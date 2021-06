EE.UU. pide la liberación inmediata de Cristiana Chamorro 0:49

(CNN Español) — El precandidato a la Presidencia de Nicaragua por la Alianza Ciudadana, Arturo Cruz Sequeira, fue detenido este sábado en Managua por una investigación sobre supuestos actos que atentan contra la soberanía nacional, informaron la Policía Nacional y el Ministerio Público.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público, el académico y exdiplomático será presentado ante un juez en los próximos días.

«El día de hoy sábado 5 de junio fue detenido por la Policía Nacional el ciudadano Arturo José Cruz Sequeira, quien está siendo investigado por la Policía Nacional por contar con fuentes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con La Ley 1055 ‘Ley de defensa a los derechos del pueblo a la Independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz’, por lo cual, dentro de los términos de ley será presentado ante la autoridad judicial competente», informó el Ministerio Público.

La Policía Nacional informó que detuvo a Cruz Sequeira, quien está siendo investigado de conformidad al artículo 1 de la Ley 1055, “por realizar actos que menoscaban la soberanía, la independencia y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en asuntos internos, pidan intervenciones militares, que se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo o desestabilización, que gestionen o propongan bloqueos económicos, comerciales o de operaciones financieras contra el país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y los que lesionen los intereses supremos de la nación».

Los comunicados no detallan de forma clara qué actos habría cometido Cruz Sequeira.

CNN está intentando contactar al Ministerio de Gobernación y al Consejo de Comunicación y ciudadanía, coordinado por la vicepresidenta, Rosario Murillo.

En la cuenta de Twitter de Cruz Sequeira, manejada por su equipo de prensa, informaron que el precandidato tenía previsto regresar este sábado a Nicaragua desde Estados Unidos.

«El avión aterrizó a las 9:00 a.m. en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino. Desde hace dos horas y media se encuentra incomunicado y no se sabe nada de su paradero», indicaron.

Indira González, del equipo de prensa de Cruz Sequeira, dijo este sábado a CNN que la Dirección de Migración y Extranjería no respondía a sus consultas y que hasta la tarde de este sábado desconocían si Cruz se encontraba aún en el aeropuerto o si había sido trasladado a una instancia policial. Según Gonzalez, Cruz viajó el 28 de mayo a Washington, Estados Unidos, por compromisos académicos y profesionales y regresó este sábado al país.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia informó este sábado sobre el asunto a través de su cuenta de Twitter.

«El precandidato presidencial Arturo Cruz tiene 3 horas de estar retenido en el aeropuerto de Managua, luego de regresar de EE.UU. el día de hoy. Desde la Alianza Ciudadanos por la Libertad exigimos se respete su integridad física», agregó la facción opositora.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) rechazó y condenó lo que llamó “la detención arbitraria” de Cruz Sequeira.

La congresista estadounidense María Elvira Salazar criticó la detención en su cuenta de Twitter.

«Se está cometiendo una atrocidad increíble, mientras escribo este tuit con la detención ilegal del candidato presidencial Arturo Cruz. El régimen de (el presidente Daniel) Ortega violó los derechos de (la precandidata presidencial) Cristiana Chamorro y está persiguiendo a los candidatos de la oposición», expresó la congresista.

Segundo precandidato presidencial detenido

La precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios guarda arresto domiciliar y permanece aislada desde el miércoles, según sus familiares, en su residencia en el sur de Managua, como medida precautelar ordenada esta semana por una juez de Managua, luego de que la Fiscalía presentara el martes una acusación en su contra por los supuestos delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso con lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado de Nicaragua, cuando estaba al frente de la clausurada Fundación Violeta Barrios.

Chamorro, que también es periodista, ha expresado que es inocente de los hechos imputados y que las acusaciones son maniobras para inhibir su candidatura presidencial para los comicios de noviembre próximo.

Walter Gomez y Marcos Fletes, excontador y exadministrador de la Fundación, se encuentran detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial desde hace una semana.

A través de un comunicado emitido este viernes, el Departamento de Estado de Estados Unidos pidió la libertad inmediata para Cristiana Chamorro y la reversión de las acciones legales en su contra, por considerar que su detención obedece a «cargos falsos» y que «es un abuso de sus derechos y representa un asalto a los valores democráticos, así como un claro intento de frustrar unas elecciones libres y justas».

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y la oficina de Relaciones Exteriores de la Unión Europea han rechazado la detención e inhibición de Chamorro y analizan acciones futuras.