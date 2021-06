La tormenta tropical Claudette toca tierra a lo largo de la costa del Golfo

(CNN) — La tormenta tropical Claudette azotó la costa central del Golfo el sábado por la mañana, atravesando el sureste de Louisiana y amenazando con inundaciones repentinas allí y en los estados del este.

El centro del sistema de tormentas, anteriormente conocido como Potencial Ciclón Tropical Tres, llegó a tierra en algún momento de la madrugada del sábado, y a las 5 am (hora de Miami) se encontraba a unos 72 kilómetros al suroeste de Nueva Orleans con vientos sostenidos de 72 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Se espera que Claudette produzca fuertes lluvias y peligrosas inundaciones repentinas en la costa de Mississippi y Alabama, así como en el noroeste de Florida, hasta el sábado por la tarde, dijo el NHC.

Los fuertes vientos también azotaron partes de la región. Algunos, con fuerza de tormenta tropical, de al menos 39 kilómetros por hora, se extendieron a más de 320 kilómetros del centro, indicó el NHC.

Partes de Louisiana fueron bombardeadas con más de 22 centímetros de lluvia desde el viernes hasta la madrugada del sábado, según el meteorólogo de CNN, Robert Shackelford.

publicidad

Se pronostica que Claudette se debilitará a depresión tropical esta noche y se volverá postropical el domingo. Luego, se pronostica que el sistema se volverá a desarrollar sobre el Océano Atlántico occidental el lunes a medida que se aleja de la costa este de EE.UU.

Los residentes de la región se han preparado durante los últimos días para la tormenta. En Nueva Orleans, Cara McCarthy trasladó su Toyota Prius a un terreno más alto.

«Nunca sabemos lo que va a pasar. Así que (estamos) esperando lo mejor. Hemos mudado los autos, pero no podemos mudar nuestra casa», dijo McCarthy a WDSU, afiliada de CNN. «Tenemos nuestros sacos de arena listos. Tenemos nuestra lona lista y estamos … esperando lo mejor».

En Mississippi, la gente comenzó a llenar sacos de arena el jueves para ayudar a controlar las posibles inundaciones, informó WLOX, afiliada de CNN.

«Cargué un montón de arena y los voy a poner alrededor de mis corrales, de esa manera mis perros no están en el agua hasta las rodillas», le comentó a WLOX Michael Fahey, un residente del condado de Hancock, Mississippi.

El gobernador de Louisiana, John Bel Edwards, emitió un estado de emergencia el jueves y activó el Equipo de Acción de Crisis para apoyar a las agencias locales con los recursos necesarios más allá de las capacidades de la región.

Se emitió una alerta de tornado para la costa del Golfo, incluidas partes de Alabama, Mississippi y la península de Florida hasta las 12 p.m., (hora de Miami), según el Centro de Predicción de Tormentas. Algunas de las ciudades bajo esa alerta son Gulfport, Mississippi; Mobile, Alabama; y Pensacola, Florida.

La amenaza de tornados permanecerá a medida que el sistema de tormentas se mueva hacia el interior, aunque se espera que sean más breves y débiles.

Más de 20 millones en todo el sur estaban bajo alerta de inundaciones repentinas, y algunas áreas esperaban de 5 a 25 centímetros de lluvia hasta que el sistema de tormentas se trasladara a la costa este.

No estaba claro de inmediato si este sistema se convirtió en tormenta tropical antes o después de tocar tierra. El Centro Nacional de Huracanes anunció simultáneamente alrededor de las 5 a.m. ET que se había formado la tormenta tropical, y también que estaba centrada tierra adentro, cerca de Houma, Louisiana.

El viernes, el NHC sugirió que el sistema de tormentas, entonces un potencial ciclón tropical sobre el Golfo de México, podría convertirse en una tormenta tropical incluso después de llegar a tierra.

Tyler Mauldin, Steve Almasy y Haley Brink de CNN contribuyeron a este informe.