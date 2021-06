Los pasaportes más poderosos de América Latina 0:31

(CNN Español) — El pasaporte acredita tu nacionalidad e identidad y es uno de los documentos que necesitarás para viajar a otros países. Si tu pasaporte ya venció o está próximo a vencer, esto es lo que tienes que hacer para renovarlo, si eres ciudadano de México, Colombia, Argentina o Estados Unidos.

1 de 11 | El Índice de Pasaportes Henley publicó su más reciente informe sobre cuáles son los más poderosos del mundo. Mira en esta galería los que lideran en Latinoamérica. (Crédito: TIZIANA FABI/AFP via Getty Images) 2 de 11 | Número 10: las personas con el pasaporte de Venezuela aún pueden entrar a 130 destinos. Lo que hace que este documento sea más poderoso que el de Colombia (129 destinos), Ecuador (93 destinos) y Bolivia (79 destinos). A nivel mundial, Venezuela ocupó el puesto 40. (Crédito: RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images) 3 de 11 | Número 9: Guatemala y Honduras llegaron al top 10 de los pasaportes más poderosos de Latinoamérica, con 133 destinos cada uno. A nivel mundial quedaron en la posición número 38. (Crédito: Joe Raedle/Getty Images) 4 de 11 | Número 8: el pasaporte de El Salvador permite viajar a 134 destinos. Así, quedó en la posición 37 del ranking de Henley. (Crédito: Ed Zurga/Getty Images) 5 de 11 | Número 7: Perú es el séptimo de los 10 pasaportes más poderoso de Latinoamérica, según el índice Henley. Con 135 destinos, se ubica en el puesto 36, junto a Serbia, de la clasificación global. (Crédito: Buda Mendes/Getty Images) 6 de 11 | Número 6: Panamá y Paraguay quedaron empatados en cuanto al poder de su pasaporte. El índice de Henley los ubica en la posición 34 a nivel mundial, con 142 destinos cada uno. (Crédito: LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images) 7 de 11 | Número 5: el pasaporte de Costa Rica permite entrar a 150 destinos actualmente. Por lo que, en el ranking global, se ubica en la posición 29. (Crédito: PEDRO PARDO/AFP via Getty Images) 8 de 11 | Número 4: los ciudadanos de Uruguay pueden ingresar con su pasaporte a 154 países. Lo que ubica al país en el puesto 26 del Índice de Pasaportes Henley a nivel mundial. (Crédito: Robert Cianflone/Getty Images) 9 de 11 | Número 3: México ocupa el tercer lugar en Latinoamérica, pero el 23 a nivel mundial. Su pasaporte es la llave para 159 destinos. (Crédito: Secretaría de Relaciones Exteriores de México) 10 de 11 | Número 2: Argentina y Brasil quedaron empatados en este lugar. El pasaporte de los dos países permite el ingreso a 171 destinos. Lo que los ubica en el puesto número 17 de la clasificación a nivel mundial. (Crédito: Télam) 11 de 11 | Número 1: Chile es el país de Latinoamérica con el pasaporte más poderoso. Este documento abre la puerta a 175 destinos. Junto a Mónaco, ocupa la posición 14 a nivel mundial en el Índice de Pasaportes Henley. (Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile)

Pasaporte mexicano

El pasaporte mexicano es la llave para entrar a 159 destinos sin necesidad de visa, de acuerdo con un ranking de la compañía Henley & Partners, y se puede renovar en México o en un consulado de México en el extranjero.

El proceso de renovación de pasaporte es el siguiente:

Programa una cita por medio de Mexitel, ya sea llamando al 1-877-639-4835, o a través del sitio web. Acude a tu cita en el consulado. Lleva contigo el pasaporte que deseas canjear. Realiza el pago correspondiente. El pasaporte es entregado el mismo día, siempre y cuando se hayan cumplido con todos los requisitos.

En caso de no contar con tu pasaporte anterior, deberás acudir a la autoridad local competente y levantar un reporte de pérdida de pasaporte, mismo que deberás presentar en la Oficina Consular con el resto de requisitos que se necesitan, tal como si fuera la primera vez que solicitas la expedición del pasaporte.

El pasaporte mexicano con vigencia de 1 año disponible para menores de 3 años tiene un costo de US$ 36 (645 pesos mexicanos), el de tres años tiene un costo de US$ 83 (1.345 pesos mexicanos), el de seis años tiene un costo de US$ 113 (1.845 pesos mexicanos) y el de 10 años tiene un costo de US$ 163 (cerca de 3.300 pesos mexicanos).

Las personas mayores de 60 años, con discapacidad y trabajadores agrícolas podrán acceder a un beneficio del 50% de descuento. La vigencia de 10 años no aplica para trabajadores agrícolas.

Para solicitar la renovación del pasaporte de menores de 18 años, existen requerimientos adicionales.

Pasaporte colombiano

El pasaporte colombiano es la llave para 129 destinos sin visa, y gracias al Mercado Común del Sur (Mercosur) puedes viajar a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay utilizando tu cédula de ciudadanía en lugar del pasaporte.

Para renovar el pasaporte deberás realizar los siguientes pasos:

Solicita una cita en la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores de la ciudad de Bogotá o en las Gobernaciones autorizadas para ello. En el exterior tendrás que acudir al consulado de Colombia de tu ubicación. Llena el formulario de solicitud de renovación de pasaporte. Realiza el pago correspondiente. Asiste a la cita con los documentos necesarios: original de la cédula de ciudadanía y pasaporte anterior, si lo tienes.

En caso de no contar con tu pasaporte anterior deberás a informar a la oficina expedidora de dicha situación.

El pasaporte electrónico ordinario (con 32 hojas) con vigencia de 10 años tiene un costo de US$ 46 (169.000 pesos colombianos), el ejecutivo (con 48 hojas) tiene un costo de US$ 70 (259.000 pesos colombianos) y el de emergencia tiene un costo de US$ 44 (161.000 pesos colombianos). El costo del pasaporte ordinario en el extranjero es de US$ 110 y el costo del pasaporte ejecutivo es de US$ 179. Revisa los diferentes métodos de pago.

Los tiempos de entrega varían según la ubicación en la que se realizó el trámite; en Bogotá, la espera es de 24 horas, en las gobernaciones, la espera es de 48 horas y en los consulados, la espera es de ocho días hábiles.

Para solicitar la renovación del pasaporte de menores de 18 años, existen requerimientos adicionales.

Nota: A partir de 2015, todos los colombianos deben contar con el pasaporte de lectura mecánica o con un pasaporte electrónico.

Pasaporte argentino

El pasaporte argentino te permite el ingreso a 159 destinos sin visa según Henley & Partners. Los argentinos podrán viajar a los países que pertenecen al Mercosur utilizando su Documento Nacional de Identidad (DNI) en lugar del pasaporte.

Para renovar el pasaporte en Argentina deberás realizar una cita previa y llevar los siguientes documentos:

DNI vigente

Pasaporte anterior

La vigencia del pasaporte es de 10 años para mayores de 18 años y de 5 años para menores de 18 años.

El trámite normal del pasaporte tiene un costo de US$ 16 (1.500 pesos argentinos) y se entrega en 15 días hábiles, mientras que el trámite exprés tiene un costo de US$ 28 (2.650 pesos argentinos) y se entrega en un máximo de hasta 96 horas. Para renovar el pasaporte argentino en el exterior deberás acudir al consulado de Argentina y el costo es de US$ 165.

La renovación del pasaporte también se puede realizar en una oficina del Registro Civil, y en Buenos Aires también se puede realizar el trámite del pasaporte regular en algunos centros comerciales y terminales aeroportuarias y fluviales con un costo adicional de poco más de US$ 1 (alrededor de 100 pesos argentinos al cambio oficial).

En algunos aeropuertos en Argentina se puede tramitar el pasaporte al instante. Este proceso lleva entre 2 y 6 horas, y tiene un costo de US$ 215.

Para solicitar la renovación del pasaporte de menores de 18 años existen requerimientos adicionales.

Pasaporte estadounidense

El pasaporte de Estados Unidos es la llave para 187 destinos sin visado, según Henley & Partners, y su renovación se puede realizar en el país norteamericano o en un consulado o Embajada de EE.UU. en el extranjero.

Estados Unidos cuenta con dos tipos de pasaportes:

Libreta pasaporte: sirve como identificación y comprobante de ciudadanía, y se puede utilizar para realizar viajes internacionales por aire, mar y tierra.

sirve como identificación y comprobante de ciudadanía, y se puede utilizar para realizar viajes internacionales por aire, mar y tierra. Tarjeta pasaporte: ciudadanos estadounidenses pueden solicitar una tarjeta pasaporte, además de la libreta pasaporte, pero esta únicamente puede ser utilizada para entrar a EE.UU. por tierra o por mar desde Canadá, México, el Caribe o Bermudas.

El proceso para la renovación del pasaporte estadounidense se puede realizar por correo o en persona, y para ambos casos necesitarás entregar los siguientes documentos:

Formulario DS-82.

Pasaporte a renovar elegible.

Entregar una fotografía tomada en los últimos seis meses. Revisa los requisitos.

Realiza el pago del pasaporte.

Ambos tipos de pasaportes tienen una validez de 10 años. El costo por la libreta es de US$ 110, el costo de la tarjeta es de US$ 30, y el servicio expedito tiene un costo adicional de US$ 60. Consulta todos los costos.

El tiempo normal para un pasaporte puede superar las 10 semanas, pero cuando se hace el trámite expedito en persona por tener un viaje dentro de un corto plazo, el tiempo de procesamiento puede ser de hasta cuatro semanas, dependiente de cada circunstancia. En casos de emergencia y pagando el servicio expedito, el pasaporte podrá procesarse en tres días hábiles.

Para solicitar la renovación del pasaporte de un menor de 16 años existen requerimientos adicionales.

Nota: Si te encuentras en el extranjero y tu pasaporte estadounidense venció el 1 de enero de 2020 o después, podrías utilizar tu pasaporte vencido para regresar a EE.UU. hasta diciembre de 2021. Consulta los requisitos antes de tomar una decisión.

