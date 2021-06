Las razones de Tévez para dejar a Boca Juniors 1:04

(CNN Español) — Carlos Tevez anunció este viernes que dejará de ser jugador de Boca Juniors, equipo de Buenos Aires.

Tevez, de 37 años y quien era capitán del club, cierra así su tercer ciclo como jugador del Xeneize, pues ya había sido parte del equipo en dos etapas distintas de su carrera.

En rueda de prensa desde el estadio de La Bombonera, junto al presidente del club, Jorge Amor Ameal, el jugador anunció su decisión de abandonar el equipo.

«Acá estoy para decirles que me voy del club», dijo el jugador. “No es una despedida, digo que siempre no es una despedida con esta camiseta, sino un hasta pronto porque siempre voy a estar para el hincha y para el pueblo Xeneize. Ya no como jugador, sino como el Carlitos de la gente”, dijo.

«Estoy pleno con esta decisión, porque no tengo más nada que dar. Como jugador lo di todo, por esto estoy feliz», agregó. «En este momento Boca siempre me necesito al 120% y yo mentalmente no estoy preparado para eso».

publicidad

«Para mí, Boca es el mejor club del mundo», dijo Carlos Tevez mientras se le quebraba la voz.

Ameal indicó que el club intentará organizar un partido de homenaje a Tevez.

Tevez dijo que por ahora se va a dedicar a su familia. «Después no sé decirte qué voy a hacer», contestó Tevez a un periodista que le consultó sobre su futuro.

Por años, Carlos Tevez fue parte de la selección argentina y jugó en Juventus y Manchester United, de Italia e Inglaterra respectivamente.