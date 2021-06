(CNN) — Hay peligro de que los récords históricos de altas temperaturas se rompan esta semana, ya que una peligrosa ola de calor asola gran parte del oeste de Estados Unidos, una zona que de por sí implora humedad debido a la excepcional sequía.

«Las temperaturas récord no harán más que continuar el círculo vicioso que tan a menudo se produce en las sequías, donde los cielos calurosos y sin nubes provocan un aumento de la evaporación de la poca agua que queda en los lagos y ríos», dijo el meteorólogo de CNN Brandon Miller. «Esto, a su vez, empeora la sequía».

El monitoreo de la sequía más reciente publicado el 10 de junio categoriza a la mayoría del suroeste de EE.UU. como experimentando condiciones de sequía extremas a excepcionales. El fuerte calor que se avecina esta semana no hará más que empeorar el panorama.

«Esto es una clara señal del cambio climático, donde el aumento de las temperaturas impulsará este círculo vicioso, especialmente en lugares como el oeste de EE.UU., donde las precipitaciones han disminuido notablemente», dice Miller.

Al menos 12 estados están incluidos en una advertencia, vigilancia o aviso relacionados con el calor, ya que las temperaturas por encima de los 37°C amenazan con superar los récords anteriores desde California hasta las Montañas Rocosas del Norte.

Hay alertas de calor excesivo hasta en Montana. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Billings pronostica que las temperaturas máximas del lunes y el martes superarán los 37,7°C y batirán los récords históricos establecidos ya en 1918 en Sheridan.



El martes se podría alcanzar la temperatura más alta jamás registrada en Billings: 42,2°C, reportados el 14 de julio de 2002.

«Tenemos algunos vientos y si es suficiente, podríamos tener algunas temperaturas más cálidas que se mezclen y eso podría impulsarnos por encima de la marca», dijo el meteorólogo del NWS Billings, Aaron Gilstad, sobre la posibilidad de romper el récord.

Las condiciones abrasadoras también afectarán al suroeste del desierto, llevando el calor extremo a zonas ya conocidas por sus días de verano de calor extremo.

«Las advertencias/alertas de calor excesivo están en vigor para muchas áreas del suroeste y en el Valle Central de California la próxima semana, con temperaturas que alcanzan fácilmente los 43°C en los desiertos más bajos, con mínimos de temperatura entre 26°C y 32°C», dijo el Centro de Predicción del Tiempo (CPC, por sus siglas en inglés) en su discusión de pronóstico extendido.



El suroeste del desierto es conocido por sus temperaturas abrasadoras, pero en Nevada y Arizona podrían batirse récords históricos de altas temperaturas a finales de esta semana.

«Hay muchos récords que tienen el potencial de romperse. Las Vegas comenzará con su récord histórico de 47,2 grados centígrados», dijo la meteoróloga del NWS de Las Vegas, Ashley Nickerson. «Tenemos el potencial de alcanzar eso, especialmente el miércoles, jueves y viernes».

Las Vegas ha empatado su máximo histórico de 47,2°C en cuatro ocasiones: 24 de julio de 1942, 19 de julio de 2005, 30 de junio de 2013 y 20 de junio de 2017. La temperatura más alta jamás establecida en Nevada fue de 51,6°C, registrada en Laughlin el 29 de junio de 1994.

Numerous all-time records are in jeopardy this week.

💥🌡️

The state of Nevada's all-time record is 125F set in Laughlin, and the state of Arizona's all-time record is 128F set in Lake Havasu City.

These records have the potential tie or break. How will YOU prepare?#NvWx #AzWx pic.twitter.com/dE1X1tKtV3

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) June 14, 2021