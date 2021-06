Minuto a minuto: la primera gira internacional de Joe Biden

Biden se reunió con expertos rusos para prepararse para la cumbre de Putin

El presidente Biden se reunió con un grupo de expertos rusos a principios de este mes para conocer su opinión sobre cómo tratar con Putin antes de la cumbre, dijo a CNN una persona familiarizada con la reunión.

Entre los asistentes se encontraban Angela Stent, ex oficial de inteligencia nacional para Rusia y Eurasia en el Consejo Nacional de Inteligencia; el ex embajador de Estados Unidos en Rusia Michael McFaul; el ex director senior del Consejo de Seguridad Nacional para Rusia Fiona Hill; el ex embajador en Rusia John Teft; el controvertido experto en Rusia Matthew Rojansky y la ex subsecretaria general de la OTAN Rose Gottenmiller.

Axios fue el primero en informar sobre la reunión y la asistencia de McFaul, Hill, Teft y Gottenmiller.

El consenso de este grupo fue que Biden no debería celebrar una conferencia de prensa conjunta con Putin al final de sus conversaciones, según fuentes familiarizadas con la discusión.

Esta no fue la primera vez que Biden ha convocado a expertos de Rusia para informarle antes de una reunión centrada en Rusia, según un exfuncionario. Hizo lo mismo como vicepresidente.