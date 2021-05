Las 5 cosas que debes saber este 27 de mayo: Covid-19: crece interés por teoría de fuga en laboratorio chino

Acusan a policías de Europa de «singularización étnica» en registros y detenciones. Quiénes han recibido hasta ahora el dinero del estímulo de US$ 6 billones en Estados Unidos. Rusia es el rey de la desinformación en Facebook, afirma la compañía. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Covid-19: crece interés por teoría de fuga en laboratorio chino

Estados Unidos está más cerca que nunca de vencer al covid-19. Pero seguimos lejos de saber cómo surgió este virus, lo cual es aterrador, ya que hay cada vez más sugerencias de que no se produjo de forma natural. Con creciente urgencia, el país está pidiendo más estudios, advirtiendo sobre lo que está en juego para futuras pandemias y considerando más abiertamente la idea de que los errores o un accidente en un laboratorio chino causaron la pandemia. Análisis de Zachary B. Wolf.

¿Cuál es el estado actual de Sendero Luminoso?

El grupo terrorista Sendero Luminoso volvió a ser noticia en Perú a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales por la masacre que se le atribuye de 16 personas en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, una región conocida como Vraem, al sureste de Lima. ¿Qué es Sendero Luminoso y por qué vuelve a surgir?

Acusan a policías de Europa de “singularización étnica” en detenciones

Las fuerzas policiales de toda la Unión Europea han sido acusadas de “singularización étnica” ilegal y de discriminación después de que un estudio revelara que detenían y registraban de manera desproporcionada a miembros de ciertos grupos étnicos, religiosos y otras minorías.

Quiénes han recibido dinero del estímulo de US$ 6 billones en EE.UU.

Desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, el Gobierno federal de Estados Unidos inyectó en la economía unos US$ 4 billones: envió dinero directamente a los hogares, reforzó los subsidios por desempleo y creó varios programas nuevos de apoyos y préstamos dirigidos a las empresas. Otros US$ 2 billones de los casi US$ 6 billones incluidos por el Congreso en varios paquetes de ayuda de covid-19 aún no se han desembolsado. Te explicamos cómo se invirtió el dinero hasta ahora.

Rusia es el rey de la desinformación en Facebook

Rusia e Irán son las dos fuentes principales de actividades falsas coordinadas en Facebook, según un nuevo reporte publicado por la compañía. El estudio muestra cómo operadores extranjeros y locales han cambiado sus tácticas para volverse más sofisticados en respuesta a las acciones de las redes sociales para frenar las cuentes falsas y las operaciones de influencia.

A la hora del café

Volvieron los viajes… y las estafas de viaje

Muchas personas están armando sus planes de vacaciones y, al mismo tiempo, los estafadores están haciendo sus planes propios para separar a los viajeros ansiosos de su dinero a través de paquetes demasiado buenos para ser verdad, ofertas de tarifas aéreas falsas y otros esquemas turbios.

«Friends: The Reunion», un retorno de nostalgia sin remordimientos

Originalmente pensada para ayudar a lanzar HBO Max, «Friends: The Reunion» finalmente llega al servicio de streaming, a lo grande, un poco inflada y con una nostalgia sin remordimientos. Crítica de Brian Lowry.

Secundaria en la Florida edita fotos del anuario de 80 estudiantes para cubrirles el escote

Abrir por primera vez el anuario normalmente es un momento lleno de emoción. Sin embargo, este año, en la escuela secundaria Bartram Trail de Florida algunas estudiantes quedaron en estado de shock después de ver que habían editado sus retratos sin que lo supieran.

8 formas de entrenar tu cerebro para dormir mejor

Si quieres disfrutar del día, es hora de mejorar el sueño durante la noche. La falta de sueño, de hecho, es considerada una “epidemia global que amenaza la salud”. Pero hay formas sencillas de mejorar la calidad del descanso, clave para una vida más sana y larga. Aquí te las explicamos.

Por primera vez en 3.000 años nacen demonios de Tasmania en el continente australiano

Siete demonios de Tasmania nacieron en estado salvaje en Australia continental, más de 3.000 años después de que desaparecieran de la zona. El hecho sucede meses después de que se reintrodujeran en la naturaleza algunos marsupiales que ahora se reprodujeron con éxito.

La cifra del día

US$ 8.450 millones

Amazon anunció que hizo un trato para adquirir MGM, uno de los estudios cinematográficos más emblemáticos de Hollywood que está valorado en US$ 8.450 millones.

La cita del día

“Tenemos que participar y salir a votar. Muchas veces generan estos ambientes para que la gente tenga miedo y no participe y cuando hay abstención dominan los de la mafia las elecciones”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a que se participe en las elecciones del 6 de junio, las más grandes en la historia del país y a las que están convocadas más de 93 millones electores.

Selección del día

Y para terminar…

Las imágenes más impactantes que dejaron la superluna y el eclipse lunar

La Luna tuvo dos fenómenos astronómicos a la vez. Por un lado, el satélite estuvo en el punto más cercano a la Tierra en fase llena, por lo que se llama superluna. Y por otro lado se produjo un eclipse lunar total.