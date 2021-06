Fiscales piden sentencia de 30 años en prisión para Derek Chauvin por el homicidio de George Floyd.

(CNN) — Los fiscales del estado de Minnesota solicitaron una sentencia de 30 años de prisión para Derek Chauvin, el expolicía condenado por el homicidio de George Floyd, según un memorándum de sentencia presentado este miércoles.Treinta años es «el doble del máximo rango de sentencia presunta», según el memorándum presentado el miércoles ante el Tribunal de Distrito del Condado de Hennepin. El Estado argumentó que «tendría en cuenta el profundo impacto de la conducta del acusado en la víctima, su familia y la comunidad».

A pocas semanas de la sentencia del expolicía de Minneapolis, el abogado de Chauvin, Eric Nelson, argumentó en una petición el miércoles que Chauvin debería recibir por el contrario una condena de libertad condicional y tiempo cumplido, o al menos una sentencia menor que la que marca la ley.

«El Sr. Chauvin pide al Tribunal que mire más allá de sus conclusiones, a sus antecedentes, a su falta de historia criminal, a su facilidad para la libertad condicional, a los hechos inusuales de este caso, y a que es un producto de un sistema ‘roto'», escribió Nelson. «La ofensa del Sr. Chauvin se describe mejor como un error cometido de buena fe confiando en su propia experiencia como policía y en el entrenamiento que había recibido, no como la comisión intencional de un acto ilegal».

Nelson también escribió: «Una sentencia estricta de libertad condicional con el encarcelamiento limitado al tiempo cumplido lograría los propósitos de la sentencia en este caso».

Floyd murió el 25 de mayo de 2020, después de que Chauvin pusiera su rodilla en su cuello durante 9 minutos y 29 segundos mientras Floyd suplicaba: «No puedo respirar».

Chauvin fue declarado culpable el 20 de abril de homicidio accidental, homicidio no intencional con desprecio por la vida y homicidio no intencional en la comisión de un delito grave. Tendrá 90 días para apelar ante el Tribunal de Apelaciones de Minnesota después de que el tribunal inferior dicte sentencia definitiva e imponga una condena.

La defensa vuelve a solicitar un nuevo juicio

También el miércoles, Nelson presentó un memorándum que complementa una moción presentada el mes pasado en la que pedía un nuevo juicio.

En el memorándum de 54 páginas, Nelson destacó múltiples ejemplos de supuesta mala conducta del fiscal, mala conducta de los miembros del jurado, intimidación de los testigos y un «bombardeo» de «noticias prejuiciosas» que, según él, impidieron que el expolicía de Minneapolis tuviera un juicio justo.

«La cobertura mediática de este caso es como la explosión de una bomba: los condados de Hennepin y Ramsey son la zona cero y, aunque se perciben a lo largo y ancho, los efectos de la explosión disminuyen a medida que se propagan fuera de las Ciudades Gemelas», afirma Nelson en la nota.

«Desde el incidente, los potenciales jurados de las Ciudades Gemelas se han enfrentado a diario a recordatorios unilaterales de los acontecimientos del 25 de mayo de 2020. Las pancartas que exigen «Justicia para George» son habituales en los barrios de las Ciudades Gemelas», añadió Nelson.

La presentación también cita la publicidad del acuerdo de US$ 27 millones de la ciudad de Minneapolis con la familia Floyd, anunciada durante la selección del jurado, el tiroteo fatal de Daunte Wright durante el juicio en el cercano Brooklyn Center, Minnesota, e incluyó comentarios hechos por la congresista estadounidense Maxine Waters, quien llamó a los manifestantes a «permanecer en la calle» y «volverse más confrontacionales» si Chauvin era absuelto.

Nelson incluso señaló que el caso de la defensa y el posible resultado del proceso fueron objeto de burla en la apertura del programa «Saturday Night Live» de la NBC durante el juicio.

El abogado de Chauvin argumenta repetidamente en la petición de que muchos de estos problemas podrían haberse corregido si el juez Peter Cahill hubiera concedido un cambio de sede.

«El hecho de que el tribunal no lo hiciera fue un abuso de discrecionalidad perjudicial que violó los derechos constitucionales del Sr. Chauvin, y debe concederse un nuevo juicio», dijo Nelson.

La oficina del fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, declinó hacer comentarios sobre la nueva presentación de Nelson el miércoles. La oficina tiene hasta el 9 de junio para presentar una respuesta al memorándum por escrito ante el tribunal.

Los fiscales citan factores agravantes

El memorándum de sentencia de los fiscales presentado este miércoles mencionaba que “esta corte ya ha concluido que los hechos comprobados fuera de toda duda razonable en el juicio apoyan la existencia de cuatro factores agravantes para la sentencia”, y específicamente que Chauvin, “(i) abusó de una posición de confianza y autoridad; (ii) actuó con especial crueldad; (iii) cometió el crimen en grupo con la participación activa de al menos otras tres personas, y (iv) cometió las ofensas en presencia de menores”.

Cahill dictaminó a favor de estos cuatro factores en mayo.

«El número y severidad de los factores agravantes aplicables a la conducta del acusado reflejan tanto la culpabilidad del acusado y la naturaleza extraordinaria de este caso”, escribieron los fiscales.

Nelson, en su declaración a favor de Chauvin, enumeró una serie de factores incluyendo su edad.

«Independientemente del daño a largo plazo que podría tener una sentencia de prisión sobre los prospectos de vida del Sr. Chauvin, dada su edad, las condenas para los policías involucrados en ofensas incrementan significativamente la probabilidad de que se vuelva un objetivo en prisión. Estas preocupaciones de seguridad son evidentes dada su sentencia previa en confinamiento solitario en una prisión de alta seguridad”, escribió Nelson.

Nelson también señaló que la corte debe tomar en cuenta factores como que Chauvin no cuenta con historial criminal previo, muestra respeto por el proceso judicial, y su servicio prestado a la comunidad, si bien este se ha «reducido a este incidente», para «pronunciar una estricta sentencia de libertad condicional, junto con un período de encarcelamiento igual al tiempo que ya ha cumplido».

Cahill aún no se ha pronunciado sobre ninguno de los argumentos presentados el miércoles.

Duración de las posibles sentencias

De acuerdo con la normativa de sentencias de Minnesota, es posible condenar a los infractores a penas de entre 10 años y ocho meses y 15 años por homicidio no intencional en la comisión de delito grave, y homicidio no intencional con desprecio por la vida para un infractor sin antecedentes penales. La condena por homicidio accidental oscila entre tres años y cinco meses y cuatro años y ocho meses.

Debido al dictamen de Cahill, Chauvin puede ser condenado a más tiempo que las recomendaciones establecidas, pero no más que el máximo legal.

La pena máxima permitida por la ley de Minnesota para el homicidio no intencional en la comisión de un delito grave es de 40 años. La pena máxima por homicidio no intencional con desprecio por la vida es de 25 años, y la pena máxima por homicidio accidental es de 10 años y/o US$ 20.000.

Es probable que las sentencias por los tres delitos se cumplan al mismo tiempo, no de forma consecutiva. “En general, cuando un delincuente es condenado por múltiples delitos actuales… se presume que las sentencias son concurrentes”, según las directrices.

La ley de Minnesota permite a los delincuentes condenados por estos delitos cumplir dos tercios de su condena en prisión, y luego ser liberados bajo supervisión durante el tercio restante, siempre que muestren buena conducta mientras están confinados.

Chauvin también se enfrenta a cargos federales por la violación de los derechos civiles relacionados con el homicidio de Floyd.