(CNN) — Ya fuera de su cargo y después de cerrar su revolucionario blog que tenía como lugar de comunicaciones, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha perdido gran parte de su capacidad para impulsar la conversación política nacional diaria.

¡Pero todavía tiene un teléfono! Y eso significa que puede, cuando quiera, llamar a medios amistosos para comentar sus últimas, uhm… observaciones sobre el estado del país y el mundo.

Eso fue lo que hizo el miércoles por la noche cuando habló con Sean Hannity, de Fox News, sobre, bueno, de todo.

Esta son las frases más extrañas que dijo.

1. «Bueno, creo que en general, no obtuvimos nada. Le dimos un gran escenario a Rusia y no obtuvimos nada».

Este es el análisis de Trump de la cumbre del presidente Joe Biden con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Lo cual es algo irónico porque cuando Trump se reunió con Putin en Helsinki, en 2018, socavó a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos al decir que «ambas partes» tenían la culpa de que Rusia interfiriera en las elecciones de 2016. ¡Y allá vamos!

2. «Y en el arte escénico, verás cómo se desempeñaron varias personas, es decir, las dos personas. Y tienes que formarte tu propio juicio. No me corresponde a mí decirlo».

Literalmente dijo que «no tenemos nada». Además, «¿arte escénico?».

3. «Creo que fue un buen día para Rusia. No veo qué sacamos de eso».

Pero, ¿no que «no me corresponde a mí decirlo».

4. «Mira, durante cinco años, desde el día en que bajé las escaleras mecánicas [de la Torre Trump, para anunciar la precandidatura], hemos estado bajo investigación y resultó ser todo falso. Fue algo terrible con ‘Rusia, Rusia, Rusia’, lo que en realidad dificultaba el trato con Rusia».

Para ser claro aquí: la investigación del fiscal especial Robert Mueller no concluyó que las acusaciones contra Trump y su campaña de 2016 fueran «todas cosas falsas». Esto es exactamente lo que escribió Mueller: «(S) i tuviéramos confianza después de una investigación exhaustiva de los hechos de que el presidente claramente no cometió una obstrucción a la justicia, lo declararíamos. Con base en los hechos y las normas legales aplicables, no podemos llegar a ese juicio […] En consecuencia, si bien este informe no concluye que el presidente cometió un delito, tampoco lo exonera».

5. «Y ahora son hasta 19 cosas diferentes en las que nos acusaron, y resultó ser absolutamente falso, ya sea lo del laboratorio de Wuhan, el viejo laboratorio de Wuhan. Cuando mencioné eso, fue como una tormenta de fuego. La hidroxicloroquina, ahora están apareciendo excelentes críticas sobre eso».

Si bien la administración de Biden dicho que existe la posibilidad de que el coronavirus se haya originado a partir de una fuga de laboratorio en Wuhan, ni él ni nadie en la comunidad científica ha dicho que ahí es donde se originó definitivamente el virus. Las afirmaciones de Trump sobre la eficacia de la hidroxicloroquina para combatir el covid-19 parecen tener su origen en una lectura falsa de los correos electrónicos del Dr. Anthony Fauci.

6. «Pero todo está saliendo a la luz. Creo que la gente lo entiende. Creo que, en muchos sentidos, ahora somos más fuertes que nunca. Ellos comprenden ese engaño y el horror por el que esta gente hizo pasar a este país. Es realmente muy triste, en realidad».

Fuerte. Pero también triste.

7. «Pero literalmente, desde el día de ese maravilloso viaje por las escaleras mecánicas, desde ese momento, [me hicieron] investigación tras investigación».

La fascinación de Trump con un viaje de 15 segundos por una escalera mecánica de la Torre Trump es fascinante y completamente extraña.

8. «Pero ¿sabes qué? Dejé eso en manos del DOJ [Departamento de Justicia]. Dejé eso en manos de la gente que dirige el DOJ. Y yo no participé».

JAJAJA. El entonces abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, testificó bajo juramento –la semana pasada– que Trump le dijo que se apoyara en el ex vice secretario de Justicia, Rod Rosenstein, para despedir a Mueller. El entonces secretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows, estaba enviando correos electrónicos al secretario de Justicia de la administración Trump pidiéndole que investigara una teoría de la conspiración de que los satélites italianos habían cambiado los votos de Trump a Biden.

9. «Todos siguen esperando a Durham, ¿qué pasó con Durham? ¿Cómo se permitió que eso pasara a otra administración? Simplemente es impactante».

La investigación de John Durham, que investiga los orígenes de la investigación de contrainteligencia del FBI sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, está en curso. Sabemos poco al respecto, aparte de que Durham y su equipo gastó US$ 1,5 millones en la investigación, entre octubre de 2020 y marzo de 2021.

10. «Pero, con suerte, ahora tienes un secretario de Justicia que será justo. Pero diré que las personas que se postulan a la justicia, y la gente en ella, no lo olvides, tienes decenas de miles de personas, y Obama las puso allí».

Las personas que supervisaron la creación de la investigación de Durham y el cronograma de su progreso fueron TODAS designadas por Trump.

11. «Hubo tanta culpa y sucedió algo tan horrible. Estaban espiando mi campaña. Ya sabes, si lo piensas, todo el tiempo, casi al principio, cuando yo […] cuando hice una declaración que mi campaña fue espiada, fue uno de los momentos más importantes. Nadie podía creerlo».

[Voz del narrador] No fue así.

12. «Luego resultó que me espiaron más que, mucho peor que espiar. Pero no hicieron nada al respecto. Y para mí, eso es algo terrible para nuestro país».

De nuevo, NO.

13. «¿Cuántos Chevrolet se están vendiendo en Berlín? No demasiados. ¿Cuántos Chevrolet se están vendiendo en París? No demasiados. Quizás ninguno».

Trump estaba criticando la falta de reciprocidad de ciertos países en la venta de productos estadounidenses aquí. Pero para que conste, por lo que pude encontrar, había más de 200.000 Chevrolets registrados en Alemania, en 2019. En la primera mitad de la última década, aproximadamente 20.000 Chevrolets se vendían en Francia al año. Ambos números son mayores que «ninguno».

14. «Y luego nos golpeó la pandemia. Y nadie hizo un trabajo tan bueno con la pandemia como nosotros».

En una encuesta de CNN, de octubre de 2020, 6 de cada 10 estadounidenses desaprobaron la forma en que Trump y su administración habían manejado la pandemia de coronavirus. Entonces …

15. «Me llevé muy bien con [Putin]. Nadie fue más duro con Rusia, él diría eso. Pero nadie fue más duro con Rusia».

Solo un recordatorio: el informe Mueller, así como la Comisión de Inteligencia del Senado, concluyó que Rusia se entrometió en las elecciones para ayudar a Trump y lastimar a Hillary Clinton porque creían que el empresario multimillonario sería mejor para sus intereses.

16. «Creo que tuvimos, ya sabes, una gran oportunidad de tener una relación increíble con Rusia. Podría haber sido fantástico. Podría haber sido realmente beneficioso para ambos países».

Bueno, aparte de la miríada de abusos de derechos humanos, los ataques de ransomware y la interferencia en una elección estadounidense y luego mentir sobre eso …

17. «Están haciendo molinos de viento por todas partes para arruinar nuestra tierra y matar a nuestros pájaros, para matarlo todo».

Trump es consistente en muy, muy pocas cosas. Su odio por los molinos de viento es uno de ellos.

18. «El dinero de Rusia, US$ 3,5 millones de la esposa del alcalde de Moscú, del ex alcalde de Moscú».

Trump parece referirse aquí a una acusación de que una empresa afiliada a Hunter Biden recibió US$3,5 millones, en 2014, de la esposa del difunto alcalde de Moscú, Yuri Luzhkov. Biden lo ha negado. Los verificadores de datos de CNN califican la afirmación de «falsa».

19. «Ya no tenemos una prensa justa y libre. Te guste o no, y odio decírtelo, porque eres un gran creyente en la prensa a pesar de lo que pasas, pero ya no tenemos una prensa libre y justa».

Ah, sí, se lo dijo a Sean Hannity, modelo de los medios libres e independientes.

20. «Ahora, cuando miras a China, y miras al aparato militar, en el que realmente estaba haciendo un gran trabajo».

¿Un «gran trabajo», dices?

21. «Realmente espero y creo que fue un accidente, fue incompetencia. Supongo que algunas personas no necesariamente están de acuerdo con eso. Piensan que tal vez tenía un propósito, lo cual sería absolutamente terrible».

Este es Trump flotando la teoría de la conspiración de que el covid-19 fue liberado intencionalmente de un laboratorio en Wuhan. Hannity, en caso de que se lo pregunte, no lo criticó por eso. Oh, ¿no te lo estabas preguntando? Vale.

22. «Mira, los países han sido destruidos por lo que hicieron, ya sea por accidente o no. Y espero que haya sido un accidente. Espero que haya sido por incompetencia o por accidente».

Mira arriba…

23. «Puedo decirles por experiencia personal, Canadá es muy, muy duro. Canadá es tan duro como cualquiera».

Culpa a Canadá.

24. «Ahora Canadá trata a este país muy, muy mal».

No puedo evitar pensar que la brillante melena de Justin Trudeau tiene algo que ver con esto. De algún modo.

25. «Y sorprendentemente, se suponía que íbamos a ganar fácilmente con 64 millones de votos, y obtuvimos 75 millones de votos, y no ganamos. Pero veamos qué sucede con eso».

Joe Biden obtuvo 81 millones de votos.

26. «Sabes, ellos hablan de mí con Rusia, me llevo bien con Putin. Tuve una buena relación con Putin. Pero fui muy duro».

Sí, sí, ya lo dijo.

27. «Por lo tanto, me siento muy honrado de decir que mi respaldo significa más que cualquier respaldo que alguien haya recibido».

¿¡¿Más que nadie? !!? Bueno, al menos se siente «honrado» de decirlo.

28. «Entonces, estoy trabajando en [las elecciones] del 22, logrando que se elijan muchos buenos senadores y muchos buenos congresistas».

*Mitch McConnell hace una mueca*.

29. «Pero si miras los números, a la gente le agrado más que nunca».

¿Te imaginas decir esta oración en voz alta? Además, no se está volviendo más popular.

30. «Estoy sitiado. Estoy de acuerdo contigo en eso».

Sí, se siente como algo bueno para terminar.