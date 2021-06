Sectores que podrían recuperar más puestos de trabajo 0:57

(CNN) — Jared Bernstein, quien forma parte del Consejo de Asesores Económicos del presidente Joe Biden, rechazó el viernes la idea de que las cifras de empleos de mayo inferiores a las esperadas se debieron a que los estadounidenses se resisten a regresar al trabajo, mientras aún pueden cobrar los pagos de desempleo mejorados por el paquete de estímulo propuesto por el presidente debido al covid-19.

«A medida que los estados avanzan, tendrás diferentes condiciones en diferentes lugares», dijo Bernstein. “Usted ha escuchado al presidente decir, si a la gente se le ofrece un trabajo adecuado, tienen que aceptarlo».

El asesor destacó que Estados Unidos todavía está más de 7 millones de trabajos por debajo de los niveles previos a la pandemia, mientras la tasa de desempleo cayó a 5,8%, la tasa más baja desde antes de la pandemia, «así que hombre, estamos en el camino correcto, ya sabes, con verdadera presteza aquí, pero no hemos terminado. Por lo tanto, es apropiado seguir contando con estos beneficios”, dijo.

“Sin embargo, piénsalo de esta manera: estás en un vehículo rumbo hacia alguna parte. Tu pie está en el acelerador y vas más rápido de lo que pensabas que te tomaría, ya sabes, en lugar de seis horas para llegar allí, te llevará, tal vez, cuatro horas, pero tú todavía no has terminadoo el viaje, estás a la mitad, estás a tres cuartas partes del camino. Podemos hablar sobre ese tipo de problemas de sincronización, pero todavía no has llegado a ese punto», comentó.

Paquete de infraestructura

Con respecto a las negociaciones en curso con los republicanos sobre infraestructura, Bernstein dijo que la tasa impositiva corporativa mínima propuesta por la administración es «una red de seguridad contra el tipo de lagunas que han invadido nuestro código tributario, que han sido tan beneficiosas para los que están en la cima».

Bernstein también criticó la «rentabilidad corporativa extremadamente alta» por contribuir a una mayor desigualdad de riqueza, advirtiendo: «Tienes este doble problema de acumular ingresos en la parte superior de la escala que es cada vez más libre de impuestos, por lo que un mínimo sólido como este es muy importante».

También se negó a opinar si el presidente estaba dispuesto a reducir aún más el paquete de infraestructura, y le dijo a MSNBC: «Solo puedo decir que el presidente ha sido extremadamente directo al seguir con la negociación de buena fe, todavía tiene que decir mi camino o la carretera por mucho tiempo».

«Continúa trabajando con cualquiera que esté dispuesto a oponerse a sus edictos contra la inacción, esa es la clave», dijo Bernstein. «Tiene que haber acción, no puede haber aumentos de impuestos a las familias por debajo de US$ 400.000, y tenemos que lidiar con nuestra infraestructura, si podemos hacerlo de manera bipartidista, este presidente hará que eso suceda».