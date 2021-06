Novak Djokovic es campeón del Roland Garros y suma 19 Grand Slam

(CNN Español) — El tenista serbio Novak Djokovic ganó este domingo la final del Roland Garros, con lo que sumó en su palmarés un total de 19 coronas de Grand Slam.

Djokovic ganó en cinco sets 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 contra el griego Stéfanos Tsitsipás, que llevó al límite al número uno del mundo.

🇷🇸 Djokovic Jubilation 🇷🇸@DjokerNole lands Grand Slam title No.19 and his second in Paris, defeating Tsitsipas 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4.#RolandGarros pic.twitter.com/lsG64N0s9q

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 13, 2021