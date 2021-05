Viajarán 37 millones de personas en Memorial day 1:16

(CNN) — Ahora que Estados Unidos está por celebrar el fin de semana del Día de los Caídos, también conocido como Memorial Day, y el comienzo del verano boreal, muchas personas están planeando viajar a lugares en los que no han estado en un año, volver a ver a sus amigos e ir a partidos de béisbol, conciertos y mucho más.Con la disminución de las infecciones por coronavirus en todo el país y con más del 50% de los adultos totalmente vacunados, ¿es seguro realizar la mayoría de las actividades? ¿Podemos reunirnos con nuestros familiares y amigos? ¿Qué pasa si estamos vacunados pero algunos de nuestros seres queridos no lo están, y tiene importancia si son adultos o niños? ¿Hay situaciones en las que todavía tenemos que usar las mascarillas?

Depende, dice la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médico de urgencias y profesora invitada de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora del libro «Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health», que estará pronto a la venta.

Entramos en una fase de la pandemia en la que hay muchos matices y pocas respuestas claras. Lo único seguro, dice Wen, es que la vacunación hace que todos estemos más seguros y que todo sea más seguro de hacer.

Estos son sus consejos.

CNN: Muchas familias están ansiosas por volver a verse. ¿Es seguro reunirse en casa si todos están vacunados?

Dra. Leana Wen: Sí. La vacunación es el factor más importante que determina las actividades que se pueden realizar. Si uno está totalmente vacunado, y todos los demás que quieren ver también están vacunados, pueden verse sin duda en todos los entornos, incluso en espacios interiores, sin mascarillas y con muchos abrazos.

CNN: ¿Y si estás vacunado, pero algunos miembros de tu familia no lo están? ¿Es seguro verlos?

Wen: No es tan sencillo. La vacunación te protege muy bien de contraer el coronavirus. La posibilidad de que te infectes, incluso si alguien a quien ves tiene covid-19, es muy baja. La excepción es si estás gravemente inmunodeprimido, por ejemplo, si tienes cáncer y estás en quimioterapia o si eres un paciente de trasplante con medicación inmunosupresora.

Supongamos que hay otra casa a la que piensas visitar en la que hay personas no vacunadas, por ejemplo, niños pequeños que aún no pueden ser vacunados. Puedes verlos con seguridad, incluso en el interior sin mascarillas.

Si se reúnen varios hogares con personas no vacunadas, existe el riesgo de que los no vacunados se transmitan el coronavirus entre ellos. El riesgo para ti mismo sigue siendo muy bajo, por lo que algunas personas en esa situación pueden decidir que está bien ver a las otras personas no vacunadas. Otra opción es animar a que esas reuniones se celebren al aire libre, y que los no vacunados lleven mascarillas si tienen que estar en el interior con los demás.

CNN: ¿Y si los no vacunados son adultos que se niegan a vacunarse? ¿Cenarías con ellos dentro de casa?

Wen: Eso depende de ti y de tu tolerancia al riesgo. Tu riesgo de contraer el coronavirus de ellos es bajo, porque estás vacunado y bien protegido. Dicho esto, el riesgo no es cero, y especialmente si eres padre de niños pequeños o vives con alguien gravemente inmunodeprimido, es posible que quieras reducir el riesgo de contagiarles el covid-19. La actividad más segura sigue siendo cualquier cosa al aire libre. Si decides tener una comida en el interior y quieres tener mucha precaución, abre todas las ventanas y puertas, y trata de mantenerte alejado de las personas que no están vacunadas.

CNN: ¿Dejarías que los niños no vacunados o una persona inmunocomprometida cenaran en el interior con otras personas no vacunadas?

Wen: No, no lo haría. Sé que esto podría provocar algunas tensiones familiares, pero uno tiene que decidir por sí mismo dónde pone el límite. Personalmente, no me sentiría cómoda con mis hijos no vacunados comiendo en el interior con otros niños o adultos no vacunados. Y tampoco aconsejaría a las personas que están gravemente inmunodeprimidas que lo hicieran. El tiempo es bueno en muchas partes del país, y recomendaría firmemente a los que no están vacunados o tienen menos protección inmunitaria que solo se reúnan al aire libre.

CNN: ¿Dirías lo mismo de los grupos de personas que rentan una casa juntos, si varias personas de diferentes hogares no están vacunadas?

Wen: Sí. Es muy difícil que las personas que se hospedan juntas en la misma casa eviten entrar en contacto cercano y, por tanto, infectarse mutuamente. Si todo el mundo está vacunado excepto las personas de un hogar, el riesgo es muy bajo. Pero si hay varios hogares con personas no vacunadas, existe el riesgo de que esos no vacunados se infecten unos a otros. Para reunirse con seguridad, lo ideal sería que los no vacunados estuvieran en cuarentena durante una semana y luego se hicieran pruebas antes de que todo el grupo se reuniera.

CNN: ¿Qué pasa con las personas que planean viajar? ¿Qué precauciones recomendarías?

Wen: Los viajes del Día de los Caídos suelen implicar muchas multitudes de personas que vienen de diferentes partes del país. Todavía hay zonas en Estados Unidos que son focos, con el riesgo de nuevas y más contagiosas variantes. Aconsejo que, si se encuentran en lugares públicos cerrados con mucha gente reunida, lleven una mascarilla aunque estén vacunados. Las personas inmunodeprimidas o que aún no se hayan vacunado deben utilizar una doble mascarilla o una mascarilla N95 o KN95. Esto aplica para los aeropuertos, aviones, estaciones de tren, a las paradas de descanso y a otros lugares cerrados con mucha gente.

Además, vigila lo que haces una vez que llegas a tu destino. Los que no están vacunados deben ser especialmente precavidos. Mis hijos no están vacunados, por ejemplo, y no los llevaría a restaurantes cerrados donde hay mucha gente, muy juntos, sin mascarillas. Si tienen que venir conmigo al supermercado o a otros lugares con gente no vacunada y sin mascarilla, me aseguraría de que llevaran mascarilla. En esos lugares, yo también llevaría una mascarilla.

CNN: ¿Qué tal una fiesta de barrio o una reunión vecinal?

Wen: Esto podría ser divertido, ¡y seguro! Me sentiría muy cómoda en cualquier lugar al aire libre. Me parecería bien que mis hijos no vacunados fueran sin mascarilla a una fiesta de barrio, a un picnic en el parque de nuestro vecindario o a una reunión en el patio trasero o en el patio frontal.

CNN: ¿Eso incluye la playa o la piscina? ¿Y si hay mucha gente?

Wen: El coronavirus no se transmite a través del agua, y cualquier lugar al aire libre será mucho más seguro que los lugares cerrados. Yo me sentiría cómodo llevando a mis hijos a la playa o a una piscina al aire libre, incluso si hay mucha gente.

CNN: ¿Qué pasa con una fiesta de cumpleaños o una boda en la que hay algunos eventos que van a ser en el interior, y no sé si los demás están vacunados?

Wen: Esto dependerá de tu nivel de comodidad. Si estás totalmente vacunado, el riesgo para ti va a ser muy bajo. Podrás participar en estas actividades si así lo decides. Algunas personas elegirán participar únicamente si se sabe que todos los presentes están vacunados; si no, participarían solo en las partes exteriores de estas actividades. Deberías decidir tu nivel de comodidad y hacérselo saber al anfitrión con anticipación.

CNN: ¿Qué pasa si todavía quiero usar una mascarilla?

Wen: Eso también es completamente tu elección. El cambio en la guía de uso de mascarillas ha sido bastante repentino. Llevamos 15 meses viviendo con mascarillas. Algunas personas no pueden esperar a deshacerse de ellas, mientras que otras todavía se sienten muy cómodas llevándolas, y con razón, porque una mascarilla de alta calidad te protege, como usuario, de contraer enfermedades.

Hay entornos en los que las personas vacunadas deberían seguir usando una mascarilla. Hay otros en los que se puede prescindir de la mascarilla con total seguridad, pero también es totalmente razonable decidir usarla.

CNN: Hay algunas personas que podrían estar ansiosas por las interacciones sociales durante las vacaciones del Día de los Caídos. ¿Cuál es tu consejo para ellos?

Wen: Tómate las cosas a tu propio ritmo. No te sientas presionado a hacer algo para lo que aún no estás preparado. Decide cuál es tu nivel de comodidad. Tal vez te sientas cómodo viendo solo a los que están totalmente vacunados, o solo al aire libre. No pasa nada. Empieza primero por una pequeña reunión. Y disfruta. Por fin estamos saliendo de la pandemia, y espero que tengas un maravilloso Día de los Caídos, sea cual sea la actividad que elijas realizar.