Certificado sanitario: ¿quién podrá circular por Europa? 1:21

(CNN) — Llega junio y la temporada alta de viajes suele estar a la vuelta de la esquina. Pero 2021, como 2020, es un poco diferente.

Como las restricciones globales traen consigo reglas que cambian constantemente, CNN Travel está aquí para ayudarte a hacer planes para este verano y más allá por medio de estos resúmenes semanales de noticias sobre viajes.

Aquí puedes conocer los países que relajan las restricciones de entrada, las atracciones que vuelven a abrir las puertas y los lugares que cerraron por los brotes de covid-19.

Destinos que reabren en la Unión Europea

¿Deseas viajar a uno de los 27 países de la Unión Europea (UE) o a otros destinos europeos? Es un poco complicado.

¿Cómo funcionará el pasaporte de vacunación de la Unión Europea? 3:32

La UE tiene una lista blanca de países desde los que están aprobados los viajes no esenciales al bloque: se trata de Israel, Nueva Zelandia, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia y Australia.

publicidad

Pero, aunque el bloque intenta crear unos requisitos más universales para el turismo, cada país conserva la soberanía sobre sus fronteras, por lo que las condiciones de entrada difieren de una nación a otra, al igual que los plazos.

La Comisión Europea introdujo un certificado digital covid-19 para viajar (abierto a los ciudadanos de fuera de la UE), que ya utilizan de forma voluntaria Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Grecia, Croacia y Polonia. El certificado digital se aplicará plenamente a partir del 1 de julio.

Este es el plan de Grecia para recuperar el turismo 3:16

Todos los turistas extranjeros pueden visitar Grecia sin necesidad de pasar por una cuarentena a su llegada, siempre que tengan una prueba PCR negativa. El gobierno tiene previsto declarar seguras a 80 islas, entre ellas la mayoría de los principales destinos turísticos del país, para finales de junio.

Francia y el sistema de semáforo

Francia acaba de introducir un nuevo «sistema de semáforo» codificado por colores para cuando se abra a los viajeros internacionales el 9 de junio.

Los que estén en la «lista verde» —viajeros vacunados de la Unión Europea, Australia, Corea del Sur, Israel, Japón, Líbano, Nueva Zelandia y Singapur— podrán entrar sin restricciones. Los viajeros no vacunados tendrán que hacerse la prueba de covid-19.

Macron participa de la reapertura económica en Francia 0:44

Los viajeros vacunados de la «lista naranja» —que incluye a EE.UU. y el Reino Unido— tendrán que hacerse una prueba, mientras que los no vacunados solo podrán entrar para fines esenciales.

El 9 de junio también se reintroducirán las comidas en sitios interiores, y el toque de queda nacional se moverá a las 11 de la noche.

Irlanda

Irlanda, que ha tenido uno de los cierres más estrictos de Europa, reabrirá a la UE, el Reino Unido y Estados Unidos el 19 de julio. Los viajeros no comunitarios que no estén vacunados tendrán que llegar con una prueba negativa, y luego mantenerse en cuarentena hasta que se sometan a un segundo test tras su llegada.

Los hoteles irlandeses reabrieron esta semana, y los hospedajes en interiores se reanudarán el 5 de julio.

Eslovenia, España, Países Bajos e Islandia

Eslovenia también reabrió al turismo con su propio sistema de semáforos y requisitos de pruebas, que puedes consultar aquí.

Turismo volcánico: la nueva y candente atracción en Islandia 1:55

España abrirá a los viajeros vacunados de fuera de la UE el 7 de junio, y se espera que Francia haga lo mismo el 9 de junio. Los Países Bajos acogen a los turistas procedentes de «países seguros con bajo riesgo de covid-19», mientras que Islandia, Estado miembro del Espacio Económico Europeo, abrió sus fronteras a los viajeros vacunados en abril.

Croacia, Chipre y Reino Unido

Croacia también está acogiendo a viajeros vacunados, así como a aquellos que presenten una prueba de PCR negativa o una prueba de que se recuperaron de covid-19 en los últimos 180 días, y no menos de 11 días antes de su llegada.

El mes pasado, Chipre reabrió sus puertas a los viajeros vacunados de 65 países, entre ellos Estados Unidos y el Reino Unido.

Trabajo en equipo, clave para el sector turismo 3:10

El Reino Unido, que está fuera de la UE, también actualizó su «lista verde» de viajes esta semana. No se añadieron países nuevos, pero el favorito de los turistas, Portugal, ha pasado de verde a naranja. Esto significa que viajar allí desde el Reino Unido va en contra de las directrices del gobierno y supondrá 10 días de autoaislamiento a su regreso.

Caribe, Oriente Medio y Argelia

Las noticias del Caribe de esta semana son que Santa Lucía suavizó los protocolos en la isla para los viajeros vacunados —incluyendo la posibilidad de reservar autos de alquiler y cenar en más restaurantes locales—, pero San Cristóbal cerró, anunciando que a partir de ahora solo se permitirá a los que estén totalmente vacunados.

En Medio Oriente y África, Argelia comenzó a reabrir el transporte aéreo tras 14 meses de bloqueo, mientras que Abu Dhabi pondrá fin a la cuarentena obligatoria para los viajeros internacionales el 1 de julio, el mismo día en que Phuket volverá a abrir sus puertas en Tailandia.

Atracciones, actividades y alojamiento

Otro gran hotel neoyorquino reabrió sus puertas. El Ritz-Carlton New York Central Park abrió sus puertas el 2 de junio.

Nueva York se prepara para recibir al turismo 3:07

La cadena de Hoteles Peninsula abrió sus puertas en EE.UU., y ahora recibe a sus huéspedes en su superglamurosa sede de Nueva York, así como en las lujosas habitaciones de The Peninsula Chicago y The Peninsula Beverly Hills.

Disney

El Avengers Campus de Disneylandia, un nuevo espacio en el Parque Disney California Adventure, se inauguró el viernes, pero CNN Travel ya tuvo un adelanto.

Avengers Campus: abrió el nuevo parque de Disney 4:12

Los parques Disneyland y California Adventure empezarán a recibir a huéspedes de fuera del estado el 15 de junio. Unos días más tarde, el primer hotel de Disney con personajes de Marvel, el Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, abrirá sus puertas el 21 de junio.

Cruceros

El jueves, Venecia dio la bienvenida al MSC Orchestra, el primer crucero que llega a sus aguas desde que comenzó la pandemia. La compañía europea Uniworld Boutique River Cruises reanudará sus operaciones el 20 de junio con una serie de recorridos por Italia, Portugal y Francia.

Esta línea de cruceros obtiene aprobación para zarpar 1:00

A finales de este mes, el Celebrity Edge será el primer gran crucero que zarpe de Estados Unidos en más de un año. El barco, perteneciente a la línea Celebrity Cruises, ha sido autorizado a zarpar desde Fort Lauderdale (Florida).

Plan de la semana

¿Una de las formas más espectaculares de escapar de las multitudes? Un viaje a la isla de Nuku Hiva, en la Polinesia Francesa, uno de los lugares más remotos del mundo.

Forma parte del archipiélago intacto de las Islas Marquesas y ha sido reabierta recientemente a los viajeros, pero para llegar a ella hay que hacer un vuelo de ocho horas y media desde San Francisco, seguido de otro de cuatro horas.

Asegúrate de llevar muchos bocadillos.

Marnie Hunter, Jane Levere, Elinda Labropoulou, Stephanie Takyi y Barbara Wojazer, de CNN, contribuyeron a este informe.