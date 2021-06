(CNN) — Britney Spears una vez declaró que Justin Timberlake era su gran amor y el miércoles, él le demostró su amor después de que ella habló durante su audiencia de tutela.

En Twitter, Timberlake dijo: «Después de lo que vimos hoy, todos deberíamos apoyar a Britney en este momento».

Spears y Timberlake comenzaron a salir cuando eran adolescentes y confirmaron que eran pareja en 1999, habiéndose conocido como estrellas infantiles cuando ambos formaban parte del elenco de «The All New Mickey Mouse Club».

Su relación fue objeto de cuentos de hadas en el mundo de la música pop y en 2002 se habló mucho sobre su separación.

Spears se casaría y se divorciaría más tarde del bailarín y rapero Kevin Federline, con quien tiene dos hijos.

Timberlake, quien ha estado casado con la actriz Jessica Biel desde 2012, tuiteó «Jess y yo enviamos nuestro amor y nuestro apoyo absoluto a Britney en estos momentos. Esperamos que los tribunales y su familia hagan las cosas bien y la dejen vivir como ella quiera vivir».

— Justin Timberlake (@jtimberlake) June 24, 2021