(CNN) — Estaba en el asiento del pasajero de un superdeportivo de US$ 4 millones, con casi 1.500 caballos de fuerza, mirando hacia la rampa de entrada de una autopista que parecía casi perfecta. Era larga y recta con una pendiente empinada en el costado para bloquear la vista de cualquiera que pudiera ver lo que estaba a punto de suceder.

Butch Leitzinger, un piloto de carreras retirado, me iba a mostrar lo que podía hacer el nuevo Bugatti Chiron Pur Sport.

La experiencia de conducir el superdeportivo de Bugatti

El conductor apretó el pedal del acelerador y cuatro turbocompresores en el motor de 16 cilindros detrás de nosotros inhalaron una enorme bocanada de aire. El motor hizo un rápido cambio de marcha cuando el auto se lanzó por el tramo recto de la carretera, ambos chocamos con fuerza contra los respaldos de nuestros asientos. Después de un par de segundos, Leitzinger levantó el pie del acelerador. Mientras frenaba con fuerza para reducir la velocidad del automóvil para que pudiéramos unirnos al tráfico lento del carril derecho en la carretera, hubo una explosión de aire: los turbocompresores redirigían aire presurizado a la atmósfera en lugar de al motor.

Leitzinger ha hecho este tipo de cosas conmigo antes en un Bugatti Chiron «estándar» (él y yo compartimos un recorrido de 325 millas en un Chiron en el verano de 2019), pero la aceleración en el Pur Sport fue más brutal. No es que el motor sea más potente, pero la transmisión de 7 velocidades del Pur Sport está preparada para una rápida aceleración fuera de línea a expensas de la velocidad máxima. El Pur Sport no puede ir tan rápido como el Chiron estándar, suponiendo que pueda encontrar un lugar para acercarse a la velocidad máxima de cualquiera de los autos. Pero apretará más tus ojos cuando pises el acelerador y aún puede llegar a 349 kilómetros por hora. Probablemente sea lo suficientemente rápido para la mayoría de nosotros.

Una conducción suave

El Pur Sport es una de varias variantes de Chiron y ediciones especiales que Bugatti ha creado para atraer a los más ricos del mundo a comprar solo un superdeportivo multimillonario más. Bugatti es propiedad de Volkswagen Group y es la marca de automóviles más cara por kilómetros.

El Pur Sport tiene más que ver con la capacidad de respuesta, los reflejos y las curvas que el Chiron estándar, relativamente tranquilo. Dado que no tiene que alcanzar velocidades máximas absurdas, el Pur Sport puede tener un ala gigantesca en la parte posterior que proporciona una carga aerodinámica para un mejor agarre a alta velocidad. (El Chiron estándar también tiene un ala, pero es una retráctil compleja y relativamente pesada que se mueve automáticamente hacia arriba y hacia abajo). También tiene neumáticos que son más adecuados para tomar curvas, ya que los ingenieros de neumáticos de Michelin no tenían que preocuparse por que las llantas se rompa a velocidades de más de 402 kilómetros por hora.

La línea de modelos Chiron se está acercando gradualmente al final de una producción planificada de 500 autos que comenzó en 2016. A principios de junio de 2021, se han construido 300 y otros 150 ya están reservados y esperando su finalización. Solo 50 más siguen esperando los pedidos finales, según Bugatti. La fábrica de la marca en Molsheim, Francia, solo produce unos 80 automóviles al año, por lo que, incluso ahora, todavía tomará algunos años construir todos los automóviles restantes.

Producción del auto

Esa carrera de 500 autos solo incluye modelos de la línea Chiron. Otros modelos de Bugatti, como el Centodieci, de los cuales se fabricarán 10, el Divo, casi todos los 40 ya se han fabricado, y el La Voiture Noire, único en su tipo, de casi US$20 millones, no se incluyen entre los 500. Todos estos autos se ven algo similares, porque comparten la ingeniería del Chiron que, aunque impresionante, no permite formas de carrocería drásticamente diferentes. Ninguno de estos modelos es convertible. No pueden ser porque la estructura subyacente del Chiron lo hace prácticamente imposible.

Dado que la mayoría de los clientes de Bugatti poseen más de uno, estas variantes y nuevos modelos darán a los propietarios razones para seguir comprando. Eso es además de atraer nuevos clientes, por supuesto.

El Chiron Pur Sport se creó a petición de los clientes que querían un automóvil que fuera más divertido de conducir al tipo de velocidades a las que realmente podrían ir en el mundo real, explicó Leitzinger. (En este caso, «mundo real» significa conducir a velocidades de 80 a 193 kilómetros por hora).

Las diferencias en la sensación de la dirección y la calidad de conducción son notables. La dirección es más rápida e inmediata en el Pur Sport y la conducción es claramente más firme. Mientras cruzaba la frontera entre Nueva York y Connecticut en carreteras sinuosas de dos carriles y carreteras pequeñas, apenas estaba haciendo cosquillas en la parte inferior musculosa del potencial de rendimiento del Chiron Pur Sport. Aún así, noté la patada brutal de la aceleración más rápida y la forma bien equilibrada en que tomaba las curvas.

Diferencias entre el Chiron Pur Sport y el Bugatti

En muchos sentidos, el Chiron Pur Sport tiene más sentido que el Bugatti Chiron normal. El Chiron estándar es realmente un gran auto de turismo: tranquilo, hermoso a la vista, cómodo y agradable de conducir, pero con una potencia y una aceleración extrañamente escandalosas. Puede navegar agradablemente, cuando la carretera frente a ti se abre, pises el acelerador y observes cómo la vista a tu alrededor se derrite en una mancha que pasa por las ventanas laterales. Es como tener tu propia montaña rusa privada ensamblada a mano con materiales de la más alta calidad y puede llegar a esa parte empinada cuesta abajo cuando lo desees.

Siempre me ha gustado mucho el Bugatti Chiron. Me encanta que no tiene ningún sentido real y no encaja en categorías tradicionales. Es un automóvil cómodo para un viaje de horas, pero no tiene espacio para equipaje y tiene sed oceánica de gasolina de alta calidad. Aún así, es un placer tener tanta potencia en un automóvil tan bellamente construido y nunca intimidante de conducir.

Ahora, además del Bugatti Chiron, Chiron Sport y Chiron Pur Sport, hay otra variación de Chiron. El Chiron Super Sport, se anunció recientemente. El Bugatti Chiron Super Sport adopta exactamente el enfoque opuesto al Pur Sport. Se trata de una conducción suave y una velocidad máxima. No hay alerón trasero fijo para ralentizar el flujo de aire sobre el automóvil. Incluso hay agujeros en el cuerpo sobre las ruedas delanteras para permitir que escape el aire atrapado en los huecos de las ruedas. La velocidad máxima del Super Sport es de 439 kilómetros por hora. Al igual que el Pur Sport, costará alrededor de US$ 4 millones.

Y les dará a los clientes leales de Bugatti otro sabor más para elegir.