oficial, solo da clic aquí.