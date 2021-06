Ventajas y desventajas del bitcoin en El Salvador 4:16

Hong Kong (CNN Business) — El valor de Bitcoin se disparó después de que El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en aceptarla como moneda de curso legal.

A las 3:30 am ET del jueves, la moneda virtual se cotizaba a US$ 36.849 por moneda, saltando alrededor del 7,9% en las últimas 24 horas, según CoinDesk.

Los legisladores salvadoreños hicieron historia el miércoles al aprobar una propuesta del presidente Nayib Bukele que permitiría usar bitcoin como una forma de moneda de curso legal en el país, junto con el dólar estadounidense.

La ley establece que «todos los agentes económicos aceptarán bitcoins como forma de pago cuando sea ofrecido por el comprador de un bien o servicio». También dice que los pagos de impuestos ahora se pueden realizar con bitcoin.

La medida ofrece otra victoria para los alcistas de las criptomonedas a medida que las monedas digitales se vuelven más aceptadas en todo el mundo.

Antes de la votación en El Salvador, Bukele había dicho en un tuit que usar bitcoin como moneda de curso legal promovería la inclusión financiera, el turismo, la innovación y el desarrollo económico.

El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica, y aunque fue rápido para contener la pandemia de coronavirus, su economía se vio muy afectada el año pasado, según el Banco Mundial.

Las criptomonedas no requieren una cuenta bancaria; se guardan en carteras digitales. Eso podría ayudar a las personas en las comunidades más pobres, como muchas en El Salvador, pero también en las comunidades minoritarias en Estados Unidos, a obtener un mayor acceso a sus finanzas.

Bitcoin ha estado en una montaña rusa últimamente. Se desplomó casi un 40% durante el último mes después de dispararse a un récord de más de US$ 60.000 a principios de este año.

Uno de los principales desencadenantes de la reciente imprevisibilidad ha sido Elon Musk. El CEO de Tesla con frecuencia causa revuelo entre los inversores con sus opiniones sobre las criptomonedas.

El mes pasado, por ejemplo, Bitcoin cayó después de que Musk pareció sugerir que su fabricante de automóviles pudo haber abandonado sus tenencias de la moneda virtual. Más tarde aclaró que Tesla no había vendido ningún bitcoin, lo que ayudó a que su precio se recuperara en minutos.

China también ha sacudido el mercado al señalar nuevos planes para frenar la industria. En mayo, el viceprimer ministro Liu He dijo a los funcionarios de finanzas que el Gobierno «tomaría medidas drásticas contra la actividad minera y comercial de bitcoins», lo que provocó el desconcierto de los inversores.

Charles Riley, Mitchell McCluskey y David Goldman contribuyeron a este informe.