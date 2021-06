(Imagen: canal VTV, 23 de noviembre de 2020)

(CNN Español) — El cantante dominicano de merengue Bonny Cepeda aseguró no haber cobrado por actuar en una fiesta de cumpleaños del cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y dijo que fue un error de su parte haber dicho que recibió honorarios por su presentación.

«Eso fue un error de mi parte», dijo Cepeda a CNN este jueves en Santo Domingo al ser consultado por qué dijo que había recibido US$ 60.000 para cantar en el cumpleaños de Maduro.

Inicialmente dijo que este evento fue en 2019, cuando no había pandemia de covid-19. Sin embargo, ante otra pregunta de CNN aclaró que esto, en efecto, ocurrió en noviembre de 2020.

«A mí no se me pagó en esa presentación», aclaró. Cepeda luego explicó que estuvo en Venezuela para unas «actividades privadas» y que lo invitaron al cumpleaños de Maduro. Dice que allí sí cantó, pero que no hubo honorarios de por medio.

La aclaración se da luego que el cantante, que también es viceministro de Cultura de República Dominicana, dijera este martes en el programa Alofoke Radio Show que recibió aquella suma para cantar en la celebración de Maduro.

publicidad

“Nosotros los dominicanos somos muy sarcásticos”, dijo este jueves a CNN mientras explicaba por qué antes comentó haber recibido ese dinero. “Se ha estado repitiendo algo que dije de forma coloquial”, agregó el artista.

La actuación de Bonny Cepeda en el cumple de Maduro

El comentario del artista en el programa de radio generó críticas entre usuarios de redes sociales y miembros de la oposición venezolana. Las críticas se basan sobre todo en la situación de crisis económica y social y por la celebración en plena pandemia, sobre todo cuando las fronteras estaban restringidas para la mayoría de los ciudadanos.

El gobierno venezolano no se ha pronunciado hasta ahora sobre la polémica. CNN se comunicó con la Presidencia y el Ministerio de Comunicación pero aún no ha recibido respuesta.

En un video que fue transmitido en vivo por el canal estatal VTV el 23 de noviembre de 2020 se observa a Maduro con su esposa, Cilia Flores, en el Palacio de Miraflores recibiendo a Bonny Cepeda que le canta su famosa canción “Una fotografía” junto al cantante venezolano Omar Enrique.

Más adelante, el presidente agradece a los artistas que lo «sorprendieron» en la celebración de su cumpleaños número 58. “Me sorprendió Bonny Cepeda que apareció así sin permiso de República Dominicana, espero que lo perdonen”, dijo entre risas.

Jessica Hasbun, Osmary Hernández y Abel Alvarado colaboraron en este reporte