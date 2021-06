(CNN) — ¡Los ovnis son reales! Solo pregúntale al gobierno de Estados Unidos.

Estados Unidos ha ignorado en gran medida los informes sobre misteriosos objetos voladores, pero recientemente empezando a reconocer lentamente que los ovnis, que el Pentágono se refiere como fenómenos aéreos no identificados.

Pero esto no es algo nuevo. En septiembre de 2019 la Marina de EE.UU. reconoció que tres clips de imágenes militares desclasificadas lanzadas entre 2017 y 2018 son en realidad «fenómenos aéreos no identificados» (UAP, por sus siglas en inglés). Son sus palabras, no las nuestras.

Los UAP son solo una fracción de las incursiones que los campos de entrenamiento de la Marina ven, dijo el portavoz de la Marina, Joe Gradisher, a CNN. Lo cual, por supuesto, plantea la pregunta: ¿estamos realmente solos?

La creencia en encuentros extraterrestres ha sido durante mucho tiempo una característica destacada de la vida estadounidense. Una encuesta de 1997 de CNN/Time en el 50 aniversario del incidente de Roswell encontró que el 80% de los estadounidenses piensan que el gobierno oculta el conocimiento de la existencia de formas de vida extraterrestres.

Hay miles y miles de avistamientos de ovnis reportados, pero a la luz del reciente reconocimiento de los UAP de la Marina de EE.UU., aquí hay un vistazo a algunos de los encuentros más cercanos del tercer tipo en Estados Unidos.

Proyecto Blue Book

Muchas de las afirmaciones de extraterrestres más conocidas provienen del Proyecto Blue Book, el nombre del programa del gobierno de Estados Unidos encargado de investigar los informes de ovnis de 1948 a 1969.

En ese momento, el personal de la Fuerza Aérea observó 12.618 avistamientos informados de ovnis y dijo que 701 permanecen «no identificados».

Pero al final, el proyecto concluyó: «Ningún OVNI reportado, investigado y evaluado por la Fuerza Aérea ha dado alguna indicación de amenaza para nuestra seguridad nacional». El programa también concluyó que los avistamientos «no identificados» no eran tecnología avanzada o vehículos extraterrestres, según la hoja informativa de los Archivos Nacionales.

El proyecto se cerró en 1969 debido a su costo, dijeron los Archivos Nacionales.

«Desde que se cerró el Proyecto Libro Azul, no ha sucedido nada que indique que la Fuerza Aérea deba reanudar la investigación de los ovnis», dijeron los archivos.

Roswell

La ciudad de Roswell en Nuevo México se convirtió en la abreviatura de encuentros con extraterrestres en 1947 después de informes de que un objeto volador se estrelló en un campo.

El Campo Aéreo del Ejército de Roswell inicialmente dijo que se había recuperado un «disco volador», pero un segundo comunicado de prensa aclaró que el objeto era de un globo meteorológico. Desde entonces, varios supuestos testigos han dicho que vieron a los militares quitar el disco volador y los cuerpos de los extraterrestres.

Décadas más tarde, muchos estadounidenses se muestran escépticos ante la afirmación del gobierno de que se trataba de un globo meteorológico. En esa encuesta de CNN/Time de 1997, casi dos tercios de los encuestados dijeron que creían que un OVNI se estrelló en un campo en ese incidente.

«Teníamos en nuestro poder un platillo volador», dijo el ex oficial de Asuntos Públicos del Ejército Walter Haut en 1997.

Roswell, ahora hogar del Museo OVNI de Roswell, sigue siendo un destino importante para los entusiastas sobre los alienígenas que buscan más evidencia de sus creencias.

Área 51

Considerado durante mucho tiempo como el lugar donde el gobierno de Estados Unidos almacena y oculta cuerpos extraterrestres y ovnis, el lugar misteriosamente nombrado en Nevada ha sido el foco de conspiraciones extraterrestres durante décadas.

El área ha sido durante mucho tiempo un foco de interés público para ciudadanos y presidentes por igual. John Podesta, jefe de gabinete del presidente Bill Clinton, dijo que su ex jefe «había pedido información sobre algunas de estas cosas y, en particular, información sobre lo que estaba sucediendo en el Área 51».

El Área 51 ha sido una referencia destacada de la cultura pop e hizo una aparición notable en la película de invasión alienígena «Día de la Independencia».

En 2013, la CIA desclasificó documentos que reconocieron oficialmente por primera vez que el Área 51 era un sitio militar secreto ubicado a poca distancia al noroeste de Las Vegas.

Pero en lugar de albergar platillos voladores o vida extraterrestre, el Área 51 se usó para probar los programas de vigilancia aérea U-2 y OXCART, según los documentos. La necesidad de secreto era mantener información de los soviéticos, en lugar de encubrir un encuentro alienígena, dijeron.

Ovnis y armas nucleares

En 2010, siete ex miembros del personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos describieron sus encuentros personales con avistamientos de ovnis en instalaciones de armas nucleares en incidentes en los años sesenta, setenta y ochenta.

Tres de los ex oficiales de la Fuerza Aérea dijeron que los ovnis se cernían sobre silos de misiles nucleares alrededor de la Base Malmstrom de la Fuerza Aérea de Montana en 1967, causando problemas con la base militar. Robert Salas, ex capitán de la Fuerza Aérea, dijo que uno de sus guardias le contó sobre un objeto rojo y brillante de unos 30 pies (9,1 metros) de diámetro que se cierne sobre la puerta principal de la instalación.

«Y justo cuando [llamé a mi comandante], nuestros misiles comenzaron a entrar en lo que se llama una condición de no actividad, o no se podían lanzar. Esencialmente, se desactivaron mientras este objeto aún se cernía sobre nuestro sitio», dijo Salas.

Salas dijo que no presenció personalmente el ovni. Pero Robert Hastings, autor e investigador de ovnis que organizó la conferencia de prensa, dijo que la serie de historias mostró que los extraterrestres tenían un interés particular en las armas nucleares.

«Creo, estos caballeros creen, que este planeta está siendo visitado por seres de otro mundo, que por cualquier razón se han interesado en la carrera de armamentos nucleares que comenzó al final de la Segunda Guerra Mundial», dijo Hastings.

Incidente de Phoenix Lights

En marzo de 1997, varios residentes de Arizona dijeron que presenciaron un gran objeto volador en el cielo cerca de Phoenix. Diez años después, el ex gobernador de Arizona, Fife Symington, escribió en CNN sobre la experiencia previa a un evento en el que se discutieron varios avistamientos e incidentes de ovnis.

«Fui testigo de una enorme nave en forma de delta que navega silenciosamente sobre Squaw Peak, una cadena montañosa en Phoenix, Arizona. Fue realmente impresionante. Estaba absolutamente aturdido porque estaba girando hacia el oeste buscando las lejanas Luces de Phoenix», escribió Symington. «Para mi sorpresa, surgió esta aparición; esto excesivamente largo, dramáticamente grande y muy distintivo con algunas luces enormes viajaba por el cielo de Arizona».

Symington, un ex oficial de la Fuerza Aérea, dijo que no parecía un objeto hecho por el hombre. Y descartó la afirmación de la Fuerza Aérea de que el objeto eran bengalas a gran altitud.

«Nunca estuve contento con la tonta explicación de la Fuerza Aérea. Bien podría haber habido bengalas militares en el cielo esa noche, pero lo que yo y cientos de otros vimos no tenía nada que ver con eso», escribió.

Symington agradeció a quienes hablaban sobre sus misteriosos encuentros y pidió al Gobierno de Estados Unidos que fuera más abierto sobre lo que realmente sucedió.

«Queremos que el gobierno deje de publicar historias que perpetúen el mito de que todos los ovnis pueden explicarse en términos convencionales, con los pies sobre la tierra. Las investigaciones deben reabrirse, los documentos deben ser abiertos y la idea de un diálogo abierto ya no puede ser rechazado», escribió.

Una versión de esta pieza apareció por primera vez en 2017.