La Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol anunció las cuatro ciudades de Brasil donde se jugará la Copa América 2021.



La confederación anunció este miércoles en Twitter que el torneo se llevaría a cabo en las ciudades de Brasilia en el Distrito Federal, Cuiabá en Mato Grosso, Goiania en Goiás y Río de Janeiro en el estado de Río de Janeiro.

Estas son las sedes de la CONMEBOL #CopaAmérica 2021 🏟️ ​

Estas são as sedes da CONMEBOL #CopaAmérica 2021 🏟️ ​

​Here are the venues for the 2021 CONMEBOL #CopaAmerica 2021 🏟️​#VibraElContinente pic.twitter.com/ob5qQbT3pd

