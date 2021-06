(CNN) — El calor en el oeste de Estados Unidos ha sido abrasador esta semana y ahora avanza hacia el este: se pueden llegar a batir más de 160 récords para finales de la semana, según el pronóstico del tiempo.

Los avisos y alertas por el calor se extienden este miércoles desde la frontera de México y California hasta Canadá, y las temperaturas altas continuarán en gran parte del oeste del país. «El calor extremo en estos lugares aumentará significativamente el potencial de enfermedades relacionadas con el calor», dice el Centro de Predicción Meteorológica (WPC, por sus siglas en inglés) el Weather Prediction Center (WPC).

«Además, grandes partes del suroeste y del oeste están experimentando condiciones de sequía de severas a excepcionales, que sin duda se verán exacerbadas por la ola de calor actual», agrega el WPC.

Las temperaturas máximas podrían superar los 43 grados Celsius en Las Vegas y llegar a cerca de los 49 grados en el Valle de la Muerte, California.

«Se pronostica que las temperaturas altas alcancen cerca de los 38 grados Celsius en una región amplia desde el suroeste desértico hasta las llanuras altas del norte», predice el WPC.

Wednesday will be the hottest day this week. Things get breezy and a couple of degrees cooler on Thursday. Windy conditions continue the next couple of days as a pattern shift allows temperatures to cook back down to normal this weekend. #wawx #idwx pic.twitter.com/pvmvUaAhWw

En Idaho, así como en el este de Oregon y Washington, se podrían alcanzar decenas de récords.

«Las mayores anomalías de temperatura en comparación con los promedios serán en secciones interiores de Oregon y Washington, donde se pronostica que las temperaturas altas se sitúen cerca de 16 grados Celsius por encima del máximo normal para esta época del año», dice el WPC.

A medida que las temperaturas comienzan a caer en el oeste, aumentarán en el medio oeste. El Medio Oeste y las llanuras del norte recibirán un avance de ese calor hoy, y las termperaturas subirán aún más mañana.

Las máximas se situarán entre 5,5 y 8 grados Celsius por encima de lo normal y estarán en el entorno de los 30 a 32 grados Celsius en Fargo y Minot. El calor aumentará durante el resto de la semana y las máximas se situarán cerca de los 38 grados Celsius para el viernes.

Esta masa de aire tropical permanecerá en el Medio Oeste, «lo que dará como resultado que las temperaturas altas alcancen hasta cerca de 35 grados Celsius en el centro de Minnesota y el oeste de Wisconsin, y lleguen al entorno de los 37 grados Celsius en el oeste de Minnesota», dijo el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en el área metropolitana conocida como Twin Cities (Minneapolis-Saint Paul) en Minnesota.

Today begins the rapid warmup into the 80s and 90s where we will stay for the foreseeable future. Our next chance for showers and maybe a few storms arrives Sunday night into Monday morning, with better chances next week. #mnwx #wiwx pic.twitter.com/37he0TvCgq

— NWS Twin Cities (@NWSTwinCities) June 2, 2021