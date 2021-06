Diez hoteles para derrochar

(CNN) — Después de más de un año de confinamiento, cuarentena y distanciamiento, todos estamos más que preparados para unas vacaciones a lo grande, de celebración y de haber soportado una pandemia.

Desgraciadamente, con muchas fronteras internacionales todavía cerradas y algunos países enfrentándose a su segunda, o tercera, o cuarta ola de covid-19, gran parte del mundo no está preparado para que los viajes de placer se intensifiquen todavía (aunque hay indicios de progreso).

Sin embargo, podemos hacer planes, ¿no?

Desde escapadas a islas tropicales, desde las Maldivas a Hawai, hasta glamurosas escapadas urbanas a Sydney, Hollywood y Singapur, estamos soñando y ahorrando para estos derroches pospandémicos.

Los precios iniciales son en dólares estadounidenses, por noche.

The Brando, Polinesia Francesa

Si lo que buscas es un derroche de dinero único en la vida, no hay nada mejor que The Brando, el lujoso resort de Marlon Brando en la isla de Tetiaroa, a 50 km al norte de Tahití.

Este lejano complejo es uno de los favoritos de celebridades como Leonardo DiCaprio, Bradley Cooper y Ellen DeGeneres. El expresidente Barack Obama también es famoso por haberse escapado a la isla para escribir allí sus memorias tras dejar el cargo, en 2017. (Más recientemente, Kim Kardashian organizó infamemente su fiesta de 40 cumpleaños en la isla, en octubre de 2020).

publicidad

Tiene solo 35 villas con tejado de paja, cada una de ellas adornada con una piscina infinita privada, una zona de comedor al aire libre y todas las comodidades que se pueden esperar de un hotel de cinco estrellas en Londres o Nueva York. ¿Pero el mayor lujo de todos? Su propia franja privada de arena blanca y océano turquesa, a pocos pasos de su habitación.

The Brando, isla privada de Tetiaroa, Polinesia Francesa. Precios a partir de US$ 3.500.

W Melbourne, Australia

Inaugurado en febrero de 2021, el W Melbourne es el primer hotel internacional de cinco estrellas que se inaugura en Australia este año, una señal esperanzadora para el turismo, aunque las fronteras de Australia siguen cerradas a los viajes internacionales.

Construido en el brillante recinto de Collins Arch, de US$ 1.250 millones, que alberga también residencias de lujo y una oferta comercial y gastronómica de alto nivel, el hotel ultramoderno cuenta con cinco restaurantes y bares, además de una piscina cubierta y climatizada con techo de oro, que incluye un bar junto a la piscina y una cabina de DJ.

Sus 294 habitaciones son tan lujosas y están tan centradas en el diseño como cabe esperar de cualquier hotel W, con el añadido de lujosas bañeras de inmersión y amplias vistas de la ciudad o del río Yarra de Melbourne.

W Melbourne, 408 Flinders Lane, Melbourne, Australia. Precios a partir de US$ 450.

Sensei Lanai, A Four Seasons Resort, Lanai, Hawai

Este refugio de bienestar solo para adultos es el epítome del lujo pospandémico: para empezar, está situado en la isla hawaiana de Lanai, que es tan tranquila y apartada que parece que estás en tu propia isla privada.

Luego están las lujosas suites, escondidas tan discretamente entre las montañas de Koele, llenas de selva y cubiertas de niebla, que apenas se notará la presencia de otros huéspedes.

Por último, los huéspedes disponen de un itinerario de bienestar personalizado elaborado por su propio guía Sensei, que les ofrece tratamientos de spa y actividades de bienestar, desde meditación matutina hasta baños de sonido, con el fin de eliminar el estrés y la ansiedad persistentes.

Sensei Lanai, 1 Keomoku Highway, Lanai City, Hawai. Las tarifas comienzan en US$ 1.130 en ocupación individual y US$ 1.610 en ocupación doble, incluyendo US$ 600 por persona en créditos para la Experiencia de Bienestar (las tarifas por habitación son a partir de US$ 650, en ocupación individual o doble).

Hotel Château du Grand-Lucé, Francia

Escondido en el idílico valle del Loira francés, este sereno castillo del siglo XVIII parece estar a un millón de kilómetros del resto del mundo, a pesar de estar a solo 55 minutos de París en tren.

Sus 17 amplias y soleadas suites, cada una de ellas adornada con murales pintados a mano, lámparas de cristal y muebles antiguos de Luis XV, te harán sentir como si hubieras retrocedido en el tiempo. (La más opulenta es la Suite Le Grand-Lucé, que cuenta con amplias vistas a los jardines y una preciosa bañera con patas).

En el exterior, hay 32 hectáreas de laberintos, lagos y jardines de rosas para disfrutar, así como una hermosa piscina con bordes de piedra: la escapada perfecta al campo.

Hotel Château du Grand-Lucé, 9 Place de la République, 72150 Le Grand-Lucé, Francia. Precios a partir de US$ 720.

Jack’s Camp, Botswana

Si lo que buscas es una escapada ultraexclusiva, no hay nada más aislado que Jack’s, un lujoso campamento de safari escondido en una reserva privada de un millón de acres (casi 405.000 hectáreas) en el desierto de Kalahari. (Solo hay otros dos campamentos en la reserva).

El legendario campamento, que se inauguró en 1993, cerró para ser renovado en 2019 y reabrió en enero de 2021 con 10 enormes tiendas de lujo (más del doble del tamaño de las tiendas originales) equipadas con lujosas camas con dosel, una preciosa decoración de safari del viejo mundo y piscinas privadas con vistas a los salares de Makgadikgadi.

También cuenta con una biblioteca, una sala de billar, un bar y una suntuosa tienda de té con alfombras persas y cojines de felpa, el lugar perfecto para relajarse con un vaso de té helado después de un largo y caluroso día de safari.

Jack’s Camp, Makgadikgadi Salt Pans, Kalahari, Botswana. Precios a partir de US$ 1.450 con todo incluido (safaris incluidos).

1 Hotel West Hollywood, Los Ángeles

Si una escapada glamurosa a la ciudad es más tu estilo, no hay nada mejor que este elegante oasis urbano en Sunset Boulevard.

Inaugurado en 2019, apenas unos meses antes de la pandemia, sus habitaciones son unas de las más grandes y lujosas de todo Los Ángeles, con una decoración terrosa y minimalista, suntuosos baños de mármol y vistas inigualables a las colinas de Hollywood.

También está la piscina con camastros y cabañas, un verdadero santuario de calma y tranquilidad por encima de las ajetreadas calles repletas de palmeras de Los Ángeles.

Pero lo más impresionante de todo es la ética de la marca centrada en la sostenibilidad, que se ve en todas partes, desde el diseño (los muebles se fabrican con madera californiana recuperada) hasta la comida (un jardín orgánico suministra hierbas y verduras a los restaurantes).

Además, todo el hotel está libre de plástico y (casi) de papel, y los huéspedes pueden adherirse a un programa de fidelización que les permite reducir su huella de carbono con cada estancia, detalles que marcan la diferencia a medida que nos adentramos en un mundo pospandémico.

1 Hotel West Hollywood, 8490 Sunset Boulevard, West Hollywood, California. Precios desde US$ 670.

Crown Sydney, Australia

El hotel Crown Sydney, inaugurado el 28 de diciembre de 2020 tras cuatro años de construcción y con un costo de nada menos que US$ 1.700 millones, es el hotel más nuevo y lujoso de la ciudad.

Este reluciente rascacielos con forma de pétalo, que se anuncia como un hotel de seis estrellas, cuenta con 14 restaurantes y bares (incluido el mundialmente conocido Nobu), una piscina infinita con vistas al puerto de Sydney (las cabañas pueden reservarse a partir de US$ 500) y 349 habitaciones equipadas con bañeras de mármol y ventanales con vistas a la ciudad.

El decadente spa cuenta con terrazas de yoga y meditación, salas de relajación, saunas de infrarrojos y un retiro de hidroterapia separado inspirado en una casa de baños romanos, el lugar perfecto para eliminar las preocupaciones.

Crown Sydney, 1 Barangaroo Ave, Barangaroo, Nueva Gales del Sur, Australia. Precios a partir de US$ 850.

Grand Hotel Tremezzo, Italia

Ahora que las fronteras europeas comienzan a abrirse de nuevo a los viajeros internacionales, su primera parada debería ser el Grand Hotel Tremezzo, un icónico hotel de estilo Art Nouveau situado a orillas del lago de Como.

Sus 90 habitaciones están decoradas de forma individual y cuentan con detalles indulgentes como amplios balcones, terrazas y bañeras de hidromasaje. Aunque vale la pena gastar cada euro en las habitaciones con vistas al lago, las habitaciones con vistas al jardín que dan a los cuidados terrenos también ofrecen un oasis de tranquilidad.

En el exterior, encontrarás tres piscinas, incluida una que flota directamente sobre el lago.

Grand Hotel Tremezzo, Via Antica Regina, 8, 22016 Tremezzina, Italia. Precios desde US$ 980.

Soneva Jani, Maldivas

Si quieres regalarle a tu familia unas vacaciones que los dejen boquiabiertos, Soneva Jani es el lugar indicado: sus villas sobre el agua están equipadas con piscinas infinitas privadas y toboganes que te transportarán al brillante océano turquesa que hay debajo.

Otras atracciones para la familia son un cine sobre el agua, un observatorio de estrellas y una sala de helados y chocolate. Todas las villas cuentan con un techo retráctil para que los niños puedan dormir bajo las estrellas.

Para los padres: un suntuoso spa, una amplia bodega, múltiples opciones gastronómicas que van desde el sashimi hasta las tapas españolas y cruceros al atardecer (puedes llevar a los niños, si lo deseas).

Soneva Jani, Isla Medhufaru, Manadhoo, Maldivas. Precios desde US$3.290.

Raffles Singapur

Si quiere derrochar a lo grande, digamos, a lo «Crazy Rich Asians», no hay nada mejor que el emblemático Raffles de Singapur: uno de los hoteles más grandes del mundo y el punto de referencia para muchos otros hoteles de cinco estrellas de todo el planeta.

Este establecimiento de 133 años es la definición del lujo, desde sus suites recientemente renovadas (con el mismo encanto colonial del viejo mundo de siempre, pero con sutiles toques contemporáneos) hasta su elegante Long Bar, donde se inventó el cóctel Singapore Sling, en 1915.

A cada huésped se le asigna su propio mayordomo, que ofrece un tipo de servicio poco común, intuitivo y atento, pero discreto, quizá el mayor lujo de todos.

Raffles Singapore, 1 Beach Road, Singapur. Precios desde US$ 940.