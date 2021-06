Ricky Martin y Paloma Mami lanzan "Qué rico fuera" 1:16

(CNN Español) — Los estrenos musicales de esta semana están encabezados por Ricky Martin y Paloma Mami quienes presentaron el jueves su colaboración «Que rico fuera».

También figura la agrupación cubana Gente de Zona quienes junto a la Conmebol dieron a conocer este viernes la canción oficial de la Copa América 2021.

En Zona Pop CNN recopilamos algunos de los estrenos más notables. Mira la lista, junto a sus videos musicales, de la segunda semana de junio de 2021.

Estrenos musicales de la semana:

Ricky Martin y Paloma Mami, «Qué rico fuera»

El cantante puertorriqueño lanzó este jueves «Qué rico fuera», el primer adelanto de «Play», lo que será su próxima producción discográfica.

publicidad

Para el tema, Martin colabora por primera vez con Paloma Mami, una de las artistas emergentes que está sentando bases a nivel internacional.

El video de este sencillo fue dirigido por Jessy Terrero.

Gente de Zona, «La gozadera» (canción oficial de la Copa América 2021)

No solo Miami lo confirmó… también lo hizo la Copa América.

La agrupación cubana Gente de Zona adaptaron su éxito mundial «La gozadera» para convertirlo en el tema oficial del torneo de la Conmebol.

El tema rinde tributo al fútbol y a Latinoamérica.

«Estamos muy emocionados de recrear La gozadera, uno de nuestros grandes éxitos y amplificar el mensaje de celebración de nuestra cultura para todos los fanáticos de la música y el deporte», dijo Gente de Zona a través de un comunicado.

Ximena Sariñana, «Aquí no hay pena»

La cantautora mexicana Ximena Sariñana llega a nuestra lista de estrenos musicales con «Aquí no hay pena», un tema original que lanzó este viernes y será parte del documental «On The Divide» que se presenta esta semana en el Festival de Tribeca en Nueva York.

Siguiendo la línea que Sariñana ha trabajado durante años, el tema habla sobre la importancia del apoyo entre mujeres.

«Siento que realmente hace eco al movimiento feminista y al apoyo que nos damos siempre las unas a las otras a través de nuestras voces, ya sea con palabras en privado o protestas en público. Al igual que la gente en la clínica, el apoyo a estas mujeres que sufren por las opiniones de los demás, por los manifestantes, y la experiencia en general de sentirse juzgadas por elegir, es algo que quería transmitir con la canción», dijo Sariñana a través de un comunicado emitido por su disquera, Warner Music.

El documental fue dirigido por Maya Cueva y Leah Galant, y narra la historia de tres personajes latinos en la frontera entre Estados Unidos y México.

Feid, «Fumeteo»

Feid lanzó este jueves el sencillo «Fumeteo». El video del mismo superó, en menos de 24 horas, el millón de reproducciones en YouTube.

Según Universal Music, disquera de Feid, el tema fue creado pensando en la experiencia que ofrecería una discoteca y el sonido y letra del tema está inspirado en el reguetón clásico o de la vieja escuela.

El tema fue escrito por Feid y producido por Sky Rompiendo.

Dylan Fuentes, Danny Ocean y Daramola, «Báilame en los besos»

El compositor colombiano Dylan Fuentes dio a conocer el sencillo «Báilame en los besos» junto al cantautor venezolano Danny Ocean y el productor nigeriano Daramola.

Este tema formará parte de «Arena», el EP que presentará Fuentes junto con Daramola.

Por cierto, la app de streaming Deezer anunció este viernes que escogió a Dylan Fuentes para el programa «Deezer Fresco» de talentos emergentes.

Según la plataforma, el colombiano llega a este nombramiento gracias a su tema «Ajena» junto a Myke Towers, Dayme y El High.

Otros artistas que han sido parte del programa son:

Rosalía (2017)

Justin Quiles (2017)

Christian Nodal (2017)

Sofía Reyes (2017)

Mike Bahía (2018)

Greeicy (2018)

Javiera Mena (2018)

Manuel Turizo (2019)

Los Dos Carnales y Calibre 50, «Crónicas de la batalla»

Esta semana en los estrenos musicales también incluimos a música regional mexicana y viene de la mano de Los Dos Carnales y Calibre 50.

Las agrupaciones presentan en esta oportunidad «Crónicas de la batalla», un tema compuesto por Eden Muñoz.

Mirella Cesa, «El tesoro»

La cantautora ecuatoriana Mirella Cesa presentó este viernes «Tu tesoro», un tema que hace un llamado a buscar la felicidad.

El tema fue compuesto por Cesa y según un comunicado de prensa, también honra a las personas que están luchando contra el cáncer.

Cesa, Joshua Abudeye y Marcel Ferrer produjeron el sencillo.

«Tu tesoro» formará parte del próximo EP de la cantante.

JP Saxe, Kany García «Like That» (versión spanglish)

El cantautor canadiense JP Saxe presentó su más reciente estreno musical junto a una cantante latina.

Se trata de la versión spanglish de «Like That», la cual interpreta con la cantautora puertorriqueña Kany García.

«Me encanta tanto lo que aportó Kany García a esta producción. Tuve escalofríos la primera vez que la escuché cantar Like That«, dijo Saxe en un comunicado.

Esta no es la primera vez que JP se une a una artista latina para dar a conocer una versión en inglés y español de uno de sus temas. En abril de 2020, Saxe y Evaluna Montaner interpretaron «If The World Was Ending». La canción original, que Saxe interpreta junto a Julia Michaels, estuvo nominada a la edición 63 de los premios Grammy en la categoría «canción del año».

Otros estrenos musicales destacados:

Suscríbete y escucha gratis Zona Pop CNN

Si tienes dispositivos iOS, descárganos y suscríbete a través de Apple Podcast.

En dispositivos Android, te invitamos a suscribirte en Google Podcast o en TuneIn.

También nos puedes encontrar en Spotify, en Deezer Latino y en iHeartRadio.