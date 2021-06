Minuto a minuto: elecciones intermedias en México

Balance del INE sobre la jornada electoral en México: "positivo, sin duda"

Según el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, en todo el país «solo 30 casillas no se instalaron por diversas circunstancias, más 11 que quedaron por fuera del sistema pero que no significa que no hayan abierto». El titular del INE también dijo que se presentaron algunos incidentes en zonas focalizadas.