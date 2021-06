Rusia detecta sus propias variantes de covid-19 0:39

(CNN) — A medida que disminuyen las tasas de infecciones y muertes relacionadas con el covid-19 en todo Estados Unidos, más ciudades y estados han levantado las restricciones de seguridad a la espera de un mejor verano boreal.Pero las autoridades siguen advirtiendo que quienes no están vacunados todavía son vulnerables al virus, especialmente a las variantes peligrosas que podrían hacer retroceder el progreso nacional contra la pandemia si se extienden a mayor escala.

En todo el país, el 64% de los adultos ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19 y alrededor del 53% está totalmente vacunado, pero el objetivo de la administración de Biden de que el 70% de los adultos tengan al menos una dosis de la vacuna para el 4 de julio se quedará corto al ritmo actual. Más de una docena de estados han alcanzado ese objetivo hasta esta semana, según los Centros para el Control de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

Las barreras de acceso por motivos económicos, las dudas sobre las vacunas y la desinformación son algunos de los factores citados que han contribuido a la desaceleración de las tasas de vacunación en EE.UU. desde los máximos anteriores.

«Esta forma de dudar de la seguridad de las vacunas, de la necesidad de las vacunas… es muy, muy peligrosa, y mucha gente está escuchando esto», dijo el jueves el Dr. Jonathan Reiner, analista médico de CNN.

En cinco estados, Alabama, Louisiana, Mississippi, Tennessee y Wyoming, menos de la mitad de los residentes adultos han recibido una dosis de la vacuna contra el covid-19, según datos de los CDC publicados este jueves.

Mientras las autoridades intentan acelerar la tasa de vacunación, los datos recientes dan más credibilidad a que las vacunas son una de las mejores herramientas para luchar contra las variantes que, de otro modo, podrían exacerbar la pandemia.

Dos dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech parecen proporcionar una buena protección contra algunas de las preocupantes nuevas variantes que circulan, incluida la variante B.1.617.2 o Delta, observada por primera vez en la India, según informaron el jueves los investigadores.

«Seguirán apareciendo nuevas variantes a medida que persista la pandemia», dijeron los investigadores, y señalaron que no ha habido pruebas de que las variantes estén exentas de la protección de la vacuna.

«Por tanto, aumentar la proporción de la población inmunizada con las actuales vacunas autorizadas, seguras y eficaces, sigue siendo una estrategia clave para minimizar la aparición de nuevas variantes y acabar con la pandemia de covid-19».

Continúa el debate de la FDA sobre la vacunación de los niños

Mientras se demuestra la eficacia de las vacunas en los adultos, la Administración de Medicinas y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) discutió el jueves si son necesarias medidas adicionales en la posible vacunación de niños de 11 años o menos.

La vacuna contra el covid-19 de Pfizer/BioNTech está autorizada para su uso en personas de 12 años en adelante. La vacuna de Moderna está autorizada en personas de 18 años o más, aunque la empresa ha pedido a la FDA que autorice su uso en niños de tan solo 12 años. La vacuna de Johnson & Johnson está autorizada en personas de 18 años o más.

Uno de los miembros de un panel de asesores de la FDA en materia de vacunas se pronunció firmemente en contra de ampliar la autorización de uso de emergencia a las vacunas contra el coronavirus para niños menores de 12 años, diciendo que se necesitan más datos de seguridad.

«Antes de empezar a vacunar a millones de adolescentes y niños, es importante averiguar cuáles son las consecuencias», dijo el doctor Cody Meissner, director de enfermedades infecciosas pediátricas de la Facultad de Medicina de la Universidad Tufts, que abogó por la realización de pruebas más exhaustivas.

Meissner habló con CNN el jueves y dijo que estaba particularmente preocupado por los informes recientes sobre una posible relación entre las vacunas Moderna y Pfizer y la miocarditis, o inflamación del corazón, entre los más jóvenes.

Covid-19: vacunas y miocarditis 0:42

«Necesitamos una vacuna para adolescentes y niños», dijo Meissner a la CNN. «Pero creo que también queremos estar seguros de que el beneficio supera el riesgo».

Meissner también alabó el éxito de las vacunas hasta ahora contra la pandemia, diciendo: «Estas vacunas son equivalentes a nuestros logros en el espacio.»

El doctor Paul Offit, asesor de la FDA, dijo el jueves a Wolf Blitzer, de CNN, que estaba «seguro de que había unanimidad» entre los asesores sobre la importancia de tener una vacuna contra el Covid-19 para los niños, a pesar del desacuerdo sobre cómo se investigan y autorizan las posibles vacunas.

«Ciertamente creo que tendríamos una vacuna para principios del año que viene, y espero que tengamos una vacuna para los niños de 6 a 12 años para finales de año», dijo Offit.

«Si ya superamos la pandemia, si todo esto queda atrás, no será un problema, pero no hemos superado la pandemia», añadió Offit. «Las variantes siguen ahí fuera y son cada vez más contagiosas. Creo que cuando llegue el invierno, volveremos a ver el aumento de este virus, por lo que todavía necesitamos una vacuna».

Se reducen las restricciones del covid-19

Según las nuevas directrices publicadas por los CDC el jueves, ya no es necesario que las personas totalmente vacunadas contra el covid-19 usen mascarilla en las zonas exteriores del transporte público.

Para los que no están vacunados, los CDC aconsejan seguir utilizando la mascarilla.

«Mientras que los que están totalmente vacunados pueden reanudar muchas actividades sin usar una mascarilla, el entorno de los viajes presenta un conjunto único de circunstancias basadas en el número y la estrecha interacción de los viajeros (tanto vacunados como no vacunados)», declararon los CDC.

Otras ciudades y estados redujeron esta semana las restricciones de covid-19 a la luz de la mejora de las noticias.

Filadelfia puso fin el viernes a su orden de uso de mascarilla en interiores, así como al cierre de servicio de los restaurantes a las 11 de la noche, según un comunicado de la ciudad.

«Durante casi quince meses, la ciudad de Filadelfia ha tenido restricciones para protegerse, y no tengo ninguna duda de que estas restricciones salvaron innumerables vidas», dijo el alcalde Jim Kenney. «Pero el viernes será un día que todos hemos estado esperando: volver a hacer las cosas que nos gustan. Gracias a los más de dos tercios de los adultos que ya se han vacunado, por fin podremos hacer las cosas que hemos extrañado hacer durante el último año».

En New Hampshire, el decreto de estado de emergencia por coronavirus expirará el viernes por la noche y el gobernador Chris Sununu ha dicho que no lo renovará. Se mantendrá el estado de incidente de salud pública, dijo Sununu, lo que permitirá a los proveedores de atención médica y al Departamento de Salud y Servicios Humanos de New Hampshire coordinar más esfuerzos contra el covid-19.

«Se trata de la vacunación», dijo Sununu en una reunión informativa el jueves. «Tenemos una tasa muy alta de vacunación tanto con nuestro personal sanitario como con los propios residentes, lo cual es estupendo y vamos a seguir fomentándolo».

–Deidre McPhillips, Maggie Fox, Lauren Mascarenhas y Rebekah Riess contribuyeron con este reportaje.