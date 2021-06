(CNN) — Con más de 300 récords de temperaturas en riesgo esta semana, más de una octava parte de la población de Estados Unidos, más de 40 millones de personas, están en alerta en todo el oeste del país por una ola de calor duradera y potencialmente letal.

«No hay una manera fácil de decir esto, así que iremos directamente al grano: va a hacer *mucho* calor durante un *largo tiempo*», tuiteó el Servicio Meteorológico Nacional en Salt Lake City en la antesala de esta histórica ola de calor.

Según los expertos, esta ola de calor y la excepcional sequía que sufre el suroeste del país forman parte de un bucle perjudicial potenciado por el cambio climático. Cuanto más calor, más seco; cuanto más seco, más calor.

«En lo que respecta a los fenómenos meteorológicos extremos, el cambio climático juega en contra nuestra», dijo a CNN Weather Katharine Hayhoe, investigadora del clima y jefa científica de Nature Conservancy, en un correo electrónico. «Siempre tenemos la posibilidad de sufrir un calor extremo, sobre todo en verano: pero a medida que el mundo se calienta, registramos que las olas de calor de verano llegan antes, duran más y son cada vez más calientes e intensas».

El martes, Salt Lake City registró su tercer día consecutivo de calor de más de 37°C, estableciendo récords diarios e históricos. La ciudad alcanzó una temperatura máxima de 41,6°C el martes por la tarde, empatando su récord histórico, alcanzado previamente en el mes de julio.

Para tener algo de perspectiva, los récords en Salt Lake City se remontan a 1874. En ese tiempo, se han observado más de 50.000 días naturales de temperaturas. El martes es la tercera vez que la ciudad alcanza los 41,6°C, lo que supone un evento de 1 en 50 años.

[5:43 PM] 107°F. We have now tied the highest temperature EVER recorded at Salt Lake City in any month of the year, in the last 147 years of records. It has only happened twice before: July 2002 and July 1960. #utwx pic.twitter.com/lySLjV748q

— NWS Salt Lake City (@NWSSaltLakeCity) June 15, 2021