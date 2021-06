Antonio Saca sentenciado a 10 años de prisión (2018) 3:46

(CNN Español) — Ana Ligia Mixco Sol de Saca, ex primera dama de El Salvador (2004-2009), fue condenada este viernes a 10 años de cárcel por lavado de dinero y activos.

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador también condenó a 10 años a Óscar Edgardo Mixco, hermano de la ex primera dama, y a Milton Romeo Avilés a 7 años de prisión. Otras cinco personas fueron absueltas de cargos porque los jueces consideraron que no había pruebas en su contra.

De acuerdo con la Fiscalía, los tres condenados formaron parte de la red de corrupción del expresidente Antonio Saca (2004-2009), quien fue condenado en septiembre de 2018 a 10 años de prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos. El exmandatario se declaró culpable del desvío de US$ 300 millones de fondos públicos.

Según la Fiscalía, los tres condenados de este viernes, quienes serán trasladados a un centro penal, ayudaron a lavar, al menos, US$ 26 millones.

«Se logró establecer el despojo de ese dinero al Estado y el uso de la maquinaria para lavar ese dinero», dijo Arturo Sánchez, fiscal del Grupo contra la Impunidad.

publicidad

Por su parte, la defensa considera que no hay elementos de peso para una condena y anunció que presentará un recurso de apelación. Para ello cuenta con cinco días hábiles. «De inmediato es una apelación de la medida cautelar de detención porque la decisión no está en firme», explicó Miguel Ángel Flores, abogado de la ex primera dama.