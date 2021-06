(CNN Español) — Los seguidores de «El Chavo del 8» seguro deben acordarse de una de las frases características de ‘Don Ramón‘: «¿Qué pasó? Yo le voy al Necaxa?». Pues ahora el equipo de fútbol que apoyaba el personaje interpretado por el actor Ramón Valdés tiene entre sus propietarios a otros personajes del mundo del espectáculo y del deporte.

La actriz y empresaria Eva Longoria anunció el martes en sus redes sociales que ahora forma del grupo de propietarios del club Necaxa.

Además de Longoria, el futbolista Mesut Özil, campeón del mundo con Alemania en 2014, también informó el martes que es uno de los propietarios del Necaxa.

So excited to be part of the ownership group of @ClubNecaxa and even more excited for the one-of-a-kind NFT that we are offering!! You can actually own a part of the team with me! 💥 pic.twitter.com/6ynBxGi2JY

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) June 1, 2021