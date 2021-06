(CNN) — A medida que más personas se vacunan y la propagación del covid-19 se vuelve más controlada, los funcionarios de salud pública emiten nuevos consejos de viaje para más de 120 países.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) actualizaron su guía de viajes internacionales el lunes para brindar consejos específicos para viajeros vacunados y no vacunados.

La actualización incluye mover 33 países, incluidos Islandia, Israel y Singapur, a la categoría de menor riesgo.

Las directrices revisadas del Aviso de Salud para Viajes de Covid-19 de los CDC buscan «diferenciar mejor los países con situaciones de brotes graves» de aquellos en los que el covid-19 es «sostenido, pero controlado».

Los niveles de amenaza de los CDC están determinados por el número de casos de covid-19 en un país determinado. En cada nivel, los CDC recomiendan vacunarse, pero su orientación para las personas no vacunadas varía según la gravedad de la pandemia en cada país.

Los CDC recomiendan evitar viajar a países en el nivel 4, el nivel de amenaza más alto, donde hay más de 500 casos por cada 100.000 residentes en los últimos 28 días. Los países del nivel 4 incluyen naciones como Brasil, India e Iraq.

Para países en el nivel 3, como México, Rusia e Irán, los CDC recomiendan no hacer viajes no esenciales para aquellos que no están vacunados. Estos países están notificando actualmente de 100 a 500 casos por cada 100.000 habitantes.

En el nivel 2, la agencia recomienda que los viajeros no vacunados que tienen un riesgo severo de contraer una enfermedad grave por covid-19 deben evitar visitar. Estas naciones, como Finlandia, Camboya y Kenya, están notificando actualmente entre 50 y 99 casos por cada 100.000.

Por último, los países de nivel 1 como Australia y Nueva Zelandia se consideran los destinos de menor riesgo, informando menos de 50 casos de covid-19 en los últimos 28 días.

Los CDC todavía recomiendan vacunarse antes de viajar a un lugar de bajo riesgo.

Mira el Aviso de Salud para Viajes de los CDC aquí, y el mapa interactivo de viajes de los CDC aquí.