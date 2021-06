EE.UU. anuncia cómo distribuirá vacunas a otros países 9:28

(CNN) — Un grupo de más de 30 miembros demócratas de la Cámara de Representantes firmaron una carta a la Casa Blanca en la que instaban a la administración Biden a hacer aún más para ayudar a distribuir vacunas en todo el mundo.

La carta llega justo después de que el presidente Joe Biden anunciara un plan para compartir de inmediato 25 millones de vacunas de covid-19 con países de todo el mundo, con un objetivo más amplio de compartir hasta 80 millones de dosis de vacunas para fines de junio.

La representante Pramila Jayapal, una demócrata del estado de Washington y presidenta de la Bancada Progresista es la autora principal de la carta y se le unen varios de sus compañeros progresistas como los representantes Alexandria Ocasio-Cortez y Ritchie Torres, de Nueva York; Cori Bush, de Missouri; Danny Davis y Raja Krishnamoorthi, de Illinois; Mark Pocan, de Wisconsin; y Ro Khanna, de California.

Según Jayapal, ella y los miembros de la bancada han estado presionando a la Casa Blanca para que se muestre agresiva en la distribución de vacunas en todo el mundo a medida que la situación se agrava en países como la India, Sudáfrica y Brasil. Jayapal dijo que está en contacto regular con el secretario general de la Casa Blanca, Ron Klain, y que estaba muy contenta de ver el anuncio inicial, pero dijo que se necesita hacer mucho más.

«Esto es urgente, quiero decir, la gente las necesita en este momento. Y ese es un buen primer paso», dijo Jayapal, cuyos padres viven en la India –y ambos tuvieron covid–, en una entrevista con CNN. «Nuestra carta, sin embargo, llama a eso –y he hablado con la Casa Blanca sobre todas estas cosas–, pero llama a mucho más».

Además de la distribución inicial de vacunas, los legisladores están presionando a la Casa Blanca para que haga lo siguiente:

Invertir hasta US$ 25.000 millones para impulsar la producción de 8.000 millones de dosis de vacunas

Utilizar la influencia diplomática de Estados Unidos para ayudar a facilitar la transferencia de tecnología para ayudar otros países a que produzcan vacunas por su cuenta

Apoyar un nuevo activo de reserva gratuito del Fondo Monetario Internacional para ayudar a los países de bajos ingresos a fortalecer sus presupuestos de salud pública

Convocar una cumbre mundial sobre vacunas con líderes mundiales para ayudar a coordinar el desarrollo y la distribución de vacunas

«Estados Unidos, gracias al liderazgo [de Biden] y las acciones del Congreso, realmente ha podido cambiar el rumbo y hacer que las vacunas lleguen a la gente de todo el país», dijo Jayapal. «Pero esto no va a desaparecer. Esto no es solo una responsabilidad moral, sino que si encontramos una manera de aplastar el virus, entonces podremos ayudar al resto del mundo a hacerlo».

Para Jayapal, el deseo de presionar para obtener más vacunas en todo el mundo es personal. Nació en la India y sus dos padres, adultos mayores, todavía viven allí. Sus padres contrajeron covid justo cuando la oleada del virus comenzaba a hacer estragos en el país (según Johns Hopkins, los casos en la India comenzaron a aumentar drásticamente a principios de marzo). Ambos se han recuperado desde entonces, pero Jayapal cree que fueron afortunados. Su padre pudo conseguir una cama de hospital y recibir oxígeno vital porque el país aún no había sido invadido por el virus. Si hubiera contraído la enfermedad unas semanas después, cree que es posible que no hubiera sobrevivido.

«Honestamente, son algunos de los afortunados porque lo tuvieron al comienzo del pico», dijo. «Y realmente no creo que si hubiera sucedido incluso una semana después, mi papá habría podido obtener el oxígeno que necesitaba, o la habitación de hospital que necesitaba».

Debido a que fue testigo del impacto del virus de primera mano, Jayapal está presionando a la administración pues cree que tomar estos pasos ahora es una necesidad. Ella cree que la Casa Blanca debería seguir adelante con algunas de estas medidas antes de que Biden se vaya a la cumbre del G7, la próxima semana, para que Estados Unidos pueda demostrar su liderazgo en lo que ella llama una necesidad «urgente».

«Ha sido muy traumático para todos los indo-estadounidenses en todo el país que tenemos familiares allí. Siento que no hay uno solo de nosotros que no conozca a alguien que haya muerto o alguien que sea muy cercano a nosotros que haya muerto», dijo. «Solo he estado presionando en privado, públicamente, de todas las formas posibles, para lograr que Estados Unidos muestre liderazgo en esto».