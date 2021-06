Activista se corta la garganta en juzgado de Belarús 0:55

(CNN) — Un activista bielorruso se cortó la garganta durante una audiencia judicial en Minsk el martes, según la organización local de defensa de los derechos humanos Viasna 96.

De acuerdo al grupo, Steffan Latypov, que se enfrenta a acusaciones de organizar protestas y resistirse a la detención, se apuñaló a sí mismo en el cuello durante la audiencia debido a las supuestas amenazas de las autoridades contra su familia si no se declaraba culpable. Se enfrenta a un cargo adicional por fraude que también niega.

«Padre, después de reunirme con usted, GUBOPiK [Dirección Principal de Lucha contra el Crimen Organizado y la Corrupción del Ministerio del Interior bielorruso] vino a verme y me advirtió que si no admitía mi culpabilidad, me meterían en una celda con delincuentes empedernidos y se iniciarían causas penales contra mis familiares y vecinos», dijo Latypov, según Viasna 96, antes de cortarse.

CNN no pudo ponerse en contacto con el Ministerio del Interior bielorruso para obtener un comentario.

Piden el fin del «terror de Estado» en Belarús

La líder de la oposición bielorrusa Svetlana Tikhanovskaya tuiteó el martes sobre el caso de Latypov y pidió el fin del «terror de Estado» del país.

publicidad

«Le amenazaron con perseguir a su familia si no se reconocía culpable. Este es el resultado del terror de Estado, de las represiones y de la tortura en Bielorrusia. Debemos detenerlo inmediatamente».

La propia Tikhanovskaya huyó de Bielorrusia en agosto del año pasado tras las controvertidas elecciones presidenciales del país. Alexander Lukashenko, líder del país desde hace mucho tiempo y descrito como el «último dictador de Europa», afirmó haber ganado más del 80% de los votos.

Las elecciones desencadenaron una nueva ola de protestas masivas en Bielorrusia, con la detención de miles de personas. Estados Unidos y la UE declararon fraudulenta la votación e impusieron sanciones a funcionarios bielorrusos por el fraude y la brutal represión que siguió.

La justicia de Belarús detuvo a Latypov el 15 de septiembre de 2020 después de pedir la identificación a la policía que supervisaba la pintura de un mural político en un patio de Minsk, según Viasna 96.

Disidente de Belarús detenido aparece en un nuevo video 2:48

Viasna 96 también dijo que Latypov fue operado el martes después de cortarse y no sufrió daños en órganos vitales.

Persecución a activistas

Latypov es sólo uno de los muchos activistas, periodistas y manifestantes que se enfrentan a cargos en Bielorrusia.

La detención del periodista disidente Roman Protasevich y de la estudiante Sofia Sapega desató la semana pasada la indignación internacional. La pareja fue detenida después de que su vuelo de Ryanair que viajaba de Atenas a la capital lituana, Vilna, fuera interceptado y obligado a aterrizar en Minsk cuando sobrevolaba Bielorrusia.

Protasevich ha sido acusado de «organizar disturbios masivos y acciones de grupo que violan gravemente el orden público», desde fuera del país a través de su canal de Telegram.

El martes, Lukashenko anunció durante una conferencia gubernamental que había comunicado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que Belarús investigará a Sapega, informó la agencia estatal de noticias Belta. Sapega es un ciudadano ruso.

Belta indicó que el incidente fue discutido entre Lukashenko y Putin durante su reciente reunión en Sochi.

«La investigación relativa a ambas personas proseguirá en Belarús. Es inamovible. Se lo dije al presidente de Rusia. Le aseguré que no habrá problemas con el acceso de los cónsules [a los detenidos]. No creo que se sientan ofendidos, hacemos algo más que proporcionar información, si quieren reunirse, pueden hacerlo. Es una práctica internacional», dijo Lukashenko, según Belta.

Sharon Braithwaite contribuyó con este informe.