Zidane achaca su salida del Madrid a la falta de confianza de la directiva

(CNN) — Zinedine Zidane dijo el lunes que había dejado de ser el entrenador del Real Madrid porque la jerarquía del club no tenía suficiente confianza en él para reconstruir una plantilla envejecida.



Zidane, que regresó al Madrid para una segunda etapa en el cargo en marzo de 2019, ganó dos títulos de la Liga y tres coronas de la Liga de Campeones durante sus dos etapas como entrenador.

Sin embargo, renunció al cargo la semana pasada después de que el club sufriera su primera temporada sin trofeos en 11 años, terminando segundo en la Liga, siendo eliminado de las semifinales de la Liga de Campeones y sufriendo una humillante eliminación de la Copa del Rey en dieciseisavos ante el modesto Alcoyano, de tercera división.

En una carta abierta publicada en el diario deportivo AS, Zidane dijo que la primera vez que se fue como entrenador en 2018 fue porque sintió que el equipo necesitaba una nueva perspectiva para mantenerse al más alto nivel después de disfrutar de tanto éxito.

«Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito, no me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo».

Zinedine Zidane también sugirió que su relación con el presidente del club había cambiado en las últimas semanas, y arremetió contra la serie de filtraciones y noticias sobre su futuro procedentes del interior del club.

«Me hubiera gustado que en los últimos meses mi relación con el presidente hubiera sido diferente», añadió.

«No pedía privilegios, sino un poco más de memoria».

«Me dolía muchísimo cuando leía en la prensa, después de una derrota, que me iban a echar si no ganaba el siguiente partido. Me dolía a mí y a todo el equipo porque estos mensajes filtrados intencionalmente a los medios creaban interferencias con la plantilla, creaban dudas y malentendidos», dijo.