El destacado periodista y presentador de Univision Jorge Ramos revela nuevos detalles sobre su entrevista a Nicolás Maduro que le dio la vuelta al mundo. En el nuevo libro "17 minutos. Entrevista con el dictador" cuenta el detrás de cámaras del encuentro que fue interrumpido por el cuestionado presidente de Venezuela.

En un mano a mano con Marcelo Longobardi, Ramos habló de la preparación del libro, de sus entrevistas a Hugo Chávez, las protestas en Colombia y la política en su natal México.

Ramos ingresó el 25 de febrero de 2019, junto con varios colegas, al Palacio de Miraflores para entrevistar a Maduro. 17 minutos después, el mandatario cortó abruptamente la conversación y dio por terminado el encuentro. Según relata el periodista, la tensión aumentó luego de que le mostrara imágenes donde aparecen venezolanos comiendo de la basura. “Maduro se levantó y nos mandaron quitar las cámaras”, recuerda. Tras varias horas retenidos él y su equipo fueron expulsados del país.

Marcelo Longobardi: ¿Qué podemos encontrarnos dentro del libro que tiene en la portada la foto del encuentro con Nicolás Maduro?

Jorge Ramos: Es la historia de lo que ocurre antes y después. He tenido malas entrevistas y tú seguramente también. Hay gente que se ha parado de la entrevista, que te ha cortado el teléfono, que ya no quieren volver a hablar contigo.

Pero nunca nadie me había robado las cámaras, la tarjeta de video. Me detienen durante horas, llega la orden de deportación y me sacan del país. Eso me ocurrió por hacer preguntas incómodas.

Quizás lo más interesante de todo, que es casi como una novela de espionaje, es cómo perdemos la entrevista, porque la cinta de video de la tarjeta de video la destruyen. Es lo que creemos.

Pero ellos grabaron simultáneamente y creen que destruyen esa copia, pero hay una traición dentro del Palacio: tres personas vinculadas al régimen logran rescatar de la memoria y nos la hacen llegar meses después. Eso a mí me parece fascinante y abre la posibilidad de que esa misma traición que sufrió Nicolás Maduro vuelva a ocurrir, como ocurrió en el régimen de (Marcos) Pérez Jiménez para para sacar finalmente al dictador de poder.

Marcelo Longobardi: También entrevistaste a Hugo Chávez. ¿Qué diferencia advertiste entre él y Maduro?

Jorge Ramos: Chávez eventualmente se convierte en un dictador. Pero tras 40 años de abusos de los dos partidos tradicionales en Venezuela, en las elecciones de 1998 él gana legítimamente. El problema es cómo se eterniza en el poder.

Hugo Chávez tenía dos cosas: primero, era mucho más carismático que Nicolás Maduro; y, después, tenía una clara visión ideológica de hacia dónde quería llevar a Venezuela.

En el caso de Maduro se trata sencillamente de un dictadorzuelo que está tratando de quedarse en el poder sin ninguna visión, ni ideológica ni política.

Desafíos para la democracia en América Latina

El riesgo del Ejército en las calles, según Jorge Ramos 0:52

Marcelo Longobardi: ¿Crees que nuestras democracias están amenazadas?

Jorge Ramos: Estamos muy desilusionados con la democracia, pero es lo mejor que tenemos.

Hay tres países en América Latina donde directamente no hay: Nicaragua, Cuba y Venezuela. Sin embargo, hay muchos desilusionados con la democracia porque no nos ha traído la igualdad que esperábamos.

Marcelo Longobardi: Hay varios conflictos sociales en la región. Se conecta la desigualdad con la pandemia en lugares como Colombia. El presidente Iván Duque dijo recientemente que lo que ocurre allí puede pasar en cualquier país en cualquier momento. ¿Crees que hay un riesgo de estallido latente?

Jorge Ramos: Creo que sí. El caso de Colombia es clarísimo. Empezaron con imponer un nuevo impuesto y se dan cuenta de que las protestas los han desbordado; sacan el impuesto y los reclamos se mantienen. Pero no solo eso, sino que hay una brutal represión.

Cuando sacas el Ejército a las calles siempre hay problemas, porque ellos están entrenados para reprimir y matar. Si tienes un grupo de manifestantes que lo que quieren es conversar, lo peor que puedes hacer es sacar a los militares y a la policía.

Y esa posibilidad está en todos lados: el peligro de que nuestras primaveras latinoamericanas se conviertan en la primavera árabe, donde nada se transformó finalmente en un sistema más democrático.

Jorge Ramos: Democracia en México está más viva que nunca 1:02

Marcelo Longobardi: Algunos críticos subrayan que Andrés Manuel López Obrador podría significar un riesgo para la democracia mexicana. ¿Compartes ese punto de vista?

Jorge Ramos: No soy de los que creen que la democracia de México está en peligro. Al contrario, considero que está más viva que nunca.

En el país es un tabú hablar de reelección. López Obrador ha prometido que no lo va a hacer y le creo. Lo que sí estamos viendo es un presidente que acumula mucho poder. Sigue la misma tradición del presidencialismo desde 1929, donde los mandatarios acumulan mucho poder y hay poco balance con la Suprema Corte y el Congreso. Pero no creo, y ojalá no me equivoque, que López Obrador pueda convertirse en un dictador y quedarse más allá de 2024.

