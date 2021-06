Barrera de burbujas frena basura en canal de Ámsterdam 0:47

(CNN Business) — Mattel está lanzando una nueva línea de Barbies hechas de plástico que de otra manera se convertirían en desechos oceánicos.

La colección «Barbie Loves the Ocean», que tiene un tema de verano, viene con tres muñecas, un juego de cabaña en la playa y un paquete de juegos.

La compañía de juguetes se está asociando con la compañía de reciclaje de plásticos Envision Plastics, una importante recicladora de productos de HDPE, y el material se obtendrá de áreas en la península de Baja California, México, en donde están tratando de mitigar la contaminación por desechos plásticos.

La ingeniosa idea de Mattel para los juguetes viejos 1:02

«Nuestros esfuerzos de sostenibilidad representan el siguiente paso en la misión y evolución social de Barbie», dijo a CNN Business Lisa McKnight, vicepresidenta senior de Mattel y directora global de la división de Barbie y muñecas de la compañía. «Para mostrar verdaderamente a la próxima generación que pueden ser cualquier cosa, debemos hacer nuestra parte para proteger el planeta, reducir nuestro impacto ambiental y promover comportamientos cotidianos sostenibles», agregó.

Lanzamiento

Cada muñeca del juego «Barbie ama el océano» cuesta US$ 10, mientras que el juego de la cabaña en la playa cuesta US$ 20 y el paquete de juego inicial US$ 10. Como parte de la serie de vlogs de Barbie en YouTube, Mattel combinará el lanzamiento de las muñecas con un nuevo video llamado «Barbie comparte cómo todos podemos proteger el planeta».

La nueva línea Barbie y las iniciativas educativas de Barbie son el último paso de Mattel para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. La empresa de juguetes de 76 años se comprometió anteriormente a utilizar materiales plásticos 100% reciclados, reciclables o de origen biológico en todos sus productos y embalajes para 2030.

Adidas presenta zapatillas para correr 100% reciclables 1:11

En mayo, la compañía de juguetes anunció que estaba lanzando un programa llamado «Mattel Playback», que alienta a los consumidores a enviar a Mattel sus juguetes viejos, y la compañía puede reutilizar los materiales para futuros productos de Mattel. El programa comenzó con Barbie y otras dos marcas, los juguetes Matchbox y MEGA, se agregarán al programa en el futuro.

La pandemia creó un aumento inesperado en la demanda de juguetes cuando los padres se tuvieron que confinar con los niños en casa.

Mattel no está solo en sus esfuerzos ecológicos, ya que muchas grandes empresas de juguetes están tratando de volverse más ecológicas después de décadas de depender del plástico destructivo para el medio ambiente en sus productos y envases.

Encontrar alternativas al plástico es crucial para hacer frente al cambio climático, y la adopción de productos y campañas de publicidad «ecológicos» es importante para las empresas, ya que los consumidores son cada vez más conscientes de cómo sus elecciones afectan al planeta.