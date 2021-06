Mon Laferte presenta el micro documental "Se va la vida" junto a la Orquesta de Mujeres del Viento Florido de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca. (Foto Getty Images)

(CNN Español) — Mon Laferte presenta el microdocumental “Se va la vida”, de la mano de la Banda Femenil Regional Mujeres del Viento Florido de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca.

A lo largo de poco más de cinco minutos de duración de esta obra, Mon Laferte hace un viaje de alrededor de 10 horas de camino para escuchar el arreglo de las más de 40 mujeres integrantes de la banda.

«En junio de 2020, (…) decidimos armar un estudio de grabación, pequeño estudio en mi casa, para grabar un disco, estábamos en medio de la pandemia. Como parte de la grabación de este álbum, fuimos en el mes de octubre a Santa María Tlahuitoltepec, esto es en la sierra norte de Oaxaca, hicimos un equipo pequeñito de personas para grabar esta colaboración con la orquesta de Mujeres de Viento Florido”, dijo Laferte en la producción.

La cantante chilena baila con las integrantes de la banda, se emociona al ver y escuchar la música de la canción, luce el vestuario tradicional de ellas e incluso derrama una lágrima de emoción.

«Fue tanta la emoción que me costó varios días procesar la felicidad, más bien. Fui muy feliz, yo recuerdo esa visita como uno de los días más felices de mi vida», termina diciendo Laferte.

¿Quiénes son estas mujeres?

La Banda Femenil Regional Mujeres del Viento Florido está integrada por más de 40 mujeres cuyas edades van desde los 12 años hasta arriba de los 40, y provienen de diversas comunidades de la región. Es un espacio para mujeres que se dedican a la música tradicional oaxaqueña y bandas filarmónicas.

Pero ¿cómo fue trabajar con Mon Laferte? Leticia Gallardo Martínez, directora de la banda, asegura que fue algo que no lo podían creer.

«Nos conocimos en Tepoztlán, Morelos. Mon nos escuchó y su equipo nos contactó para trabajar juntas. Vino a Santa María Tlahuitoltepec para hacer la grabación».

Y sobre colaborar en este tema, Gallardo añade que “el tema habla de la situación que viven muchas mujeres que están encarceladas, muchas veces por falta de apoyo. Nos une porque ella estuvo trabajando con mujeres en la cárcel en Chile y nosotras tuvimos la oportunidad de dar una presentación en Santa Martha (un centro de readaptación femenino en la Ciudad de México).

Gloria Trevi, otra grande a la que Laferte admiraba de niña

Semanas previas, Zona Pop CNN conversó con Laferte sobre el lanzamiento del tema «La Mujer» junto a Gloria Trevi.

¿Cómo convenció a la cantante de temas como «Dr. Psiquiatra», «Todos me miran» y «Con los ojos cerrados» de grabar esta canción?

«Pues yo admiro mucho a Gloria, desde chiquita. Le contaba que cuando yo estaba en la escuela cantaba sus canciones y hacía como de doble de Gloria Trevi y me disfrazaba de (ella) y eso me marcó muchísimo. Creo que a mí y a toda una generación».

Laferte cuenta que tenía guardada esta canción y que nunca la quiso grabar porque tenía una parte que era tóxica y que le traía malos recuerdos.

“Al final decidí retomar la canción. Por presión de los fans, pero le cambié dos o tres cositas a la letra y digamos que nació así, como que se levantó de entre las ceniza como ave fénix».

«Y entonces me pareció que debía tener una voz fuerte y pues Gloria es la maestra. Gloria Trevi es la maestra de cómo levantarse de entre las cenizas, tal cual», concluye la oriunda de Viña del Mar.

Mon Laferte: «No soy un icono»

Si bien Mon Laferte es aguerrida, canta lo que siente y dice lo que piensa, muchas mujeres la ven como un estandarte y un icono para la lucha del derecho de las mujeres, algo en lo que ella no se ve reflejada.

«No, no me siento así como un icono para nada. Me doy cuenta que sí, sí soy inspiración para muchas mujeres más jóvenes, para futuras generaciones y de repente me agobia un poco porque digo, apenas puedo yo con mi vida, apenas juego con mis asuntos».

Y además, añade: «Soy una cantautora, soy artista, no soy política, y me equivoco y lo voy a seguir haciendo. Entonces prefiero como tratar de dejar eso un poco al lado y no olvidar que primero tengo que cuidarme a mí misma, cuidar de mí».

