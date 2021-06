Crece la presión para suspender los Juegos Olímpicos 0:43

(CNN) — La presidenta del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Seiko Hashimoto, declaró al diario japonés Nikkan Sports que «no podemos volver a posponerlos» , en una entrevista publicada el jueves, tras ser cuestionada sobre la posibilidad de aplazar el evento, cuya inauguración está prevista para el 23 de julio.

«El aplazamiento de un año ha requerido muchas gestiones y medidas. Todos los estadios están ya reservados para otros eventos. Ha sido un trabajo muy duro posponerlo un año y no podemos darles más problemas […] Es imposible posponerlo de nuevo», dijo Hashimoto.

Hashimoto afirmó que, según los datos facilitados por un profesor de la Universidad de Tokio, la celebración de los juegos sin espectadores no afectaría a las tasas de infección por covid-19 en Japón.

Cuando se le preguntó si había alguna opción de cancelación si las tasas de infección por covid-19 se «disparaban» justo antes o durante los Juegos Olímpicos, Hashimoto dijo: «Si todo el mundo se encuentra en una situación grave y la mayoría de los países no pueden enviar a sus atletas, los Juegos no podrán celebrarse. De lo contrario, no se cancelarán a menos que se produzca tal situación».

Los sistemas de salud, cada vez más presionados

Varias prefecturas de Japón siguen bajo estado de emergencia hasta el 20 de junio. Los índices de infección están disminuyendo: el miércoles se registraron 3.036 nuevos casos de covid-19, aproximadamente la mitad de los casos diarios registrados hace menos de un mes, durante uno de los peores momentos de la «cuarta ola» en Japón.

Sin embargo, el número de casos graves sigue siendo elevado, lo que supone una presión cada vez mayor para los sistemas sanitarios de Japón.

Japón ha registrado un total de 749.829 casos de covid-19 y 13.107 muertes por la enfermedad desde el comienzo de la pandemia, según el último recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Fauci dice que lo más seguro es vacunarse

Lo más seguro que pueden hacer los atletas olímpicos es acudir a los juegos vacunados, dijo el jueves el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, en el programa «New Day», de CNN.

Lo que ocurra con los Juegos Olímpicos depende de varias cosas, dijo Fauci: el número de infecciones en el momento de realización del evento, el porcentaje de personas que acuden vacunadas y las precauciones que tomen los funcionarios en torno a las pruebas y los requisitos de vacunación.

«No sé lo que harán los funcionarios que dirigen los Juegos Olímpicos de Japón, pero todos esos factores entran en juego», dijo Fauci. «Lo más seguro que pueden hacer los atletas olímpicos es ir vacunados. Si están vacunados van a estar bastante seguros de no contagiarse».

Cuando se le preguntó si los Juegos Olímpicos deberían celebrarse, Fauci respondió: «No voy a opinar sobre eso, John, eso depende de los funcionarios japoneses.»

«Depende de cuál sea la situación en ese momento», dijo cuando se le preguntó si se sentiría seguro de ir. «Ahora mismo estoy vacunado, así que me sentiría razonablemente seguro en cualquier circunstancia. No hay ninguna posibilidad en el mundo de que tenga tiempo para ir, así que es una discusión sin sentido».