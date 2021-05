Extrae un diamante para pedirle casamiento a su novia 0:50

(CNN) — Un hombre de Washington soñó toda su vida con encontrar un diamante en bruto para crear un anillo de compromiso único para su futura esposa, pero no sabía que se haría realidad.Christian Liden dijo a CNN que la idea de extraer sus propias gemas para un anillo de compromiso se le metió en la cabeza en la escuela secundaria, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo. A medida que crecía, descubrió lo difícil que es encontrar gemas en bruto en Estados Unidos.

Sin embargo, cuando un compañero de trabajo le habló del parque estatal Crater of Diamonds, en Arkansas, hace tres años, supo que su sueño podía hacerse realidad. Llevaba dos años saliendo con su novia, Desirae, y sabía que el anillo sería para ella.

«Fue entonces cuando empecé a planear el viaje y a planear la posibilidad de hacerlo, y a averiguar si era posible hacerlo, así que empecé a investigar sobre los diamantes», explica Liden.

Vio videos de aquellos que tuvieron éxito en la búsqueda de diamantes en el parque, y trató de obtener toda la información posible antes de decidirse a planificar su viaje. Su amigo Josh, que conocía el sueño de Liden desde el principio, decidió sumarse a la aventura.

Tal y como habían planeado, Liden construyó su propio equipo de minería mientras su novia estaba en el trabajo, para no tener que explicar el verdadero propósito del viaje por carretera.

«Ella sabía que me iba de viaje por carretera, pero no sabía qué íbamos a hacer. Le dije que íbamos a visitar algunos parques estatales y algunos parques nacionales, pero aparte de eso, no sabía que íbamos a buscar piedras preciosas», dijo.

publicidad

Liden planeaba proponerle matrimonio a Desirae cuando volviera y no quería darle ninguna pista.

El 1 de mayo, Liden y Josh iniciaron su aventura e hicieron su primera parada en Montana para extraer zafiros, por si acaso se quedaban con las manos vacías al llegar al parque.

Tras una primera excavación exitosa y un día en Yellowstone, los dos llegaron a Arkansas el 7 de mayo, con la esperanza de encontrar una aguja en un pajar.

Los dos días siguientes fueron infructuosos, incluso después de intentar llegar a material intacto. Al día siguiente, decidieron probar un enfoque diferente y minar únicamente la superficie de la grava.

«Fue hacia el final del día, eran los dos últimos carros… y simplemente empezamos a echar materiales en las rejillas», dijo.

Entonces ocurrió algo sorprendente: cuando volteó su herramienta, allí encima había un diamante amarillo de más de dos quilates.

«Empecé a temblar de inmediato… estaba temblando mucho. Le hice señas a mi amigo para que se acercara… y moví la mano y lo registró», dijo Liden.

Estaba en tal estado de shock que dejó que Josh cogiera la gema y la metiera en una bolsa ziplock porque tenía miedo de que se le cayera.

«Nunca esperé algo así. Solo esperaba encontrar una, solo una pequeña, para poder ponerla en el anillo y decir ‘oye, yo saqué ese diamante'», dijo Liden.

Inmediatamente fueron al centro de descubrimientos para informar de lo que habían encontrado, y el personal confirmó el tamaño del diamante amarillo.

La gema de 2,20 quilates es la mayor que se ha encontrado en el parque desde el pasado mes de octubre, cuando un visitante de Fayetteville, Arkansas, descubrió un diamante amarillo de 4,49 quilates, según un comunicado de prensa del Diamond Crater State Park.

«El diamante del Sr. Liden es de color amarillo claro, con una forma triangular y un brillo resplandeciente y metálico. Como la mayoría de los diamantes del parque, contiene algunas inclusiones, lo que lo hace único», dijo el superintendente adjunto Dru Edmonds.

Al día siguiente de su regreso, Liden y su novia salieron a buscar hongos, y durante su paseo por el bosque Liden sacó el diamante y le propuso matrimonio. Ella dijo que sí.

Los dos están buscando a alguien que diseñe y monte el anillo compuesto por las gemas que Liden extrajo en el viaje. Dice que no tienen ninguna prisa.

«Todo salió a la perfección», dijo Liden.