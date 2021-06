¿Por qué las mangostas hembras dan a luz al mismo tiempo?

Las mangostas cuidan a crías ajenas, revela estudio 0:50

(CNN) — La gran mayoría de las futuras mamás mangostas dentro de un grupo dan a luz la misma noche. La llegada sincrónica de los diminutos cachorros hace que sea imposible saber a qué mangosta pertenece la descendencia.

A primera vista, no parece el mejor enfoque para la crianza de los hijos, pero los investigadores en el Reino Unido dicen que esto es algo bueno e incluso puede arrojar luz sobre cómo evolucionó el concepto de equidad.

El hecho de que prácticamente todos los mamíferos den a luz al mismo tiempo crea lo que los investigadores llaman un «velo de ignorancia», y esto significa que los padres brindan el mismo cuidado a todos los cachorros de mangosta, lo que da a una camada comunitaria de hasta 20 cachorros una mejor oportunidad de sobrevivir.

«En la mayor parte del mundo natural, los padres favorecen a sus propios hijos», dijo Harry Marshall, profesor titular de zoología en la Universidad de Roehampton, en un comunicado de prensa.

«Sin embargo, en las mangostas anilladas, la evolución de una sincronía remarcable en el nacimiento ha llevado a la situación inusual de que las madres no saben qué cachorros son los suyos y, por lo tanto, no pueden optar por brindarles cuidados adicionales».

publicidad

Los investigadores estudiaron el comportamiento de siete grupos de mangostas con bandas, pequeñas criaturas felinas con bandas oscuras en la espalda que se encuentran en algunas partes de África, en Uganda. A la mitad de las madres embarazadas de cada grupo se les dio 50 gramos de huevo cocido cada día, mientras que a la otra mitad no se les dio comida adicional.

Las mangostas a las que se les dio la comida adicional dieron a luz a crías más grandes que las que no, pero esas diferencias en el peso corporal no persistieron ya que las mamás mangostas dieron un cuidado especial a las crías más pequeñas.

«Esta ignorancia sobre la relación con los cachorros es clave. Nuestro estudio prueba y encuentra apoyo para la teoría de que, donde existe tal ignorancia, los individuos deben optar por invertir en la descendencia más débil y ‘subirles el nivel’. Hacen esto porque, hasta donde saben, esta descendencia de menor calidad podría ser la suya», explicaron Marshall y el coautor del estudio Michael Cant, profesor de Biología Evolutiva en la Universidad de Exeter, en un correo electrónico a CNN.

«Nuestro estudio muestra que la equidad puede evolucionar en las sociedades animales y no es un concepto restringido a los humanos».

Guardería comunitaria

Los investigadores dijeron que las mamás mangostas amamantan a todos los cachorros en sus guaridas subterráneas durante un mes, sin discriminación alguna, y los cachorros se alimentan de muchas madres diferentes. Una vez que los cachorros emergen de la madriguera, forman una relación de cuidado con los adultos, llamados acompañantes, que pueden ser cualquier macho o hembra adulto.

Los adultos alimentan y protegen al cachorro a su cuidado hasta que pueda encontrar comida por sí mismo a alrededor de los 90 días de edad.

«Los acompañantes reconocen individualmente y responden preferencialmente a las llamadas de ‘su’ cachorro en particular y buscan activamente a su cachorro si se separa o se pierde», dice el estudio, publicado el miércoles en la revista Nature Communications.

«Los cachorros, por su parte, defienden agresivamente el acceso a su acompañante y piden comida continuamente».

El estudio dijo que el parto sincrónico era la clave del éxito del trabajo en equipo porque en las raras ocasiones en que las mamás mangostas no dan a luz al mismo tiempo, las hembras matan a las crías de otras hembras en lugar de cuidarlas.

No se sabe exactamente cómo se orquestan las mangostas reproduciéndose al mismo tiempo, un proceso que a veces puede involucrar hasta 12 mangostas hembras. Una hipótesis, dijeron Marshall y Cant, es que las hembras dominantes producen una feromona que actúa como señal. Sin embargo, como el nacimiento ocurre en una guarida subterránea, no ha sido posible observar las llegadas sincronizadas.

«Cuando no lo hacen, las crías casi siempre muere poco después», agregaron.