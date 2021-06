Descubre los estrenos musicales de la semana 2:08

(CNN Español) – Los estrenos musicales de esta semana están encabezados por el duo venezolano Mau y Ricky, quienes presentaron «3 de la mañana» junto a Sebastián Yatra y Mora.

También figuran las cantantes Danna Paola, quien dio a conocer «Mía» y Cazzu que lanza «Dime donde».

En Zona Pop CNN recopilamos algunos de los estrenos más notables. Mira la lista, junto a sus videos musicales, de la tercera semana de junio de 2021.

Estrenos musicales de la semana:

Mau y Ricky encabezan los estrenos musicales con «3 de la mañana»

El duo de hermanos venezolanos Mau y Ricky presentaron este viernes “3 de la mañana”, su nuevo sencillo. Para el tema, los Montaner comparten micrófonos con su amigo Sebastián Yatra y Mora.

Este es el primer sencillo que Mau y Ricky dan a conocer desde el lanzamiento de su disco «Rifresh» y con el que comienzan a calentar motores para lo que será su primera gira en conjunto con la agrupación colombiana Piso 21.

Danna Paola presenta «Mía»

Danna Paola llega a nuestros estrenos musicales de la semana con «Mío». En el tema, la cantante y actriz mexicana se aparta del desamor (tema principal de su más reciente disco) y le canta al empoderamiento.

Según su disquera, Universal Music, con la canción Danna Paola inicia una nueva faceta en su carrera.

«Mi música siempre ha reflejado mi sentir y estoy muy feliz de poder compartir con mis fans mi nueva canción, que representa para mí un renacimiento y una nueva yo, por eso la llamé Mía; y lo que en verdad deseo es que la disfruten, sientan el beat al bailarla y se identifiquen con ella tanto como yo… Welcome to the new me (bienvenidos a mi nuevo yo)», dijo Danna Paola a través de un comunicado.

Cazzu lanza «Dime donde» junto a Justin Quiles

La rapera argentina Cazzu dio a conocer «Dime dónde» junto al cantante y compositor puertorriqueño Justin Quiles.

El video fue dirigido por la propia intérprete y se desarrolla entre una estación de servicio y un mini market.

Por cierto, Cazzu cuenta con 5 nominaciones a los Premios Juventud 2021, haciéndola según Universal Music, en la artista argentina con la mayor cantidad de menciones para esa ceremonia.

Jay OC presenta su primer sencillo «SKÚ»

El cantante venezolano presenta su primer sencillo «SKÚ». El tema fue escrito por el intérprete y producido por Vovox.

«Jay OC que describe su música como una fusión de trap y rap, con influencias de artistas latinos y americanos; mezcla el inglés con el español en algunas de sus canciones. Es así como este artista radicado en la ciudad de Orlando, Florida, cautivaría con su sonido», dice WarnerMusic, disquera del cantante, a través de un comunicado.

J Balvin, Karol G, Nicky Jam Feat. Crissin, Totoy El Frio, Natan y Shander, «Poblado» (remix)

J Balvin continúa deleitando a sus seguidores con nuevas canciones. En esta oportunidad, el oriundo de Medellín reclutó a Karol G y Nicky Jam para el remix de «Poblado». El tema original es de Crissin, Totoy El Frio, Natan y Shander, quienes también figuran en esta versión.

El video de la producción sube rápidamente en las listas de tendencias en YouTube.

Otros estrenos musicales destacados:

Joey Montana y Pitizion presentan «No es no».

Gotay El Autentiko lanza su disco «C.A.N.T».

Carla Morrison presenta «Obra de arte», con el que rinde tributo a la comunidad LGBTQ.

El duo de hermanas colombianas Vale presentan «Cuando estoy contigo».

