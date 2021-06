Videos de ovnis: las impresionantes imágenes de las que se ha confirmado su autenticidad

Video de posibles ovnis sobre un buque de EE.UU. 3:32

(CNN Español) — ¿Existen los ovnis? Sí. ¿Sabemos qué son? No, no todavía. El Pentágono se refiere a ellos como fenómenos aéreos no identificados y son muy reales.



El Ejército de EE.UU. ha confirmado la autenticidad de varios videos e imágenes que registran los encuentros con estos ovnis. Las imágenes son inquietantes.

Este mes, la Oficina del director de Inteligencia Nacional y otras agencias están programadas para entregar informes sin clasificar sobre estos fenómenos al Congreso.

Estos son los videos que hemos podido ver hasta el momento y lo que sabemos de ellos

Durante años, el gobierno de Estados Unidos ignoró en gran medida los reportes de misteriosos objetos voladores no identificados, conocidos como ovnis, que se observaron mientras se movían a través del espacio aéreo militar restringido. Sin embargo, ahora comienza a reconocer, lentamente, que los ovnis, a los que el Pentágono se refiere como fenómenos aéreos no identificados, son reales.

El misterio de los ovnis que pilotos de EE.UU. han visto

El más reciente: ovnis rodean un barco de la Armada de EE.UU.

Una serie de objetos que pululan alrededor de un barco de la Armada de EE.UU., que estaba frente a la costa de San Diego. El documentalista y entusiasta de los ovnis Jeremy Corbell lo analiza.

Video de posibles ovnis sobre un buque de EE.UU.

Un ovni desaparece en el agua

Un video tomado por un barco de la Armada muestra un objeto volador no identificado planeando sobre el agua. Luego desaparece. El Pentágono confirmó que estas imágenes de ovnis hacen parte de investigaciones en curso.

Se filtra video de un ovni que desaparece en el agua

Un video desclasificado de 2004 captura una imagen impresionante

Video muestra el presunto encuentro de un piloto de la Marina con un ovni

Inicialmente el Pentágono se negó a hacer un comentario, pero luego los reconoció y dijo que investigaría.

En este video, los sensores se fijan en un objetivo mientras vuela antes de que acelere y salga por el lado izquierdo del encuadre, demasiado rápido para que los sensores lo reubiquen.

Un objeto de forma piramidal

El Pentágono confirmó que este video filtrado de un ovni es real y fue grabado por la Armada de EE.UU.

El Pentágono confirma que este video de un ovni es real

Un objeto volador de unos 12 metros de largo

El Departamento de Defensa de EE.UU. reveló en 2017 un video de un avión que encontró un objeto no identificado. Uno de los pilotos, David Fravor, dijo a CNN, que vio algo que parecía un «Tic Tac de 12 metros de largo» maniobrando rápidamente y cambiando de dirección.

El momento en el que un avión de EE.UU. detecta un ovni

¿Qué ha dicho el Gobierno de EE.UU.

Si bien los expertos en la materia han aplaudido las medidas recientes del gobierno de EE.UU. de compartir más información sobre los encuentros con ovnis reportados durante las últimas décadas, muchos siguen siendo escépticos de que el próximo informe proporcione una visión completa del tema.

Eso se debe a que el Pentágono se ha resistido durante mucho tiempo a reconocer que parte de lo que se ha observado es simplemente inexplicable a pesar de la evidencia convincente de que estos objetos muestran características que normalmente no se asocian con los aviones convencionales, según Elizondo.

El Pentágono ha estudiado anteriormente grabaciones de encuentros aéreos con objetos desconocidos como parte de un programa clasificado cerrado desde entonces que se lanzó por los esfuerzos del exsenador demócrata Harry Reid de Nevada.

El programa comenzó en 2007 y finalizó en 2012, según el Pentágono, porque el Departamento de Defensa evaluó que había prioridades más altas que necesitaban financiación.

El año pasado, el Pentágono creó un grupo de trabajo para comprender mejor «la naturaleza y los orígenes de los» fenómenos voladores no identificados, dijo el Departamento de Defensa en un comunicado.

Esto fue lo que dijo Barack Obama sobre la existencia de ovnis

Barack Obama opina sobre la existencia de ovnis

El exsenador de EE.UU. Harry Reid, creador del programa que investigó estos fenómenos, asegura que debe haber muchos más videos