(CNN Business) — Se suponía que Windows 10 iba a ser el sistema operativo definitivo de Microsoft para PC. La promesa: Windows 10 se actualizaría para siempre dos veces al año, trayendo ajustes, la ocasional mano de pintura fresca y nuevas características para mantener tu computadora al día.

Pero ahora, seis años después, Windows 11 está en camino. Es de suponer que Microsoft se aburrió, porque lo que hemos visto hasta ahora de Windows 11 no parece nada revolucionario.

Una versión interna completa de Windows 11 se filtró en línea. Se puede descargar desde algunos sitios web poco fiables, pero no lo recomendamos. Aun así, está ahí, y parece legítimo.

Según la filtración, Windows 11 está lleno principalmente de pequeños cambios visuales.

Eso es… prácticamente todo. Se dice que Microsoft actualizará la Microsoft Store, pero eso no aparecía en la versión de Windows 11 que se filtró.

Aquí hay una rápida sinopsis visual de Tom Warren de The Verge, que fue más valiente que yo e instaló Windows 11 en una máquina virtual.

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI

— Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021