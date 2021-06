La era digital frente a los monopolios de comunicación 0:49

(CNN Business) — En las últimas dos décadas, un puñado de grandes empresas de tecnología se han introducido en casi todos los rincones de nuestras vidas, desde las comunicaciones y el comercio minorista hasta los servicios financieros, la atención médica y los automóviles.

Los mayores críticos de las empresas las acusan de sacar a sus rivales, lanzar productos imitadores y, en algunos casos, abusar de su poder para negar a otras empresas el acceso a los consumidores.

Ahora, el Congreso está preparado para seguir adelante con una serie de proyectos de ley amplios destinados a controlar a esas empresas de tecnología. El proceso está creando nuevas preguntas sobre el futuro de la economía digital.

Si bien los proyectos de ley no nombran empresas individuales, hay algunos objetivos obvios, incluidos Amazon, Apple, Facebook y Google.

Que estas empresas masivas deban ser reguladas más fuertemente es un punto raro de acuerdo bipartidista en Washington y, cada vez más, en todo el mundo. El impulso se produce cuando las leyes antimonopolio existentes también se están probando contra varias de las compañías más grandes en batallas judiciales en curso.

Mientras los legisladores se preparan para sacar adelante los proyectos de ley de la comisión este miércoles, el desafío ahora es comprender lo que la nueva legislación puede significar para los productos y servicios que los consumidores utilizan todos los días.

La Cámara de Progreso, una organización respaldada por la industria tecnológica, dijo que los proyectos de ley prohibirían las características inocuas que aman los consumidores. Por ejemplo, dijo en una carta a uno de los principales demócratas de la Cámara de Representantes, a Google se le prohibiría mostrar listas de compras en la parte superior de los resultados de búsqueda porque eso podría percibirse como una desventaja para Amazon. Facebook no pudo realizar promociones cruzadas de historias de Instagram en el servicio de noticias de Facebook. E incluso YouTube podría verse obligado a publicar pornografía.

Pero esas son en su mayoría tácticas de miedo de la industria diseñadas para descarrilar el proceso legislativo, dijo Stacy Mitchell, codirectora del Instituto para la Autosuficiencia Local, un grupo de defensa que ha sido particularmente crítico con Amazon.

Esto es lo que sabemos y lo que no sabemos.

Amazon

Amazon podría verse obligada a elegir entre operar un mercado para vendedores externos o regresar a los días en que solo vendía productos al por menor. Los negocios interconectados de Amazon, incluido su asistente inteligente Alexa, su rama de computación en la nube de Amazon Web Services y su creciente negocio de logística, también podrían verse obligados a dividirse.

Un portavoz de la representante Pramila Jayapal, la demócrata del estado de Washington que fue coautora de la Ley Para Poner Fin a los Monopolios de Plataformas, uno de los seis proyectos de ley antimonopolio de la Cámara de Representantes, dijo que un factor determinante detrás del proyecto de ley son las acusaciones de que el tamaño masivo de Amazon y sus diversas líneas comerciales le permite dominar y controlar a los vendedores en la plataforma.

«La ley bipartidista Para Poner Fin a los Monopolios de Plataformas requiere que las dominantes, incluida Amazon, se deshagan de las líneas de negocio, como Logística de Amazon, donde el poder de control de la plataforma le permite favorecer sus propios servicios», dijo el portavoz Chris Evans, que citó informes de numerosos vendedores que sintieron que «no tenían más remedio que pagar el servicio de Logística de Amazon para vender sus productos».

Un proyecto de ley complementario, la Ley Estadounidense de Innovación y Elección en Línea, prohibiría a Amazon exigir que los vendedores compren otros productos y servicios de Amazon como condición para estar en la plataforma; impedir que Amazon utilice los datos de ventas de los vendedores para promocionar productos de la marca Amazon; y evitar que el gigante tecnológico intente controlar cómo un vendedor pone precio a sus productos.

Amazon ha dicho que al exigir a la empresa que se ciña a un modelo comercial, los proyectos de ley podrían obligarla a dejar de apoyar a terceros vendedores independientes, en detrimento de la economía.

«Más de medio millón de pequeñas y medianas empresas estadounidenses se ganan la vida a través del mercado de Amazon, y sin acceso a los clientes de Amazon, será mucho más difícil para estos vendedores externos crear conciencia sobre su negocio y obtener ingresos comparables», dijo Brian Huseman, vicepresidente de políticas públicas de Amazon.

Podría ser un mensaje políticamente inteligente, según los analistas, pero Amazon parece estar sugiriendo que si se le obliga a elegir entre vender productos en su plataforma y ofrecer un mercado de terceros, elegiría lo primero.

Google

Google podría verse afectado por la legislación en múltiples frentes.

Según el proyecto de ley de Jayapal, Google podría verse obligado a escindir ciertas empresas si los reguladores del Departamento de Justicia o la Comisión Federal de Comercio pueden demostrar que existe un conflicto de intereses.

Por ejemplo, Google podría enfrentar una orden judicial para vender YouTube o partes de su operación publicitaria si están decididos a otorgarle la capacidad de negociar por sí mismo o frustrar la competencia. Una hoja informativa del Congreso publicada junto con los proyectos de ley describía específicamente cómo «un motor de búsqueda no podría poseer un servicio de video que tenga incentivos para favorecer en los resultados de búsqueda», lo más cerca que los legisladores están de nombrar un objetivo de la legislación.

Un proyecto de ley encabezado por el representante David Cicilline prohibiría la capacidad de los gigantes tecnológicos para elevar sus propios servicios y productos sobre otros similares proporcionados por la competencia, lo que podría imponer nuevas y enormes obligaciones al negocio de búsqueda de Google.

«El primer caso será el de Yelp contra Google», predijo Hal Singer, economista y experto en defensa de la competencia de la Universidad George Washington. Durante años, Yelp ha alegado que Google daña la competencia en las búsquedas locales cuando prioriza las calificaciones de sus propios restaurantes sobre sus reseñas de mayor calidad. Google no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero anteriormente ha dicho que su motor de búsqueda está diseñado para brindarles a los usuarios las respuestas que buscan de la manera más eficiente posible.

(Las restricciones propuestas por la legislación sobre el ranking de búsqueda autopreferencial se aplicarían de manera similar al mercado de Amazon y a la App Store de Apple, donde la búsqueda es una función clave).

Apple

El proyecto de ley de Cicilline apunta claramente a las restricciones de Apple sobre los desarrolladores de aplicaciones. La compañía ha sido acusada de evitar que aplicaciones como Spotify y Fortnite eludan el sistema de pago dentro de la aplicación de Apple, en el que cobra una tarifa del 30% sobre las ventas dentro de las aplicaciones de iOS. Según la nueva legislación, Apple no podía impedir que los fabricantes de aplicaciones se vinculen con alternativas de pago externas.

Los proyectos de ley también podrían abrir la puerta a tiendas de aplicaciones de terceros para el iPhone, dijo Apple este miércoles, una interrupción potencialmente monumental para la plataforma cerrada de Apple que actualmente hace que la App Store sea la única fuente de aplicaciones de iOS.

Para enfatizar el punto, Apple envió una carta a los legisladores de la Cámara el martes y publicó un libro blanco el miércoles argumentando que permitir que otros vendan el acceso a las aplicaciones de iOS degradaría la privacidad y la seguridad del usuario. Los requisitos de transparencia de seguimiento de aplicaciones de Apple para aplicaciones de iPhone, por ejemplo, no necesariamente serían implementados por una tienda de aplicaciones de terceros, según el periódico.

Permitir que los usuarios descarguen aplicaciones que no han sido revisadas por Apple «estimularía una avalancha de nuevas inversiones en ataques al iPhone», decía el documento, «incentivando a los actores malintencionados a desarrollar herramientas y experiencia para atacar la seguridad de los dispositivos iPhone a una escala sin precedentes».

Facebook

Muchos de los proyectos de ley que afectan a Facebook se centran en el control de la empresa de los datos de los usuarios y su estrategia de adquisición.

Facebook ha sido objeto de críticas por supuestamente buscar comprar o clonar a sus rivales en las redes sociales, incluso mediante la compra de Instagram por US$ 1.000 millones en 2012.

Según un proyecto de ley, los gigantes tecnológicos que la FTC o el Departamento de Justicia determinaron que cumplen con los criterios de la legislación no podrían comprar futuros rivales o empresas que mejorarían la capacidad de los gigantes para mantener su dominio frente a un competidor directo. Otro proyecto de ley busca hacer que sea más costoso para las empresas presentar la documentación para una fusión, lo que podría significar millones más en fondos para las agencias de aplicación de la ley antimonopolio.

En resumen, las cuentas podrían dificultar, si no hacer imposible, que Facebook compre el próximo Instagram.

Un portavoz de Facebook dijo en un comunicado que los proyectos de ley «subestiman la competencia implacable dentro del sector tecnológico», incluso de firmas extranjeras como TikTok, WeChat y Alibaba.

«La forma más segura de abordar los desafíos que enfrenta internet en la actualidad es abordar las áreas de mayor preocupación para las personas como la moderación de contenido, la integridad de las elecciones y la privacidad, no intentar desmantelar los productos y servicios de los que depende la gente», dijo el portavoz.

Microsoft

A pesar de su enorme tamaño y alcance, Microsoft no estaba entre los acusados ​​de abusar del poder de monopolio, según un informe histórico tras la investigación antimonopolio del Comité Judicial de la Cámara el año pasado.

Cicilline no ha dicho definitivamente si Microsoft sería una «plataforma cubierta» como se define en la legislación, aunque advirtió que Amazon, Apple, Facebook y Google probablemente no son las únicas empresas que cumplirán con el estándar de cobertura. Según los proyectos de ley, las empresas con una capitalización de mercado de US$ 600.000 millones o más, y que tengan al menos 50 millones de usuarios mensuales en EE.UU. o 100.000 usuarios comerciales mensuales, estarían sujetas a las nuevas leyes.

Pero el presidente de Microsoft, Brad Smith, dijo a Bloomberg en una entrevista reciente que «hay aspectos de la legislación… que se aplican absolutamente a Microsoft». Se negó a entrar en detalles.

La capitalización de mercado de Microsoft es de alrededor de US$ 2 billones y varios de sus productos superan el umbral de usuarios.

La perspectiva

Incluso si se aprueba la legislación, el cambio no se producirá automáticamente. Para disolver con éxito una empresa o prohibirle que participe en una conducta ilegal, la FTC o el DOJ primero deberán determinar si cumple con las definiciones descritas en la legislación. Entonces, los reguladores aún deben presentar, y ganar, una demanda alegando que las empresas han violado las nuevas leyes.

Incluso, parte de la legislación que se está considerando incluye “tarjetas para salir libres de la cárcel”, donde las empresas que tienen una justificación convincente de su comportamiento podrían evitar el enjuiciamiento. Por ejemplo, según el proyecto de ley de no discriminación de Cicilline, los gigantes tecnológicos podrían eludir su responsabilidad proporcionando pruebas de que sus prácticas no suponen una carga para otros clientes comerciales, o demostrando que la conducta era necesaria para proteger la privacidad del usuario o los datos confidenciales.

Una agencia reguladora como la FTC probablemente nunca presentaría un caso bajo algunos de los ejemplos citados por la Cámara de Progreso, dijo Singer. «Hay tantos casos convincentes de autopreferencias nefastas y anticompetitivas que nunca perseguirías las cosas inocuas».

Aún así, no subestime la capacidad de la industria tecnológica para luchar contra las leyes, tanto dentro como fuera de la sala del tribunal, dijo William Kovacic, profesor de Derecho en la Universidad George Washington y expresidente de la FTC.

«Uno imagina que gastarán una gran cantidad de recursos en abogados, firmas de consultoría económica, expertos técnicos, especialistas en relaciones públicas y todas las artes que hacen de Washington una capital reguladora próspera, para oponerse a esto», dijo.