(CNN Español) — El equipo mexicano Cruz Azul venció al Santos Laguna en el juego de ida del Torneo Guard1anes 2021 en Torreón.

Este domingo 30 de mayo a las 21:15 horas (hora de Miami), el equipo cementero, que lleva un gol de ventaja al equipo lagunero, mostrará si es capaz de ponerle fin a lo que la gente llama la «maldición del Cruz Azul».

En caso de coronarse campeón este domingo, el equipo de la Ciudad de México sería el cuarto con más victorias en el fútbol mexicano, abajo del América, las Chivas y el Toluca.

El Cruz Azul tiene una historia de tener buen desempeño en general, pero no logra ganar torneos con frecuencia: en 23 años no ha conseguido el campeonato de la Liga MX.

La ‘Máquina’ acumula 17 subcampeonatos y es el segundo equipo mexicano con más derrotas en finales, en torneos locales e internacionales, detrás de las Chivas.

Víctor Edú, analista deportivo, llamó a la «maldición» una idea popular, pero explicó a CNN en 2018 que se le dice así a la «incapacidad que tiene el equipo para ganar títulos. Llega a finales, es competitivo, pero siempre en el momento decisivo algo sucede y no pueden ganar los títulos. Sea en penales, sea con gol de oro, de diversas formas».

Todo comenzó el 7 de diciembre de 1997, después de haber ganado su último título en el estadio de León bajo la dirección técnica de Luis Fernando Tena. Y, según Edú, se empezó a hablar de la «maldición» en 1999 tras un partido contra Pachuca, aunque el Cruz Azul ya había perdido varias finales antes de esa fecha.

En 2018, el jugador Adrián Aldrete dijo que no creía en maldiciones. «Tengo que laborar en el campo y en lo que me pide Pedro (Caixinha), pero hasta la fecha no nos ha pedido nada que entrenemos lejos de maldiciones, ni pongamos veladoras ni nada de eso”.

En su momento, el propio Caixinha dijo que no le preocupaba la «profecía de la desgracia». Ese año, Cruz Azul venció al Monterrey en semifinales pero perdió la final contra el Club América.

A continuación, un recuento de las finales perdidas del Cruz Azul en los últimos 22 años:

Invierno 1999: Pachuca 3-2 Cruz Azul

Torneo Clausura 2008: Santos Laguna 3-2 Cruz Azul

Torneo Apertura 2008: Toluca 2-2 (7-6, penales) Cruz Azul

Torneo Apertura 2009: Monterrey 6-4 Cruz Azul

Torneo Clausura 2013: Club América 2-2 Cruz Azul (4-2 en penales)

Torneo Apertura 2018: Club América 2-0 Cruz Azul